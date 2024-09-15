من المجدرة إلى خبز الطابون.. أكلات فلسطينية ارتبطت بالهوية الثقافية للبلد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هناك أكلات فلسطينية تعتبر رمزاً عميقاً للتراث الثقافي والنضال الوطني، حيث تمتزج نكهاتها الفريدة مع قصص التاريخ والنضال والمقاومة على مر السنين.
من الزعتر والزيتون إلى المجدرة، تحمل كل أكلة منها دلالة خاصة على الهوية الفلسطينية وتاريخها النضالي الراشخ في عقول الشعب الفلسطيني من الصغير إلى الكبير.
يستعرض (عربي بوست) في هذه المقالة أكلات الفلسطينية تجسد هذا التراث وتعكس صمود الشعب الفلسطيني في وجه الإحتلال، وتأكد على أحقيتها بالأرض التي ينازعون من أجل إسعادتها منذ النكبة سنة 1948 إلى اليوم.
الزعتر الفلسطيني: رمز الأصالة والصمود
الزعتر، تلك العشبة العطرية التي تعتبر من أبرز مكونات المطبخ الفلسطيني، ليس مجرد توابل تضيف نكهة للأطعمة، بل هو رمز للأصالة والصمود.
في فلسطين، يعتبر الزعتر مكوناً رئيسياً في العديد من الأطباق، ويمثل جزءاً من التراث الغذائي الذي انتقل من جيل إلى آخر.
يُخلط الزعتر مع زيت الزيتون ويُستخدم في تحضير الخبز المعروف بـ "منقوشة الزعتر" التي تُعد وجبة خفيفة تقليدية تُستهلك يومياً في كافة المنازل الفلسطينية.
وتعود أهمية الزعتر إلى كونه يمثل جزءاً من حياة الفلسطينيين اليومية وتاريخهم الزراعي الذي سعود إلى مئات السنين.
إذ لطالما اعتُبرت زراعة الزعتر جزءاً من الزراعة التقليدية، وكان يُزرع في الحدائق المنزلية والحقول.
ومن خلال النضال الفلسطيني المستمر للحفاظ على الأراضي الزراعية، يظل الزعتر رمزاً للتمسك بالأرض ورفض الاستيطان فيها.
الزيتون: شجرة السلام والنضال
الزيتون هو أكثر من مجرد شجرة زراعية؛ إنما هو رمز للسلام والنضال الوطني الفلسطيني منذ سنوات عدة.
إذ تُعتبر شجرة الزيتون جزءاً أساسياً من المناظر الطبيعية في فلسطين، حيث تُزرع بكثرة في الأراضي الفلسطينية وتمثل جزءاً من الهوية الثقافية الفلسطينية.
كما أن الزيتون يُستخدم في إعداد مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية في البلد، من بينها "المكدوس" و"المحمرة".
وتعتبر شجرة الزيتون رمزاً للصمود، خاصة في ظل الأزمات والصراعات التي واجهها الشعب الفلسطيني.
إذ تاريخياً، كانت شجرة الزيتون تُزرع في المناطق التي كانت محمية من الغزوات والحروب، ولذلك تُعَد رمزاً للاستقرار والأمل، كما أنها من الأشجار التي لها عمر طويل، والذي يتجاوز عمر دولة الإحتلال الإسرائيلي.
اليوم، ورغم المصاعب التي تواجهها زراعة الزيتون في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، يبقى الزيتون رمزاً لتمسك الفلسطينيين بأرضهم وتراثهم.
المجدرة: طعام الفقراء وأبناء الأرض
المجدرة، وهي طبق تقليدي يتكون من العدس والأرز أو البرغل، تُعد أحد الأكلات التي تعكس تاريخ فلسطين الاجتماعي والاقتصادي.
تُعتبر المجدرة وجبة بسيطة واقتصادية، تعود جذورها إلى فترات الحرب، عندما كان الفلسطينيون غير قادرين على توفير أنواع أخرى من الطعام.
لذلك فقد سميت كذلك طعام الفقراء، فيما ترمز إلى صمود الفلسطينيين وتشبثهم بالأرض رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهوها.
تُعَد المجدرة من الأطباق الشائعة في جميع أنحاء فلسطين، فيما توجد أطباق أخرى مشابهة لها في دزل الشام المجاورة، وتُحضَّر بطرق متعددة تتناسب مع كل منطقة.
تُحضر عادةً مع البصل المقلي والبهارات التي تُضفي عليها نكهة مميزة. يعكس تناول المجدرة التمسك بالقيم التقليدية والاقتصادية في وجه التحديات التي تواجه الفلسطينيين.
المسخن: وجبة الاحتفالات والنضال
المسخن هو طبق تقليدي يتكون من الخبز العربي الذي يُغطى بخلطة من البصل، الزيت، الصنوبر، والزعتر.
يُعتبر المسخن من الأطباق التي تُعد في المناسبات الخاصة والاحتفالات، وهو يعكس روح العزيمة والنضال الفلسطيني.
كما يُعد المسخن رمزاً للضيافة الفلسطينية وكرم العائلة، حيث يُعد جزءاً من الاحتفالات الكبيرة والعزائم.
فيما يرتبط المسخن بالتراث الفلسطيني العريق، ويُعَد طبقاً شهيراً في المناسبات الوطنية والأعياد، و تُعَد تحضيراته وتناولاته جزءاً من إحياء التراث الفلسطيني والتأكيد على الهوية الثقافية.
كما يُعَكس من خلاله التمسك بالقيم العائلية والمجتمعية في وجه الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون بسبب الحرب المستمرة على عدة مناطق لعدة سنوات.
خبز الطابون: أكلات فلسطينية صامدة في وجه الحرب
خبز الطابون كان يُخبز تقليديًا في الأفران الترابية التي تُعرف بالطابون، وكان يُعتبر عنصرًا أساسيًا في حياة الفلسطينيين في القرى.
تاريخيًا، كان يمثل الاعتماد الذاتي والاكتفاء الزراعي، في ظل الحروب والظروف الصعبة التي يواجهها أهل دولة فلسطين.
فيما الطابون يُعد رمزًا للتمسك بالأرض والتراث الفلسطيني، إذ رغم التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها فلسطين، يبقى خبز الطابون جزءًا أساسيًا من حياة الكثير من الفلسطينيين، خاصة في القرى والمناطق الريفية. عربي بوست
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