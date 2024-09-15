من المجدرة إلى خبز الطابون.. أكلات فلسطينية ارتبطت بالهوية الثقافية للبلد

من الزعتر والزيتون إلى المجدرة، تحمل كل أكلة منها دلالة خاصة على الهوية الفلسطينية وتاريخها النضالي الراشخ في عقول الشعب الفلسطيني من الصغير إلى الكبير.



يستعرض (عربي بوست) في هذه المقالة أكلات الفلسطينية تجسد هذا التراث وتعكس صمود الشعب الفلسطيني في وجه الإحتلال، وتأكد على أحقيتها بالأرض التي ينازعون من أجل إسعادتها منذ النكبة سنة 1948 إلى اليوم.



الزعتر الفلسطيني: رمز الأصالة والصمود









الزعتر، تلك العشبة العطرية التي تعتبر من أبرز مكونات المطبخ الفلسطيني، ليس مجرد توابل تضيف نكهة للأطعمة، بل هو رمز للأصالة والصمود.



في فلسطين، يعتبر الزعتر مكوناً رئيسياً في العديد من الأطباق، ويمثل جزءاً من التراث الغذائي الذي انتقل من جيل إلى آخر.



يُخلط الزعتر مع زيت الزيتون ويُستخدم في تحضير الخبز المعروف بـ "منقوشة الزعتر" التي تُعد وجبة خفيفة تقليدية تُستهلك يومياً في كافة المنازل الفلسطينية.



وتعود أهمية الزعتر إلى كونه يمثل جزءاً من حياة الفلسطينيين اليومية وتاريخهم الزراعي الذي سعود إلى مئات السنين.



إذ لطالما اعتُبرت زراعة الزعتر جزءاً من الزراعة التقليدية، وكان يُزرع في الحدائق المنزلية والحقول.



ومن خلال النضال الفلسطيني المستمر للحفاظ على الأراضي الزراعية، يظل الزعتر رمزاً للتمسك بالأرض ورفض الاستيطان فيها.



الزيتون: شجرة السلام والنضال









الزيتون هو أكثر من مجرد شجرة زراعية؛ إنما هو رمز للسلام والنضال الوطني الفلسطيني منذ سنوات عدة.



إذ تُعتبر شجرة الزيتون جزءاً أساسياً من المناظر الطبيعية في فلسطين، حيث تُزرع بكثرة في الأراضي الفلسطينية وتمثل جزءاً من الهوية الثقافية الفلسطينية.



كما أن الزيتون يُستخدم في إعداد مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية في البلد، من بينها "المكدوس" و"المحمرة".



وتعتبر شجرة الزيتون رمزاً للصمود، خاصة في ظل الأزمات والصراعات التي واجهها الشعب الفلسطيني.



إذ تاريخياً، كانت شجرة الزيتون تُزرع في المناطق التي كانت محمية من الغزوات والحروب، ولذلك تُعَد رمزاً للاستقرار والأمل، كما أنها من الأشجار التي لها عمر طويل، والذي يتجاوز عمر دولة الإحتلال الإسرائيلي.



اليوم، ورغم المصاعب التي تواجهها زراعة الزيتون في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، يبقى الزيتون رمزاً لتمسك الفلسطينيين بأرضهم وتراثهم.



المجدرة: طعام الفقراء وأبناء الأرض









المجدرة، وهي طبق تقليدي يتكون من العدس والأرز أو البرغل، تُعد أحد الأكلات التي تعكس تاريخ فلسطين الاجتماعي والاقتصادي.



تُعتبر المجدرة وجبة بسيطة واقتصادية، تعود جذورها إلى فترات الحرب، عندما كان الفلسطينيون غير قادرين على توفير أنواع أخرى من الطعام.



لذلك فقد سميت كذلك طعام الفقراء، فيما ترمز إلى صمود الفلسطينيين وتشبثهم بالأرض رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهوها.



تُعَد المجدرة من الأطباق الشائعة في جميع أنحاء فلسطين، فيما توجد أطباق أخرى مشابهة لها في دزل الشام المجاورة، وتُحضَّر بطرق متعددة تتناسب مع كل منطقة.



تُحضر عادةً مع البصل المقلي والبهارات التي تُضفي عليها نكهة مميزة. يعكس تناول المجدرة التمسك بالقيم التقليدية والاقتصادية في وجه التحديات التي تواجه الفلسطينيين.



المسخن: وجبة الاحتفالات والنضال









المسخن هو طبق تقليدي يتكون من الخبز العربي الذي يُغطى بخلطة من البصل، الزيت، الصنوبر، والزعتر.



يُعتبر المسخن من الأطباق التي تُعد في المناسبات الخاصة والاحتفالات، وهو يعكس روح العزيمة والنضال الفلسطيني.



كما يُعد المسخن رمزاً للضيافة الفلسطينية وكرم العائلة، حيث يُعد جزءاً من الاحتفالات الكبيرة والعزائم.



فيما يرتبط المسخن بالتراث الفلسطيني العريق، ويُعَد طبقاً شهيراً في المناسبات الوطنية والأعياد، و تُعَد تحضيراته وتناولاته جزءاً من إحياء التراث الفلسطيني والتأكيد على الهوية الثقافية.



كما يُعَكس من خلاله التمسك بالقيم العائلية والمجتمعية في وجه الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون بسبب الحرب المستمرة على عدة مناطق لعدة سنوات.



خبز الطابون: أكلات فلسطينية صامدة في وجه الحرب









خبز الطابون كان يُخبز تقليديًا في الأفران الترابية التي تُعرف بالطابون، وكان يُعتبر عنصرًا أساسيًا في حياة الفلسطينيين في القرى.



تاريخيًا، كان يمثل الاعتماد الذاتي والاكتفاء الزراعي، في ظل الحروب والظروف الصعبة التي يواجهها أهل دولة فلسطين.



فيما الطابون يُعد رمزًا للتمسك بالأرض والتراث الفلسطيني، إذ رغم التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها فلسطين، يبقى خبز الطابون جزءًا أساسيًا من حياة الكثير من الفلسطينيين، خاصة في القرى والمناطق الريفية. عربي بوست

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