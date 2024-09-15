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الوحدات ينشد رفع كأس دوري أبطال آسيا 2 بعد 12 مشاركة سابقة

9/15/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان – تطارد فريق الوحدات ذكريات 14 مشاركة آسيوية منذ اعتماد نظام دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي القديم العام 2003، حيث خاض غمار المنافسة في دوري الأبطال مرتين، إلى جانب 12 مشاركة في كأس الاتحاد.
وسيخوض الوحدات ابتداء من يوم غد، منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2، الوريث الشرعي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، باحثا عن إنجاز اللقب العنيد، خصوصا وأنه وصل للدور نصف النهائي 3 مرات الأعوام 2006 و2007 و2011.
الهدف الأساسي من المشاركة المقبلة، هو الفوز باللقب، رغم صعوبة المنافسة في ظل التغييرات التي طالت المسابقة تحت مسماها الجديد، خصوصا وأن جماهير الوحدات تواقة لضم لقب قاري إلى خزائن النادي، بعدما سبقه الفيصلي بإحراز لقب كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، مقابل لقب واحد لشباب الأردن.
شارك الوحدات للمرة الأولى في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عام 2006، عندما حل في المجموعة الثانية إلى جانب فريق محمدين البنغالي فقط، وفاز الوحدات ذهاباً وإياباً بنتيجة (9-1)، وانتقل إلى دور ربع النهائي، ليلاقي فريق تامبينس روفرز السنغافوري حيث حقق الوحدات الفوز ذهاباً في سنغافورة بهدف أحمد عبد الحليم في الدقيقة 43، وإياباً حقق الوحدات الفوز برباعية نظيفة حملت توقيع أحمد عبد الحليم ومحمود شلباية (هدفين)، وموسى حماد.
وفي الدور نصف النهائي التقى قطبا الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي لأول مرة على الصعيد القاري، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف للفيصلي حمل توقيع عبد الهادي المحارمة (9)، وفي لقاء الإياب تعادل الفريقان بهدف لمثله وسجل للوحدات محمود شلباية (53)، وللفيصلي مؤيد أبو كشك (66)، ليخرج الوحدات من السباق الآسيوي.
في نسخة العام 2007، حل الوحدات في المجموعة الثانية إلى جانب فرق المحرق البحريني وإم تي تي يو البنغالي والهلال الساحلي اليمني، حيث حقق الوحدات الفوز في أربعة لقاءات وتعادل في اثنين وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف، وحصد المركز الأول برصيد 14 نقطة.
وفي ربع النهائي، قابل صن هاي من هونج كونج وفاز ذهاباً بهدف أحمد عبد الحليم، وكرر الفوز عليه إيابا بنتيجة 3-1 وسجل للوحدات محمود شلباية ، وعامر ذيب (هدفان).
في الدور نصف النهائي تواجه الوحدات والفيصلي، وتعادل الفريقين ذهابا 1-1 حيث سجل للفيصلي سراج التل وللوحدات محمود شلباية، وإيابا فاز الفيصلي بنتيجة 2-1، وسجل للفيصلي مؤيد أبو كشك وحسونة الشيخ وسجل للوحدات رأفت علي ليودع الوحدات البطولة القارية.
واصل الوحدات مشاركاته في كأس الاتحاد الآسيوي، عبر مشاركته الثالثة العام 2008، حيث حل في المجموعة الثانية إلى جانب فرق الصفاء اللبناني وإيست بنغال الهندي وأهلي صنعاء اليمني، وحقق الوحدات فيها فوزاً وحيداً وتعادل في أربع لقاءات وخسر مرة واحدة، وسجل 12 هدفا وتلقى 12 هدفا وحل بالمركز الثاني، ولم يتأهل عن المجموعة.
حل الوحدات في المجموعة الرابعة بمشاركته الرابعة عام 2009، إلى جانب فرق الكويت الكويتي والكرامة السوري وموهان باغان الهندي، وحقق الوحدات الفوز في ثلاث لقاءات وتعادل في لقاء واحد وخسر لقاءين، وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 7 أهداف وحل بالمركز الثالث في مجموعته برصيد 10 نقاط.
