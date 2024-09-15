الوحدات ينشد رفع كأس دوري أبطال آسيا 2 بعد 12 مشاركة سابقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان – تطارد فريق الوحدات ذكريات 14 مشاركة آسيوية منذ اعتماد نظام دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي القديم العام 2003، حيث خاض غمار المنافسة في دوري الأبطال مرتين، إلى جانب 12 مشاركة في كأس الاتحاد.
وسيخوض الوحدات ابتداء من يوم غد، منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2، الوريث الشرعي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، باحثا عن إنجاز اللقب العنيد، خصوصا وأنه وصل للدور نصف النهائي 3 مرات الأعوام 2006 و2007 و2011.
الهدف الأساسي من المشاركة المقبلة، هو الفوز باللقب، رغم صعوبة المنافسة في ظل التغييرات التي طالت المسابقة تحت مسماها الجديد، خصوصا وأن جماهير الوحدات تواقة لضم لقب قاري إلى خزائن النادي، بعدما سبقه الفيصلي بإحراز لقب كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، مقابل لقب واحد لشباب الأردن.
شارك الوحدات للمرة الأولى في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عام 2006، عندما حل في المجموعة الثانية إلى جانب فريق محمدين البنغالي فقط، وفاز الوحدات ذهاباً وإياباً بنتيجة (9-1)، وانتقل إلى دور ربع النهائي، ليلاقي فريق تامبينس روفرز السنغافوري حيث حقق الوحدات الفوز ذهاباً في سنغافورة بهدف أحمد عبد الحليم في الدقيقة 43، وإياباً حقق الوحدات الفوز برباعية نظيفة حملت توقيع أحمد عبد الحليم ومحمود شلباية (هدفين)، وموسى حماد.
وفي الدور نصف النهائي التقى قطبا الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي لأول مرة على الصعيد القاري، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف للفيصلي حمل توقيع عبد الهادي المحارمة (9)، وفي لقاء الإياب تعادل الفريقان بهدف لمثله وسجل للوحدات محمود شلباية (53)، وللفيصلي مؤيد أبو كشك (66)، ليخرج الوحدات من السباق الآسيوي.
في نسخة العام 2007، حل الوحدات في المجموعة الثانية إلى جانب فرق المحرق البحريني وإم تي تي يو البنغالي والهلال الساحلي اليمني، حيث حقق الوحدات الفوز في أربعة لقاءات وتعادل في اثنين وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف، وحصد المركز الأول برصيد 14 نقطة.
وفي ربع النهائي، قابل صن هاي من هونج كونج وفاز ذهاباً بهدف أحمد عبد الحليم، وكرر الفوز عليه إيابا بنتيجة 3-1 وسجل للوحدات محمود شلباية ، وعامر ذيب (هدفان).
في الدور نصف النهائي تواجه الوحدات والفيصلي، وتعادل الفريقين ذهابا 1-1 حيث سجل للفيصلي سراج التل وللوحدات محمود شلباية، وإيابا فاز الفيصلي بنتيجة 2-1، وسجل للفيصلي مؤيد أبو كشك وحسونة الشيخ وسجل للوحدات رأفت علي ليودع الوحدات البطولة القارية.
واصل الوحدات مشاركاته في كأس الاتحاد الآسيوي، عبر مشاركته الثالثة العام 2008، حيث حل في المجموعة الثانية إلى جانب فرق الصفاء اللبناني وإيست بنغال الهندي وأهلي صنعاء اليمني، وحقق الوحدات فيها فوزاً وحيداً وتعادل في أربع لقاءات وخسر مرة واحدة، وسجل 12 هدفا وتلقى 12 هدفا وحل بالمركز الثاني، ولم يتأهل عن المجموعة.
حل الوحدات في المجموعة الرابعة بمشاركته الرابعة عام 2009، إلى جانب فرق الكويت الكويتي والكرامة السوري وموهان باغان الهندي، وحقق الوحدات الفوز في ثلاث لقاءات وتعادل في لقاء واحد وخسر لقاءين، وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 7 أهداف وحل بالمركز الثالث في مجموعته برصيد 10 نقاط.
