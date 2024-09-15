اتحاد عمان.. مشوار صعب في أول ظهور على ساحة السلة الخارجية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يتطلع فريق اتحاد عمان إلى تقديم عروض قوية في أول ظهور خارجي له، وذلك عندما يستهل مشاركته في بطولة السوبر الدولية للرجال لكرة السلة بمواجهة فريق الزمالك المصري عند الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 21 أيلول (سبتمبر) الحالي، وذلك في النسخة الثالثة التي تحتضنها صالة الفيحاء الرياضية في العاصمة السورية دمشق، وتستمر حتى 27 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع اتحاد عمان في المجموعة الأولى إلى جانب فرق، الزمالك المصري، الوحدة السوري والأنترانيك اللبناني، فيما تضم المجموعة الثانية فرق؛ بيروت اللبناني، أهلي حلب السوري، الدفاع الجوي العراقي والجيش السوري.
وينص نظام البطولة على أن تلعب فرق المجموعة الواحدة فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة لترتيب مراكزها، على أن تتأهل الفرق المشاركة كافة إلى الدور ربع النهائي، الذي يقام بنظام "الكروس"، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، على أن يتأهل الفائزون للمربع الذهبي، مرورا بالنهائي.
ويضم وفد فريق اتحاد عمان كلا من: المدير الفني عبدالله أبو قورة، المعالج حسن برهومة، والإداري جعفر منصور، إلى جانب اللاعبين، أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، وعصام الهزايمة والمحترف الأسترالي غاك دينك، فيما اعتذر عن عدم مرافقة الفريق اللاعب الشاب الطيب قاسم لظروف الدراسة، إلى جانب مساعد المدرب نايف عصفور ومدرب اللياقة أحمد سمير، لارتباطهما مع الفحيص بالبطولة العربية.
ويرى المدرب أبو قورة أن مشاركة فريقه في بطولة السوبر الدولية، تمثل فرصة احتكاك حقيقية للفريق، بهدف تحضيره بالشكل الأمثل للمشاركة التاريخية الأولى له في دوري سوبر غرب آسيا "وصل"، والمزمع انطلاقته في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويضيف أبو قورة في حديثه لـ"الغد": "مشاركتنا ببطولة السوبر تأتي كمحطة إعداد وتحضير للفريق، لإدخال اللاعبين في أجواء المباريات، لكن ذلك لا يعفينا من مسؤولية المنافسة والقتال في كل مباراة، المستوى الفني في البطولة سيكون مرتفعا للغاية، ونريد تجربة الخطط ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين"، مشددا على أن الأهم بالنسبة إليهم يتمثل في إعادة الفرق المحلية إلى ساحة المشاركات الخارجية.
ويدرك اتحاد عمان أن المنافسة الخارجية وبلوغ الأدوار النهائية، يحتاجان إلى "ضريبة" يجب أن ندفعها، وتتمثل ببناء فريق منافس واستقطاب أفضل اللاعبين المحليين إلى جانب "ورقة المحترفين" الحاسمة في الملعب، وهو ما عملت إدارة الفريق على تنفيذه، حيث يقول رئيس النادي نديم كيالي في معرض رده على استفسارات "الغد": "ما نزال في أول الطريق، ونريد تقديم أفضل نسخة أنموذجية عن تطور كرة السلة الأردنية".
وأشار: "هدفنا المنافسة محليا وتقديم أداء قوي على المستوى الخارجي، وهذا يحتاج إلى تعاون مع الرعاة والداعمين، لتأمين موارد مالية مختلفة"، مشددا على أن استقطاب الرعاة يتطلب توفير فريق قوي لاستقطاب الجماهير والداعمين بطريقة متوازنة بعيدا عن التهور، وذلك للحفاظ على ديمومة الفريق والاستثمار بالنادي.
وكشف كيالي عن الانتهاء من بناء صالة خاصة لفرق اتحاد عمان بنهاية العام الحالي، لافتا في هذا الصدد إلى أن، "وجود صالة خاصة بنا سيساعدنا على توفير دخل لدعم الفرق التنافسية وتجاوز التحديات التي تطرأ في المستقبل".
ويمضي اتحاد عمان بخطوات واثقة ومدروسة نحو اقتحام ساحة المشاركات المحلية والخارجية، حيث يبقى الرهان على عزيمة وإرادة اللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتائج مرضية تفضي إلى مشاركة ايجابية، مع تجديد الثقة بقدرات الأندية واللاعبين على تعويض النقص المادي وقلة الإمكانات المتاحة، بروح التحدي التي يمتلكها كل "نشمي" يسعى لرفع راية الأردن خفاقة، على أمل أن ترى الحكومة في هذه المشاركات ما يستحق الدعم لتوفير أسباب النجاح للأندية المجتهدة.
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