في نسخة عام 2010، جاء الوحدات في المجموعة الخامسة إلى جانب فرق الريان القطري والرفاع البحريني والنهضة العُماني، وحقق الفوز في لقاءين وتعادل في لقاء واحد وخسر في ثلاثة وسجل 8 أهداف، وتلقى مرماه 10، وحل بالمركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط.
وحل الوحدات بالمجموعة الخامسة في نسخة العام 2011، إلى جانب الكويت الكويتي والطلبة العراقي والسويق العماني حقق الفوز في أربع لقاءات وتعادل في اثنتين، سجل 11 هدفاً وتلقى مرماه 3 أهداف، واحتل المركز الأول برصيد 14 نقطة.
وفي ثمن النهائي، فاز الوحدات على شورتان الأوزبكي بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات رأفت علي وعبد اللطيف البهداري، وتغلب في ربع النهائي على دهوك العراقي ذهاباً 5-1، وسجل للوحدات حسن عبد الفتاح (هدفان) ومحمود شلباية (هدفان) وعبد الله ذيب، وإيابا فاز الوحدات بنتيجة 3-0، وسجل له حسن عبد الفتاح (هدفان) وعيسى السباح.
وفي نصف النهائي خسر الوحدات ذهاباً أمام ناساف الأوزبكي 0-1، وإيابا تعادل الفريقان 1-1 وسجل للوحدات عبدالله ذيب.
في مشاركته السابعة عام 2012، حل الوحدات بالمجموعة الرابعة إلى جانب فرق نيفتشي الأوزبكي والعروبة العماني وسالغاوكار الهندي، وفاز الوحدات 4 لقاءات وخسر مرتين، وحل بالمركز الأول برصيد 12 نقطة، وسجل حينها 15 هدفا وتلقى مرماه 9 أهداف.
وتجاوز الوحدات منافسه كاظمة الكويتي في ثمن النهائي بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات أحمد عبد الحليم وعامر أبو حويطي، ليلاقي في ربع النهائي الكويت الكويتي الذي تعادل معه 0-0 ذهابا، وخسر إيابا في عمان بنتيجة 0-3.
وعاد الوحدات للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي العام 2018، بعدما وقع في المجموعة الأولى إلى جانب فرق الوحدة السوري والنهضة العماني والسلام زغرتا اللبناني، وحصد الوحدات المركز الأول برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة، وسجل حينها 16 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.
وودع الوحدات البطولة القارية من ثمن النهائي، بعد أن خسر أمام القادسية الكويتي بنتيجة 0-1.
العام التالي شهد مشاركة الوحدات التاسعة في البطولة، حيث حل بالمجموعة الأولى، إلى جانب فرق العهد اللبناني، والتين أسير التركمنستاني، والحد البحريني، وتأهل إلى الدور التالي حين حقق فوزين، وتعادلين وتعرض لخسارتين، وسجل 10 أهداف، وتلقت شباكه 12 هدفا.
وخسر الوحدات أمام القوة الجوية بنتيجة 1-2 في ثمن النهائي، ليودع البطولة.
خاض الوحدات البطولة للمرة العاشرة في عام 2017، حيث جاء في المجموعة الثالثة، إلى جانب فرق المحرق البحريني، وصحم العُماني، والنجمة اللبناني، وحل الوحدات بالمركز الأول برصيد 12 نقطة، من ثلاث انتصارات، وثلاث تعادلات، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 9 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.
وودع الوحدات البطولة من ثمن النهائي، بعد أن خسر ذهابا أمام الوحدة السوري بنتيجة 1-4، وفاز إياباً في عمان 1-0 .
وحل الوحدات في نسخة عام 2018 بالمجموعة الأولى إلى جانب أندية الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني والنجمة اللبناني، وتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكهم 4 اهداف.
وأقيمت البطولة بنظام التأهل إلى نصف نهائي عن غرب آسيا، وخسر الوحدات أمام العهد اللبناني ذهاباً بنتيجة 0-1، وإياباً تعادل الفريقان 0-0، ليودع الوحدات المنافسات.