في نسخة عام 2010، جاء الوحدات في المجموعة الخامسة إلى جانب فرق الريان القطري والرفاع البحريني والنهضة العُماني، وحقق الفوز في لقاءين وتعادل في لقاء واحد وخسر في ثلاثة وسجل 8 أهداف، وتلقى مرماه 10، وحل بالمركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط.
وحل الوحدات بالمجموعة الخامسة في نسخة العام 2011، إلى جانب الكويت الكويتي والطلبة العراقي والسويق العماني حقق الفوز في أربع لقاءات وتعادل في اثنتين، سجل 11 هدفاً وتلقى مرماه 3 أهداف، واحتل المركز الأول برصيد 14 نقطة.
وفي ثمن النهائي، فاز الوحدات على شورتان الأوزبكي بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات رأفت علي وعبد اللطيف البهداري، وتغلب في ربع النهائي على دهوك العراقي ذهاباً 5-1، وسجل للوحدات حسن عبد الفتاح (هدفان) ومحمود شلباية (هدفان) وعبد الله ذيب، وإيابا فاز الوحدات بنتيجة 3-0، وسجل له حسن عبد الفتاح (هدفان) وعيسى السباح.
وفي نصف النهائي خسر الوحدات ذهاباً أمام ناساف الأوزبكي 0-1، وإيابا تعادل الفريقان 1-1 وسجل للوحدات عبدالله ذيب.
في مشاركته السابعة عام 2012، حل الوحدات بالمجموعة الرابعة إلى جانب فرق نيفتشي الأوزبكي والعروبة العماني وسالغاوكار الهندي، وفاز الوحدات 4 لقاءات وخسر مرتين، وحل بالمركز الأول برصيد 12 نقطة، وسجل حينها 15 هدفا وتلقى مرماه 9 أهداف.
وتجاوز الوحدات منافسه كاظمة الكويتي في ثمن النهائي بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات أحمد عبد الحليم وعامر أبو حويطي، ليلاقي في ربع النهائي الكويت الكويتي الذي تعادل معه 0-0 ذهابا، وخسر إيابا في عمان بنتيجة 0-3.
وعاد الوحدات للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي العام 2018، بعدما وقع في المجموعة الأولى إلى جانب فرق الوحدة السوري والنهضة العماني والسلام زغرتا اللبناني، وحصد الوحدات المركز الأول برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة، وسجل حينها 16 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.
وودع الوحدات البطولة القارية من ثمن النهائي، بعد أن خسر أمام القادسية الكويتي بنتيجة 0-1.
العام التالي شهد مشاركة الوحدات التاسعة في البطولة، حيث حل بالمجموعة الأولى، إلى جانب فرق العهد اللبناني، والتين أسير التركمنستاني، والحد البحريني، وتأهل إلى الدور التالي حين حقق فوزين، وتعادلين وتعرض لخسارتين، وسجل 10 أهداف، وتلقت شباكه 12 هدفا.
وخسر الوحدات أمام القوة الجوية بنتيجة 1-2 في ثمن النهائي، ليودع البطولة.
خاض الوحدات البطولة للمرة العاشرة في عام 2017، حيث جاء في المجموعة الثالثة، إلى جانب فرق المحرق البحريني، وصحم العُماني، والنجمة اللبناني، وحل الوحدات بالمركز الأول برصيد 12 نقطة، من ثلاث انتصارات، وثلاث تعادلات، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 9 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.
وودع الوحدات البطولة من ثمن النهائي، بعد أن خسر ذهابا أمام الوحدة السوري بنتيجة 1-4، وفاز إياباً في عمان 1-0 .
وحل الوحدات في نسخة عام 2018 بالمجموعة الأولى إلى جانب أندية الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني والنجمة اللبناني، وتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكهم 4 اهداف.
وأقيمت البطولة بنظام التأهل إلى نصف نهائي عن غرب آسيا، وخسر الوحدات أمام العهد اللبناني ذهاباً بنتيجة 0-1، وإياباً تعادل الفريقان 0-0، ليودع الوحدات المنافسات.
