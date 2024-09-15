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مواد غذائية تغير لون الأسنان

9/15/2024 3:04:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت طبيبة الأسنان فيكتوريا كنيس، أنه يمكن لمواد غذائية معينة أن تغير لون الأسنان. لذلك يجب الحد من تناولها.

وتقول: "وفقا لقاعدة عامة- ما يلطخ القميص الأبيض يلطخ الأسنان أيضا. ومن بين هذه المواد- المشروبات عالية الحموضة، لأنه كلما زادت حموضة المشروب، زاد تأثيره في المينا. بالطبع الشاي الأحمر مشروب صحي ولكنه يؤثر في لون الأسنان بسبب احتوائه على مركب التانين".
وتشير الطبيبة أن مينا الأسنان قد لا تكون ملساء وبيضاء تماما لأنه قد تكون هناك شقوق مجهرية وخشونة في مينا أسنان أي شخص. وهذه أماكن مثالية لتقبل صبغات جديدة. لذلك ينصح بتناول الماء بعد تناول الشاي. ونفس الشي بالنسبة للقهوة.
ووفقا لها، تؤثر حموضة النبيذ الأحمر والأبيض على مينا الأسنان أيضا، ونفس الشيء يشمل المشروبات الغازية المحلاة.
وتقول: "بالطبع الثمار مثل الفراولة والكرز بنوعيه وغيرها من الثمار مختلفة الألوان مفيد للصحة، ولكنها تلطخ الأسنان أكثر من الفواكه الأخرى. ونفس الشيء بالنسبة للبنجر. لذلك يجب بعد تناول هذه المنتجات شرب الماء وشطف الأسنان بالماء".
وتشير إلى أن التوابل مثل الكركم والزعفران والكاري والخل البلسمي وغيرها تستخدم على نطاق واسع في السلطات وتحضير أطباق شهية تؤثر أيضا في لون الأسنان، بسبب لونها وحموضتها.
وتوصي الطبيبة بضرورة تضمين النظام الغذائي خضروات طازجة، وغسل الأسنان مرتين في اليوم.RT

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