4 طرق طبيعية لتهدئة ضربات القلب أثناء الحمل

في السياق التالي، يوضح "الكونسلتو" أبرز العلاجات المنزلية لتهدئة ضربات القلب أثناء الحمل، حسبما جاء في موقع "Health line".



علاجات منزلية لتهدئة ضربات القلب أثناء الحمل

1- أخذ قسط كافي من الراحة

يعد الإجهاد عامل خطر لمشاكل القلب، وقد يؤدي إلى خفقان القلب أو تفاقمه لدى من يعاني منه، وذلك لأن التوتر والإثارة يمكن أن يؤديا إلى زيادة الأدرينالين، لذلك يجب أخذ قسط كاف من الراحة، خاصة للسيدات أثناء فترة الحمل.



2- الاعتماد على تقنيات الاسترخاء

إدارة التوتر من خلال الاسترخاء يمكن أن تساعد في تهدئة ضربات القلب، حيث تشمل الخيارات الجيدة التأمل واليقظة، اليوغا، التنفس العميق، من خلال أخذ نفسًا بطيئًا من خلال فتحتي أنفكٍ ثم من خلال فمكٍ.، وتكرار ذلك حتى تشعر بالهدوء.



3- تناول كميات كافية من المياه

بالفعل يمكن أن يسبب الجفاف خفقان القلب، وذلك لأن الدم يحتوي على الماء، لذلك عندما تصاب بالجفاف، يمكن أن يصبح دمك أكثر كثافة، حيث إنه كلما كان الدم أكثر كثافة، كلما كان على القلب أن يعمل بشكل أكثر صعوبة لتحريكه عبر الأوردة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل نبضك، وربما يؤدي إلى خفقان القلب.



لذلك إذا شعرت بتسارع نبضك، تناول كوبًا من الماء، كما أنه إذا لاحظت أن لون البول أصفر داكن، فيجب شرب المزيد من السوائل لمنع خفقان القلب.



4- الاعتماد على نظام غذائي متوازن

يعد تناول الطعام الصحي أمرًا مهمًا لصحة القلب بشكل عام، وهناك أدلة موثوقة على أن النظام الغذائي غير المتوازن قد يرتبط بعدم انتظام ضربات القلب، حيث يتكون النظام الغذائي المغذي والمتوازن من:



- الفواكه الطازجة.

- الخضروات.

- الحبوب الكاملة.

- البروتينات الخالية من الدهون.

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