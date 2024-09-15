إصابة مهاجمي المنتخب ترفع أصوات المطالبين بعودة الدردور.. شكوى بتعاطي الخمر والفساد في ناد بالمحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
اقتراحات بإعادة الدردور للمنتخب لتعويض التعمري ونعيمات
تلقت "الغد" أكثر من اتصال من مشجعي نادي الرمثا، يقترحون على المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إعادة مهاجم فريق الرمثا حمزة الدردور إلى صفوف منتخب النشامى، الذي يخوض مرحلة مهمة من المنافسات، تتمثل في تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وجاء ارتفاع أصوات جمهور الرمثا، بضرورة إعادة الدردور للمنتخب، بعد الأخبار التي تحدثت عن شكوك بإمكانية مشاركة مهاجمي المنتخب الوطني موسى التعمري ويزن نعيمات في مباراتي المنتخب أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان الشهر المقبل، بتصفيات الدور الحاسم، بسبب تعرضهما لإصابتين قويتين، خاصة نعيمات المتوقع غيابه عن الملاعب لأكثر من شهر.
وقال مشجعون لفريق الرمثا : حمزة الدردور يعتبر هدافا تاريخيا للمنتخب، وربما يكون قد أخطأ خلال منافسات كأس آسيا الأخيرة في قطر، رغم أن الخطأ جاء غيرة على المنتخب، ولكن اتحاد الكرة مطالب بالصفح عن اللاعب الذي يعتبر ابنا بارا للأردن والمنتخب الوطني، وبالتالي إعادته للمنتخب في هذه المرحلة الحاسمة، للاستفادة من قدراته الهجومية في أصعب منعطف يمر به المنتخب في التصفيات المؤهلة للمونديال.
شكوى بخمرة وفساد مالي في أحد أندية المحترفين
تلقت وزارة الشباب يوم أمس، شكوى من أحد أعضاء إدارة نادي في دوري المحترفين لكرة القدم، يتحدث فيه عن تعاط للخمرة في مقر النادي من قبل الرئيس وأعضاء في النادي، إلى جانب وجود فساد مالي.
وجاء في الشكوى أن رئيس النادي يتناول المشروبات الروحية (الخمرة) داخل مبنى النادي، على مرأى من مرتادي النادي، رغم محاولات ردعه عن هذا الفعل.
الشكوى جاء فيها أيضا أن أمين الصندوق يقوم بمنح رئيس النادي مبالغ مالية على غير وجه حق.
وزارة الشباب التي تسلمت الشكوى، وعدت بالتحقيق مما جاء فيها، سواء كانت شكوى دقيقة، أو فيها مبالغات وتجن، بانتظار رد الوزارة.
وكانت الشكوى ذهبت إلى أمين عام وزارة الشباب الذي قام بتحويلها إلى مديرية الأندية.
محاولات لاستدعاء نعيمات للعلاج في عمان
يبذل اتحاد كرة القدم جهدا، لاستدعاء لاعب المنتخب الوطني يزن نعيمات للعلاج في عمان، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة المنتخب الوطني أمام فلسطين في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي، في إطار تصفيات لدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وكان نعيمات غادر بعد نهاية مباراة المنتخب أمام فلسطين إلى قطر للالتحاق بفريقه العربي القطري.
ويفضل المنتخب استدعاء يزن للعلاج في عمان، وبإشراف الجهاز الطبي للمنتخب، بانتظار رد العربي القطري.
أندية الثانية تلتقي في الخالدية اليوم
ينتظر أن تعقد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم اليوم الاثنين، اجتماعا في مقر نادي الخالدية، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بتعليق مشاركتها في الدوري، واستحقاق مباريات بطولة كأس الأردن التي يشارك فيها أيضا أندية الثانية.
وقال راتب شطناوي رئيس نادي شباب حوارة، والناطق الرسمي باسم أندية الثانية، أن الاجتماع سيبحث كل ما يتعلق بأوضاع الأندية، مع التمسك بقرار عدم اللعب في ظل الظروف المالية الحالية.
شطناوي أكد أن أندية الثانية تحرص على مصلحة الكرة الأردنية، ومصلحة المنتخبات الوطنية، وهي تقاتل من أجل تحقيق حلم الوصول لمونيدال 2026، كما تعتبر نفسها جزءا مهما من تطوير الكرة الأردنية.
كواليس النجوم
. مدير فني لأحد فرق المحترفات لكرة القدم، رفض حضور التدريبات انطلاقا من غضبه من اللاعبات ومستواهن الفني في أحد المباريات، قبل أن تنجح الإدارة في إعادته للفريق... اللاعبات أيضا سبق وغادرن التدريبات احتجاجا على المدرب، قبل أن يتم إعادتهن للملعب.
. حالة العتاب بين لاعبي فريق الفيصلي لكرة القدم في غرفة تبديل الملابس، بعد التعادل مع الأهلي بدوري المحترفين أول من أمس، تشير إلى حالة من عدم الرضا على أداء عدد من اللاعبين بسبب غياب الحماس الذي يليق باسم الفيصلي وإنجازاته.. الفيصلي يواصل نزيف النقاط في الدوري.
. مباريات فرق المحترفين التي تجري على ملعب تطوير العقبة (الملعب البيتي لفريق شباب العقبة)، ما تزال تشكل أرقا لصناديق الأندية التي تعاني في كل مباراة تلعبها في العقبة، بسبب تكاليف الرحلة.. حتى نادي شباب العقبة يعاني ماديا من اللعب على أرضه، في ظل الحاجة لمبالغ مالية كبيرة لتغطية رحلة لاعبيه الذين يقطنون في عمان والزرقاء.
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