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شلباية يودع لاس فيجاس ويطمح للتعويض بـكولومبوس تشالنجر

9/15/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسات بطولة "لاس فيجاس تشالنجر" الأميركية ذات الـ75 نقطة من المربع الذهبي، بعد خسارته أمس على يد الأميركي ليرنير تين (المصنف 193 عالميا).
وأخفق شلباية في بلوغ المشهد الختامي بعد سلسلة من النتائج المميزة في البطولة، وذلك بالخسارة بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6، 6-3 و4-6، علما أنه سجل 3 انتصارات في طريقه لنصف النهائي على الأميركي تري هيلديربراند بدور الـ32، والتشيكي ماريك جينجيل بثمن النهائي، والأميركي دينيس كودلا بدور الثمانية.
وكما ودع شلباية وزميله الكندي كيلسي ستيفينسون منافسات الزوجي لحساب البطولة ذاتها من نصف النهائي، بعد اجتيازهما الأميركيين ريان هاريسون وكريستيان هاريسون بثمن النهائي، والأميركي دينيس كودلا والأسترالي لوك سافيللي بربع النهائي، وخسارتهما بنصف النهائي من الأميركيان تريتسان بوير وتينايسون ويتينج.
ويبدأ شلباية اليوم مشاركته في بطولة "كولومبس تشالنجر" الأميركية ذات الـ 75 نقطة، من خلال مقابلة الأميركي إليوت سبيزيري (المصنف 308 عالميا)، ضمن دور الـ32 من المسابقة، على أن يخوض الفائز مباراته في ثمن النهائي مع الأميركي جاك أنثروب.
وسيشارك شلباية أيضا في منافسات الزوجي لبطولة كولومبس برفقة الإكوادوري أندريس أندريد من الدور ثمن النهائي، بمواجهة الثنائي الكندي كيلسي ستيفينسون والألماني باتريك زاهراج.
ويبلغ مجموع قيمة الجوائز المالية 82 ألف دولار، حيث يحصل البطل على 11200 ألفا دولار، إضافة إلى 75 نقطة، فيما يكتفي الوصيف بالحصول على 44 نقطة و6575 ألف دولار، فيما يضمن شلباية حال تجاوزه تين الحصول على 6 نقاط و1350 ألف دولار.
ويتطلع شلباية (204 عالميا)، من خلال مشاركاته المستمرة في كبرى بطولات كرة المضرب، إلى التقدم أكثر عبر التصنيف العالمي، ومحاولة التواجد في المراكز المائة الأولى بحسب تصريحات سابقة له، علما أنه يتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رفاييل نادال منذ العام 2018.

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