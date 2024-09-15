بطاينة: الحسين إربد يتحدى الظروف من أجل البقاء بين فرق المحترفات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - واجه المدير الفني لفريق الحسين إربد للسيدات عدي بطاينة، العديد من الصعوبات التي حدت من قدرة فريقه على المنافسة في دوري المحترفات، وجعلت مصيره معلقا بالثبات بين كبار الكرة النسوية حتى الجولة الأخيرة، قبل أن ينجح في مسعاه بجمع 8 نقاط.
وبعد أن ساهم بطاينة (33 عاما)، في إعادة الحسين إربد لمصاف دوري المحترفات الموسم الماضي، بتتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى، وجد المدرب ورفاقه في الجهاز الفني صعوبات عديدة ساهمت في تراجع نتائج الفريق، قبل أن يستقر خامسا على سلم الترتيب، ويهرب من المركز المؤدي للهبوط لدوري الأولى.
ويعد بطاينة أصغر مدربي فرق دوري المحترفات هذا الموسم، حيث قاد الفريق في مشاركته الأولى بدوري المحترفات في العام 2019، قبل أن يعود للأضواء من جديد العام الحالي، وينجح رغم قلة الدعم والإمكانيات في تثبيت الفريق بـ"المحترفات".
وأكد بطاينة لـ"الغد"، أن الآمال والطموحات كانت عالية جدا هذا الموسم في دوري المحترفات بعد التتويج بلقب "الأولى"، نظرا للاهتمام الكبير الذي تلقاه الفريق وقتها من مجلس الإدارة على الصعيدين الفني والمالي، قبل أن تنقلب المعادلة حسب وصفه بعد الوصول لدوري المحترفات، ويتم تجاهل متطلبات الفريق لتحقيق نتائج جيدة في البطولة.
وقال: "تضررت تحضيرات الفريق النسوي من توجيه الاهتمام إلى فريق الرجال، ما ساهم في تأخر مرحلة الإعداد لدوري المحترفات، وانطلقت تدريبات الفريق قبل انطلاقة الدوري قبل 3 أسابيع فقط، إضافة إلى عدم تعاقد الفريق مع لاعبات أجنبيات بعكس بقية الفرق، أو لاعبات محليات من اللواتي يمثلن المنتخب الوطني، أو لاعبات الخبرة في البطولات المحلية".
ولفت بطاينة إلى أن الجهاز الفني كان يرصد اللاعبات المتميزات في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، وتعاقد مع 6 أسماء منهن بغية تمثيل الفريق بدوري المحترفات، إلى جانب استعارة 3 لاعبات شابات من فريق الاتحاد، مع الإبقاء على أبرز العناصر التي لعبت مع الفريق سابقا.
وواصل: "حصولنا في بداية البطولة على 3 نقاط من النصر قلبت الموازين ومنحتنا أفضلية جيدة من أجل الثبات، وثم الفوز على الاستقلال خلال مرحلة الذهاب، ما جعل طموحاتنا كبيرة في الهروب من شبح الهبوط بتحقيق انطلاقة مميزة".
وأشار بطاينة إلى أن مرحلة التحول جاءت بعد ختام مرحلة الذهاب، من خلال عدم صرف الرواتب إلى اللاعبات والجهاز الفني، وعدم نظر الإدارة إلى متطلبات الفريق وحاجته إلى التعاقد مع لاعبات أجنبيات، ما ساهم في تراجع النتائج والأداء والدخول في مرحلة الضغط النفسي على اللاعبات، وانقطاعهن عن التدريبات لفترات متقطعة.
وزاد: "طلبت من مجلس الإدارة أيضا إقامة معسكر تدريبي بهدف رفع الناحية البدنية والفنية عند اللاعبات، نظرا لقلة فترة الاستعداد للبطولة، ولكن المطلوب لم يتحقق، وكجهاز فني فضلنا الاستمرار نظرا لاسم النادي الذي نعشقه، واحتراما للثقة التي تم منحنا إياها في الفترات الماضية".
وأكد بطاينة أن عزيمة اللاعبات والروح الكبيرة التي تمتعن بها، وصبرهن على المشاكل التي واجهت الفريق، الأسباب الرئيسية في ثبات الحسين بدوري المحترفات، موضحا أن المستويات الفنية بين فرق البطولة لم تكن مرتفعة، باستثناء فريق الاتحاد الذي كان يغرد خارج السرب حسب وصفه.
واستطرد: "التحكيم خلال البطولة كان سيئا وساهم في فقدان الحسين أكثر من نقطة، باحتساب ركلات جزاء على الفريق غير صحيحة، وعدم منحنا ركلات في مباريات حاسمة، إلى جانب تعامل كوادر الاتحاد بصورة سلبية مع نادي الحسين، حيث قمنا بتقديم شكوى في أكثر من مناسبة للاتحاد لسوء المعاملة".
وتمنى بطاينة أن يولي مجلس إدارة نادي الحسين الاهتمام بالكرة النسوية في الموسم المقبل، والعمل على نجاح المشروع بالتأهل من الأولى للمحترفات، وثم الثبات رغم الصعوبات العديدة، مؤكدا أن الكرة النسوية حاليا، لديها حضور في المشاركات الآسيوية، وهو ما سيساهم في تعزيز اسم وهوية النادي في حال منحه الاهتمام مثل فريق الرجال.
وختم حديثه: "كانت تجربة صعبة هذا الموسم نظرا للظروف القاهرة التي مررنا بها، ونجحنا في النهاية بتحقيق الهدف المنشود، وسنلعب ببطولة الكأس من أجل الاستمتاع فقط، بعد أن تخلص الجهاز الفني واللاعبات من الضغوط النفسية التي رافقت الفريق لفترة طويلة".
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