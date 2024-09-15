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إصابة التعمري ونعيمات تضرب تفاؤل الشارع الرياضي

9/15/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- بدأ الشارع الرياضي في وضع خيارات وبدائل لهجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد إصابة مهاجمي "النشامى" موسى التعمري ويزن النعيمات، واحتمالية غيابهما عن المباراتين المقبلتين في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا.
ويشكل غياب التعمري والنعيمات تحديا صعبا للجهاز الفني للمنتخب بقيادة جمال سلامي، نظرا لإنتاجيتهما العالية في الفترة الماضية وفعاليتهما الفنية منذ كأس آسيا وحتى اللحظة، حيث سجل النعيمات في المباريات الرسمية مع "النشامى" 8 أهداف، مقابل تسجيل التعمري 9 أهداف، إلى جانب مساهمتيهما في عدد كبير من الأهداف.
وتم تشخيص إصابة النعيمات التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب أمام فلسطين، بكسر في الضلع على مستوى الصدر والغياب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، فيما تعرض التعمري لالتواء بالكاحل من الدرجة الثانية خلال لقاء الكويت، وغيابه من 4 إلى 6 أسابيع عن الملاعب.
ويخوض المنتخب الوطني مواجهتين مهمتين الشهر المقبل على ستاد عمان الدولي، حيث يستقبل نظيره الكوري الجنوبي في العاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، فيما يستضيف نظيره العماني يوم الخامس عشر من الشهر ذاته.
وكان المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، وخلال تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي، أشار إلى أن التعمري قد يكون حاضرا وجاهزا بالتجمع المقبل، على الرغم من إصابته التي تحتاج لشهر منذ تعرضه لها خلال لقاء الكويت في افتتاح مباريات المنتخب بالدور الثالث من التصفيات.
ودخل هدف التعمري في مرمى المنتخب الكويتي بالمنافسة على جائزة أجمل هدف في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، حيث افتتح الرصيد التهديفي للمنتخب في الدور الثالث بهدف من خارج منطقة الجزاء، وضعها بقدمه اليسرى بدقة على يسار حارس مرمى المنتخب الكويتي.
وأثار الغياب المرتقب لنجم مونبيله الفرنسي موسى التعمري، ومهاجم العربي القطري يزن النعيمات، مخاوف لدى الجماهير في صعوبة تعويضهما، نظرا لأهميتهما الكبيرة في الخط الأمامي، إلى جانب قدرتهما على صناعة الفارق بأي لحظة، ومغادرتهما في الشوط الثاني من مباراة الكويت للتبديل والإصابة تسببت في تراجع مستوى المنتخب وفقدان نقطتين بتعادل الضيوف باللحظات الأخيرة.
و أكد المدرب الوطني إسلام جلال، أن الحلول موجودة لتعويض غياب التعمري والنعيمات، من خلال لاعب الفيصلي أحمد العرسان الذي عاد للتألق مجددا، ومهند أبو طه ورزق بني هاني وغيرهم، مفيدا بأن القناعة لدى الأجهزة الفنية المتعاقبة على إدارة المنتخب لديها قناعة بعدد معين من اللاعبين لا يتجاوز 15 لاعبا.
ولفت جلال في حديثه لـ"الغد"، إلى أن سلامي عليه دور كبير الآن بالتواصل مع اللاعبين المتوقع مشاركتهم في المباراتين المقبلتين لتعويض نجمي "النشامى"، من أجل منحهم الثقة والمسؤولية بهدف الوصول لوقت المباراة وهم في حالة نفسية جيدة، مع ذكره بأن المدرب قد يواصل اعتماده على اللاعبين الذين أصبحوا معروفين للشارع الرياضي دون زج وجوه جديدة.
وأشار الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي نصر البرقاوي، إلى أن التعمري والنعيمات أصبحا من أهم لاعبي قارة آسيا، وأن غيابهما أو أحدهما عن أي فريق يلعبان به يتسبب في وجود خلل بالمنطقة الأمامية، متمنيا بأن يجد المدرب الحلول السريعة لتعويض غيابهما المرتقب.
ويرى المتابع محمد الكعابنة، أن المدربين جمال سلامي وقبله الحسين عموتة، لم يقوما بمنح الفرصة لأكبر لعدد من اللاعبين في المباريات الرسمية، من أجل إكسابهم خبرات اللعب في أوقات صعبة وحساسة، موضحا بأن الفترة الحالية جعلت المنتخب يمر بأزمة قد يصعب تعويضها لعدم الاعتماد على لاعبين آخرين، وذكره بأن أي لاعب يمثل المنتخب الوطني عليه أن يكون أهلا للمسؤولية.

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