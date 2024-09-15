شلباية يودع لاس فيجاس ويطمح للتعويض بـكولومبوس تشالنجر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- ودع لاعب
التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسات بطولة "لاس فيجاس تشالنجر" الأميركية ذات الـ75 نقطة من المربع الذهبي، بعد خسارته أمس على يد الأميركي ليرنير تين (المصنف 193 عالميا).
وأخفق شلباية في بلوغ المشهد الختامي بعد سلسلة من النتائج المميزة في البطولة، وذلك بالخسارة بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6، 6-3 و4-6، علما أنه سجل 3 انتصارات في طريقه لنصف النهائي على الأميركي تري هيلديربراند بدور الـ32، والتشيكي ماريك جينجيل بثمن النهائي، والأميركي دينيس كودلا بدور الثمانية.
وكما ودع شلباية وزميله الكندي كيلسي ستيفينسون منافسات الزوجي لحساب البطولة ذاتها من نصف النهائي، بعد اجتيازهما الأميركيين ريان هاريسون وكريستيان هاريسون بثمن النهائي، والأميركي دينيس كودلا والأسترالي لوك سافيللي بربع النهائي، وخسارتهما بنصف النهائي من الأميركيان تريتسان بوير وتينايسون ويتينج.
ويبدأ شلباية اليوم مشاركته في بطولة "كولومبس تشالنجر" الأميركية ذات الـ 75 نقطة، من خلال مقابلة الأميركي إليوت سبيزيري (المصنف 308 عالميا)، ضمن دور الـ32 من المسابقة، على أن يخوض الفائز مباراته في ثمن النهائي مع الأميركي جاك أنثروب.
وسيشارك شلباية أيضا في منافسات الزوجي لبطولة كولومبس برفقة الإكوادوري أندريس أندريد من الدور ثمن النهائي، بمواجهة الثنائي الكندي كيلسي ستيفينسون والألماني باتريك زاهراج.
ويبلغ مجموع قيمة الجوائز المالية 82 ألف دولار، حيث يحصل البطل على 11200 ألفا دولار، إضافة إلى 75 نقطة، فيما يكتفي الوصيف بالحصول على 44 نقطة و6575 ألف دولار، فيما يضمن شلباية حال تجاوزه تين الحصول على 6 نقاط و1350 ألف دولار.
ويتطلع شلباية (204 عالميا)، من خلال مشاركاته المستمرة في كبرى بطولات كرة المضرب، إلى التقدم أكثر عبر التصنيف العالمي، ومحاولة التواجد في المراكز المائة الأولى بحسب تصريحات سابقة له، علما أنه يتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رفاييل نادال منذ العام 2018.
MENAFN15092024000072011014ID1108675878
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.