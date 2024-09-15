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بطاينة: الحسين إربد يتحدى الظروف من أجل البقاء بين فرق المحترفات

9/15/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - واجه المدير الفني لفريق الحسين إربد للسيدات عدي بطاينة، العديد من الصعوبات التي حدت من قدرة فريقه على المنافسة في دوري المحترفات، وجعلت مصيره معلقا بالثبات بين كبار الكرة النسوية حتى الجولة الأخيرة، قبل أن ينجح في مسعاه بجمع 8 نقاط.
وبعد أن ساهم بطاينة (33 عاما)، في إعادة الحسين إربد لمصاف دوري المحترفات الموسم الماضي، بتتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى، وجد المدرب ورفاقه في الجهاز الفني صعوبات عديدة ساهمت في تراجع نتائج الفريق، قبل أن يستقر خامسا على سلم الترتيب، ويهرب من المركز المؤدي للهبوط لدوري الأولى.
ويعد بطاينة أصغر مدربي فرق دوري المحترفات هذا الموسم، حيث قاد الفريق في مشاركته الأولى بدوري المحترفات في العام 2019، قبل أن يعود للأضواء من جديد العام الحالي، وينجح رغم قلة الدعم والإمكانيات في تثبيت الفريق بـ"المحترفات".
وأكد بطاينة لـ"الغد"، أن الآمال والطموحات كانت عالية جدا هذا الموسم في دوري المحترفات بعد التتويج بلقب "الأولى"، نظرا للاهتمام الكبير الذي تلقاه الفريق وقتها من مجلس الإدارة على الصعيدين الفني والمالي، قبل أن تنقلب المعادلة حسب وصفه بعد الوصول لدوري المحترفات، ويتم تجاهل متطلبات الفريق لتحقيق نتائج جيدة في البطولة.
وقال: "تضررت تحضيرات الفريق النسوي من توجيه الاهتمام إلى فريق الرجال، ما ساهم في تأخر مرحلة الإعداد لدوري المحترفات، وانطلقت تدريبات الفريق قبل انطلاقة الدوري قبل 3 أسابيع فقط، إضافة إلى عدم تعاقد الفريق مع لاعبات أجنبيات بعكس بقية الفرق، أو لاعبات محليات من اللواتي يمثلن المنتخب الوطني، أو لاعبات الخبرة في البطولات المحلية".
ولفت بطاينة إلى أن الجهاز الفني كان يرصد اللاعبات المتميزات في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، وتعاقد مع 6 أسماء منهن بغية تمثيل الفريق بدوري المحترفات، إلى جانب استعارة 3 لاعبات شابات من فريق الاتحاد، مع الإبقاء على أبرز العناصر التي لعبت مع الفريق سابقا.
وواصل: "حصولنا في بداية البطولة على 3 نقاط من النصر قلبت الموازين ومنحتنا أفضلية جيدة من أجل الثبات، وثم الفوز على الاستقلال خلال مرحلة الذهاب، ما جعل طموحاتنا كبيرة في الهروب من شبح الهبوط بتحقيق انطلاقة مميزة".
وأشار بطاينة إلى أن مرحلة التحول جاءت بعد ختام مرحلة الذهاب، من خلال عدم صرف الرواتب إلى اللاعبات والجهاز الفني، وعدم نظر الإدارة إلى متطلبات الفريق وحاجته إلى التعاقد مع لاعبات أجنبيات، ما ساهم في تراجع النتائج والأداء والدخول في مرحلة الضغط النفسي على اللاعبات، وانقطاعهن عن التدريبات لفترات متقطعة.
وزاد: "طلبت من مجلس الإدارة أيضا إقامة معسكر تدريبي بهدف رفع الناحية البدنية والفنية عند اللاعبات، نظرا لقلة فترة الاستعداد للبطولة، ولكن المطلوب لم يتحقق، وكجهاز فني فضلنا الاستمرار نظرا لاسم النادي الذي نعشقه، واحتراما للثقة التي تم منحنا إياها في الفترات الماضية".
وأكد بطاينة أن عزيمة اللاعبات والروح الكبيرة التي تمتعن بها، وصبرهن على المشاكل التي واجهت الفريق، الأسباب الرئيسية في ثبات الحسين بدوري المحترفات، موضحا أن المستويات الفنية بين فرق البطولة لم تكن مرتفعة، باستثناء فريق الاتحاد الذي كان يغرد خارج السرب حسب وصفه.
واستطرد: "التحكيم خلال البطولة كان سيئا وساهم في فقدان الحسين أكثر من نقطة، باحتساب ركلات جزاء على الفريق غير صحيحة، وعدم منحنا ركلات في مباريات حاسمة، إلى جانب تعامل كوادر الاتحاد بصورة سلبية مع نادي الحسين، حيث قمنا بتقديم شكوى في أكثر من مناسبة للاتحاد لسوء المعاملة".
وتمنى بطاينة أن يولي مجلس إدارة نادي الحسين الاهتمام بالكرة النسوية في الموسم المقبل، والعمل على نجاح المشروع بالتأهل من الأولى للمحترفات، وثم الثبات رغم الصعوبات العديدة، مؤكدا أن الكرة النسوية حاليا، لديها حضور في المشاركات الآسيوية، وهو ما سيساهم في تعزيز اسم وهوية النادي في حال منحه الاهتمام مثل فريق الرجال.
وختم حديثه: "كانت تجربة صعبة هذا الموسم نظرا للظروف القاهرة التي مررنا بها، ونجحنا في النهاية بتحقيق الهدف المنشود، وسنلعب ببطولة الكأس من أجل الاستمتاع فقط، بعد أن تخلص الجهاز الفني واللاعبات من الضغوط النفسية التي رافقت الفريق لفترة طويلة".

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