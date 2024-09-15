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الفحيص يتجاوز غاز الشمال العراقي في بداية مشواره بسلة الأندية العربية

9/15/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - استهل فريق نادي شباب الفحيص مشواره في النسخة 25 من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة بالفوز على فريق غاز الشمال العراقي بنتيجة 75-50 (النصف الأول 41-28)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الفحيص ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور التمهيدي.
وجاءت نتائج الارباع لصالح فريق الفحيص (23-15)، (18-13)، (15-16)، (19-6)، في مباراة جاءت بطيئة من جانب الفحيص، الذي أدار مدربه نايف عصفور المباراة بشكل تصاعدي، في ظل ضعف فترة الإعداد والتحضير.
وفي نتائج مباريات اليوم، خسر فريق كوسيدار الجزائري أمام نظيره فريق العلا السعودي بنتيجة 58-60 (النصف الأول 20-32)، حيث جاءت نتائج الأرباع لصالح العلا (15-10)، (17-10)، (16-17)، (12-21)، فيما فاز الفتاة الكويتي على الوحدة السوري بنتيجة 74-53 (النصف الأول 37-29)، وجاءت نتائج الأرباع للفتاة الكويتي (20-14)، (17-15)، (23-12)، (14-12).
وتقام يوم غد الإثنين ثلاث مباريات، حيث يلتقي فريقا الفتاة الكويتي وكوسيدار الجزائري الساعة 3 مساء، تليها مباراة العلا السعودي وغاز الشمال العراقي الساعة 5 مساء، وشباب الفحيص مع الوحدة السوري الساعة 7 مساء.
إلى ذلك، افتتح د.حسين الجبور الأمين العام لوزارة الشباب مندوبا وزير الشباب محمد سلامه فارس النابلسي فعاليات البطولة العربية بحضور رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي، حيث بدأ حفل الافتتاح بالسلام الملكي، قبل أن تدخل الفرق المشاركة في طابور تقدمته فرقة مجموعة كشافة ومرشدات مار جريس، وأدت لاعبة الفحيص رشا عبده قسم البطولة، ثم أقيمت فقرة موسيقية للفنانين حمدي المناصير ومحمود سلطان

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