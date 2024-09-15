إصابة مهاجمي المنتخب ترفع أصوات المطالبين بعودة الدردور.. شكوى بتعاطي الخمر والفساد في ناد بالمحترفين

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اقتراحات بإعادة الدردور للمنتخب لتعويض التعمري ونعيمات

تلقت "الغد" أكثر من اتصال من مشجعي نادي الرمثا، يقترحون على المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إعادة مهاجم فريق الرمثا حمزة الدردور إلى صفوف النشامى، الذي يخوض مرحلة مهمة من المنافسات، تتمثل في تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وجاء ارتفاع أصوات جمهور الرمثا، بضرورة إعادة الدردور للمنتخب، بعد الأخبار التي تحدثت عن شكوك بإمكانية مشاركة مهاجمي المنتخب الوطني موسى التعمري ويزن نعيمات في مباراتي المنتخب أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان الشهر المقبل، بتصفيات الدور الحاسم، بسبب تعرضهما لإصابتين قويتين، خاصة نعيمات المتوقع غيابه عن الملاعب لأكثر من شهر.

وقال مشجعون لفريق الرمثا : حمزة الدردور يعتبر هدافا تاريخيا للمنتخب، وربما يكون قد أخطأ خلال منافسات كأس آسيا الأخيرة في قطر، رغم أن الخطأ جاء غيرة على المنتخب، ولكن اتحاد الكرة مطالب بالصفح عن اللاعب الذي يعتبر ابنا بارا للأردن والمنتخب الوطني، وبالتالي إعادته للمنتخب في هذه المرحلة الحاسمة، للاستفادة من قدراته الهجومية في أصعب منعطف يمر به المنتخب في التصفيات المؤهلة للمونديال.

شكوى بخمرة وفساد مالي في أحد أندية المحترفين

تلقت وزارة الشباب يوم أمس، شكوى من أحد أعضاء إدارة نادي في دوري المحترفين لكرة القدم، يتحدث فيه عن تعاط للخمرة في مقر النادي من قبل الرئيس وأعضاء في النادي، إلى جانب وجود فساد مالي.

وجاء في الشكوى أن رئيس النادي يتناول المشروبات الروحية (الخمرة) داخل مبنى النادي، على مرأى من مرتادي النادي، رغم محاولات ردعه عن هذا الفعل.

الشكوى جاء فيها أيضا أن أمين الصندوق يقوم بمنح رئيس النادي مبالغ مالية على غير وجه حق.

وزارة الشباب التي تسلمت الشكوى، وعدت بالتحقيق مما جاء فيها، سواء كانت شكوى دقيقة، أو فيها مبالغات وتجن، بانتظار رد الوزارة.

وكانت الشكوى ذهبت إلى أمين عام وزارة الشباب الذي قام بتحويلها إلى مديرية الأندية.

محاولات لاستدعاء نعيمات للعلاج في عمان

يبذل اتحاد كرة القدم جهدا، لاستدعاء لاعب المنتخب الوطني يزن نعيمات للعلاج في عمان، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة المنتخب الوطني أمام فلسطين في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي، في إطار تصفيات لدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وكان نعيمات غادر بعد نهاية مباراة المنتخب أمام فلسطين إلى قطر للالتحاق بفريقه العربي القطري.

ويفضل المنتخب استدعاء يزن للعلاج في عمان، وبإشراف الجهاز الطبي للمنتخب، بانتظار رد العربي القطري.

أندية الثانية تلتقي في الخالدية اليوم

ينتظر أن تعقد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم اليوم الاثنين، اجتماعا في مقر نادي الخالدية، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بتعليق مشاركتها في الدوري، واستحقاق مباريات بطولة كأس الأردن التي يشارك فيها أيضا أندية الثانية.

وقال راتب شطناوي رئيس نادي شباب حوارة، والناطق الرسمي باسم أندية الثانية، أن الاجتماع سيبحث كل ما يتعلق بأوضاع الأندية، مع التمسك بقرار عدم اللعب في ظل الظروف المالية الحالية.

شطناوي أكد أن أندية الثانية تحرص على مصلحة الكرة الأردنية، ومصلحة المنتخبات الوطنية، وهي تقاتل من أجل تحقيق حلم الوصول لمونيدال 2026، كما تعتبر نفسها جزءا مهما من تطوير الكرة الأردنية.

كواليس النجوم

. مدير فني لأحد فرق المحترفات لكرة القدم، رفض حضور التدريبات انطلاقا من غضبه من اللاعبات ومستواهن الفني في أحد المباريات، قبل أن تنجح الإدارة في إعادته للفريق... اللاعبات أيضا سبق وغادرن التدريبات احتجاجا على المدرب، قبل أن يتم إعادتهن للملعب.

. حالة العتاب بين لاعبي فريق الفيصلي لكرة القدم في غرفة تبديل الملابس، بعد التعادل مع الأهلي بدوري المحترفين أول من أمس، تشير إلى حالة من عدم الرضا على أداء عدد من اللاعبين بسبب غياب الحماس الذي يليق باسم الفيصلي وإنجازاته.. الفيصلي يواصل نزيف النقاط في الدوري.

. مباريات فرق المحترفين التي تجري على ملعب تطوير العقبة (الملعب البيتي لفريق شباب العقبة)، ما تزال تشكل أرقا لصناديق الأندية التي تعاني في كل مباراة تلعبها في العقبة، بسبب تكاليف الرحلة.. حتى نادي شباب العقبة يعاني ماديا من اللعب على أرضه، في ظل الحاجة لمبالغ مالية كبيرة لتغطية رحلة لاعبيه الذين يقطنون في عمان والزرقاء.