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اتحاد عمان.. مشوار صعب في أول ظهور على ساحة السلة الخارجية

9/15/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يتطلع فريق اتحاد عمان إلى تقديم عروض قوية في أول ظهور خارجي له، وذلك عندما يستهل مشاركته في بطولة السوبر الدولية للرجال لكرة السلة بمواجهة فريق الزمالك المصري عند الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 21 أيلول (سبتمبر) الحالي، وذلك في النسخة الثالثة التي تحتضنها صالة الفيحاء الرياضية في العاصمة السورية دمشق، وتستمر حتى 27 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع اتحاد عمان في المجموعة الأولى إلى جانب فرق، الزمالك المصري، الوحدة السوري والأنترانيك اللبناني، فيما تضم المجموعة الثانية فرق؛ بيروت اللبناني، أهلي حلب السوري، الدفاع الجوي العراقي والجيش السوري.
وينص نظام البطولة على أن تلعب فرق المجموعة الواحدة فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة لترتيب مراكزها، على أن تتأهل الفرق المشاركة كافة إلى الدور ربع النهائي، الذي يقام بنظام "الكروس"، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، على أن يتأهل الفائزون للمربع الذهبي، مرورا بالنهائي.
ويضم وفد فريق اتحاد عمان كلا من: المدير الفني عبدالله أبو قورة، المعالج حسن برهومة، والإداري جعفر منصور، إلى جانب اللاعبين، أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، وعصام الهزايمة والمحترف الأسترالي غاك دينك، فيما اعتذر عن عدم مرافقة الفريق اللاعب الشاب الطيب قاسم لظروف الدراسة، إلى جانب مساعد المدرب نايف عصفور ومدرب اللياقة أحمد سمير، لارتباطهما مع الفحيص بالبطولة العربية.
ويرى المدرب أبو قورة أن مشاركة فريقه في بطولة السوبر الدولية، تمثل فرصة احتكاك حقيقية للفريق، بهدف تحضيره بالشكل الأمثل للمشاركة التاريخية الأولى له في دوري سوبر غرب آسيا "وصل"، والمزمع انطلاقته في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويضيف أبو قورة في حديثه لـ"الغد": "مشاركتنا ببطولة السوبر تأتي كمحطة إعداد وتحضير للفريق، لإدخال اللاعبين في أجواء المباريات، لكن ذلك لا يعفينا من مسؤولية المنافسة والقتال في كل مباراة، المستوى الفني في البطولة سيكون مرتفعا للغاية، ونريد تجربة الخطط ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين"، مشددا على أن الأهم بالنسبة إليهم يتمثل في إعادة الفرق المحلية إلى ساحة المشاركات الخارجية.
ويدرك اتحاد عمان أن المنافسة الخارجية وبلوغ الأدوار النهائية، يحتاجان إلى "ضريبة" يجب أن ندفعها، وتتمثل ببناء فريق منافس واستقطاب أفضل اللاعبين المحليين إلى جانب "ورقة المحترفين" الحاسمة في الملعب، وهو ما عملت إدارة الفريق على تنفيذه، حيث يقول رئيس النادي نديم كيالي في معرض رده على استفسارات "الغد": "ما نزال في أول الطريق، ونريد تقديم أفضل نسخة أنموذجية عن تطور كرة السلة الأردنية".
وأشار: "هدفنا المنافسة محليا وتقديم أداء قوي على المستوى الخارجي، وهذا يحتاج إلى تعاون مع الرعاة والداعمين، لتأمين موارد مالية مختلفة"، مشددا على أن استقطاب الرعاة يتطلب توفير فريق قوي لاستقطاب الجماهير والداعمين بطريقة متوازنة بعيدا عن التهور، وذلك للحفاظ على ديمومة الفريق والاستثمار بالنادي.
وكشف كيالي عن الانتهاء من بناء صالة خاصة لفرق اتحاد عمان بنهاية العام الحالي، لافتا في هذا الصدد إلى أن، "وجود صالة خاصة بنا سيساعدنا على توفير دخل لدعم الفرق التنافسية وتجاوز التحديات التي تطرأ في المستقبل".
ويمضي اتحاد عمان بخطوات واثقة ومدروسة نحو اقتحام ساحة المشاركات المحلية والخارجية، حيث يبقى الرهان على عزيمة وإرادة اللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتائج مرضية تفضي إلى مشاركة ايجابية، مع تجديد الثقة بقدرات الأندية واللاعبين على تعويض النقص المادي وقلة الإمكانات المتاحة، بروح التحدي التي يمتلكها كل "نشمي" يسعى لرفع راية الأردن خفاقة، على أمل أن ترى الحكومة في هذه المشاركات ما يستحق الدعم لتوفير أسباب النجاح للأندية المجتهدة.

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