وكانت آخر مرة شارك فيها الوحدات بمنافسات كأس الاتحاد الآسيوي، في الموسم الماضي، حيث حل في المجموعة الثانية إلى جانب الكهرباء العراقي، الكويت الكويتي، وأهلي حلب السوري، واحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر الكهرباء العراقي برصيد 13 نقطة، وودع البطولة من الدور الأول، وشهدت نتائجه الفوز على أهلي حلب بنتيجة 2-0، سجلهما إبراهيم الزين بالخطأ في مرماه، ودانيال عفانة، وفاز إيابا 2-0 بهدفي صالح راتب، وخسر ذهابا أمام الكويت الكويتي 1-2 وسجل هدف الوحدات مهند أبو طه، وايابا تعادل 1-1، وسجل للوحدات بهاء فيصل، وفاز على الكهرباء العراقي ذهابا بنتيجة 3-1، سجلهما هنري (2) وأحمد سمير، وخسر إيابا 1-3 وسجل هدف الوحدات محمد عبدالمطلب "بوغبا".
وبلغة الأرقام، سجل الوحدات خلال مشاركته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 159 هدفا، ودخل مرماه 100 هدف، ويُسجل لمحمود شلباية تصدره للائحة أبرز هدافي الفريق خلال مشوار الوحدات في البطولة الآسيوية برصيد (32) هدف، وتلاه حسن عبد الفتاح (13 هدفا)، وبهاء فيصل (12)، وأحمد عبد الحليم (11)، ورأفت علي (10)، وعبد الله ذيب (10)، وعيسى السباح (7)، وعامر أبو حويطي (6)، وصالح راتب (6)، وعامر ذيب (5)، ومنذر أبو عمارة (5)، ومحمود زعترة (4)، وعوض راغب (4)، وحاج مالك (2)، وأحمد الياس (2)، محمد مصطفى (2) وهنري (2).
وسجل هدفاً واحد كل من فادي شاهين وموسى حماد ومالك البرغوثي وفهد العتال وأسامة أبو طعيمة وأحمد كشكش وباسم فتحي وعلي صلاح، وأحمد أبو كبير، وأحمد هشام، وأحمد ماهر، وسبستيان أنتيك وسعيد مرجان ومحمد الباشا ودانيال عفانة، مهند أبوطه، أحمد سمير ومحمد عبدالمطلب، فيما جاءت 3 أهداف بنيران صديقة.
ويسجل لفريق الوحدات أنه أول ناد أردني يشارك في دوري ابطال آسيا التي تحول اسمها هذا الموسم إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، عبر ظهوره الأول في الموسم 2021 في البطولة التي أقيمت على نظام التجمع في السعودية، ووقتها حل في المجموعة الرابعة إلى جانب السد القطري والنصر السعودي وفولاذ خرسان الإيراني، وظهر الوحدات بمستوى طيب بقيادة عبدالله أبو زمع، وحل ثالثا برصيد 7 نقاط، بعدما تعادله مع النصر السعودي 0-0، وفوزه عليه 2-1 سجلهما أحمد زريق وانداي، وخسر أمام فولاذ الإيراني بنتيجة 0-1 وفاز عليه في اللقاء الثاني بهدف وحيد سجله سوني سعد، وخسر الوحدات أمام السد القطري1-3،سجل هدف الوحدات صالح راتب، وخسر المباراة الثانية 2-0.
وتكررت مشاركة الوحدات في البطولة الأقوى على صعيد الأندية 2022، بقيادة المدرب رائد عساف، وحل في المجموعة الخامسة إلى جانب السد القطري، الفيصلي السعودي وناساف الأوزبكي، وتعادل الوحدات مع الفيصلي السعودي 1-1، وسجل له أحمد سمير، وتعادل معه بالنتيجة نفسها في المباراة الثانية، وخسر من ناساف الأوزبكي 0-2 وتعادل معه 2-2 وسجل للوحدات محمد أنس ومهند أبو طه، وخسر ذهابا من السد القطري 2-5 وسجل هدفيه أحمد سمير ومحمد أنس، وفاز إيابا بنتيجة 3-1، وسجل للوحدات محمد الدميري وخالد عصام وأحمد سمير، وجمع 6 نقاط وودع البطولة.
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