الفحيص يتجاوز غاز الشمال العراقي في بداية مشواره بسلة الأندية العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - استهل فريق نادي شباب الفحيص مشواره في النسخة 25 من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة بالفوز على فريق غاز الشمال العراقي بنتيجة 75-50 (النصف الأول 41-28)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الفحيص ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور التمهيدي.
وجاءت نتائج الارباع لصالح فريق الفحيص (23-15)، (18-13)، (15-16)، (19-6)، في مباراة
جاءت بطيئة من جانب الفحيص، الذي أدار مدربه نايف عصفور المباراة بشكل تصاعدي، في ظل ضعف فترة الإعداد والتحضير.
وفي نتائج مباريات
اليوم، خسر فريق كوسيدار الجزائري أمام نظيره فريق العلا السعودي بنتيجة 58-60 (النصف الأول 20-32)، حيث جاءت نتائج الأرباع لصالح العلا (15-10)، (17-10)، (16-17)، (12-21)، فيما فاز الفتاة الكويتي على الوحدة السوري بنتيجة 74-53 (النصف الأول 37-29)، وجاءت نتائج الأرباع للفتاة الكويتي (20-14)، (17-15)، (23-12)، (14-12).
وتقام يوم غد الإثنين ثلاث مباريات، حيث يلتقي فريقا الفتاة الكويتي وكوسيدار الجزائري الساعة 3 مساء، تليها مباراة العلا السعودي وغاز الشمال العراقي الساعة 5 مساء، وشباب الفحيص مع الوحدة السوري الساعة 7 مساء.
إلى ذلك، افتتح د.حسين الجبور الأمين العام لوزارة الشباب مندوبا وزير الشباب محمد سلامه فارس النابلسي فعاليات البطولة العربية بحضور رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي، حيث بدأ حفل الافتتاح بالسلام الملكي، قبل أن تدخل الفرق المشاركة في طابور تقدمته فرقة مجموعة كشافة ومرشدات مار جريس، وأدت لاعبة الفحيص رشا عبده قسم البطولة، ثم أقيمت فقرة موسيقية للفنانين حمدي المناصير ومحمود سلطان
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