وكانت آخر مرة شارك فيها الوحدات بمنافسات كأس الاتحاد الآسيوي، في الموسم الماضي، حيث حل في المجموعة الثانية إلى جانب الكهرباء العراقي، الكويت الكويتي، وأهلي حلب السوري، واحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر الكهرباء العراقي برصيد 13 نقطة، وودع البطولة من الدور الأول، وشهدت نتائجه الفوز على أهلي حلب بنتيجة 2-0، سجلهما إبراهيم الزين بالخطأ في مرماه، ودانيال عفانة، وفاز إيابا 2-0 بهدفي صالح راتب، وخسر ذهابا أمام الكويت الكويتي 1-2 وسجل هدف الوحدات مهند أبو طه، وايابا تعادل 1-1، وسجل للوحدات بهاء فيصل، وفاز على الكهرباء العراقي ذهابا بنتيجة 3-1، سجلهما هنري (2) وأحمد سمير، وخسر إيابا 1-3 وسجل هدف الوحدات محمد عبدالمطلب "بوغبا".
وبلغة الأرقام، سجل الوحدات خلال مشاركته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 159 هدفا، ودخل مرماه 100 هدف، ويُسجل لمحمود شلباية تصدره للائحة أبرز هدافي الفريق خلال مشوار الوحدات في البطولة الآسيوية برصيد (32) هدف، وتلاه حسن عبد الفتاح (13 هدفا)، وبهاء فيصل (12)، وأحمد عبد الحليم (11)، ورأفت علي (10)، وعبد الله ذيب (10)، وعيسى السباح (7)، وعامر أبو حويطي (6)، وصالح راتب (6)، وعامر ذيب (5)، ومنذر أبو عمارة (5)، ومحمود زعترة (4)، وعوض راغب (4)، وحاج مالك (2)، وأحمد الياس (2)، محمد مصطفى (2) وهنري (2).
وسجل هدفاً واحد كل من فادي شاهين وموسى حماد ومالك البرغوثي وفهد العتال وأسامة أبو طعيمة وأحمد كشكش وباسم فتحي وعلي صلاح، وأحمد أبو كبير، وأحمد هشام، وأحمد ماهر، وسبستيان أنتيك وسعيد مرجان ومحمد الباشا ودانيال عفانة، مهند أبوطه، أحمد سمير ومحمد عبدالمطلب، فيما جاءت 3 أهداف بنيران صديقة.
ويسجل لفريق الوحدات أنه أول ناد أردني يشارك في دوري ابطال آسيا التي تحول اسمها هذا الموسم إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، عبر ظهوره الأول في الموسم 2021 في البطولة التي أقيمت على نظام التجمع في السعودية، ووقتها حل في المجموعة الرابعة إلى جانب السد القطري والنصر السعودي وفولاذ خرسان الإيراني، وظهر الوحدات بمستوى طيب بقيادة عبدالله أبو زمع، وحل ثالثا برصيد 7 نقاط، بعدما تعادله مع النصر السعودي 0-0، وفوزه عليه 2-1 سجلهما أحمد زريق وانداي، وخسر أمام فولاذ الإيراني بنتيجة 0-1 وفاز عليه في اللقاء الثاني بهدف وحيد سجله سوني سعد، وخسر الوحدات أمام السد القطري1-3،سجل هدف الوحدات صالح راتب، وخسر المباراة الثانية 2-0.
وتكررت مشاركة الوحدات في البطولة الأقوى على صعيد الأندية 2022، بقيادة المدرب رائد عساف، وحل في المجموعة الخامسة إلى جانب السد القطري، الفيصلي السعودي وناساف الأوزبكي، وتعادل الوحدات مع الفيصلي السعودي 1-1، وسجل له أحمد سمير، وتعادل معه بالنتيجة نفسها في المباراة الثانية، وخسر من ناساف الأوزبكي 0-2 وتعادل معه 2-2 وسجل للوحدات محمد أنس ومهند أبو طه، وخسر ذهابا من السد القطري 2-5 وسجل هدفيه أحمد سمير ومحمد أنس، وفاز إيابا بنتيجة 3-1، وسجل للوحدات محمد الدميري وخالد عصام وأحمد سمير، وجمع 6 نقاط وودع البطولة.

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