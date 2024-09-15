4 طرق طبيعية لتهدئة ضربات القلب أثناء الحمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعاني بعض السيدات من عدم انتظام ضربات القلب خلال فترة الحمل، وذلك نظرًا لإنتاج الجسم كمية من الدم أكبر من المعتاد لتغذية الجنين، أو زيادة بعض الهرمونات التي تتحكم في عمل بعض أعضاء الجسم ومنها القلب، فكيف يمكن التعامل معها؟
في السياق التالي، يوضح "الكونسلتو" أبرز العلاجات المنزلية لتهدئة ضربات القلب أثناء الحمل، حسبما جاء في موقع "Health line".
علاجات منزلية لتهدئة ضربات القلب أثناء الحمل
1- أخذ قسط كافي من الراحة
يعد الإجهاد عامل خطر لمشاكل القلب، وقد يؤدي إلى خفقان القلب أو تفاقمه لدى من يعاني منه، وذلك لأن التوتر والإثارة يمكن أن يؤديا إلى زيادة الأدرينالين، لذلك يجب أخذ قسط كاف من الراحة، خاصة للسيدات أثناء فترة الحمل.
2- الاعتماد على تقنيات الاسترخاء
إدارة التوتر من خلال الاسترخاء يمكن أن تساعد في تهدئة ضربات القلب، حيث تشمل الخيارات الجيدة التأمل واليقظة، اليوغا، التنفس العميق، من خلال أخذ نفسًا بطيئًا من خلال فتحتي أنفكٍ ثم من خلال فمكٍ.، وتكرار ذلك حتى تشعر بالهدوء.
3- تناول كميات كافية من المياه
بالفعل يمكن أن يسبب الجفاف خفقان القلب، وذلك لأن الدم يحتوي على الماء، لذلك عندما تصاب بالجفاف، يمكن أن يصبح دمك أكثر كثافة، حيث إنه كلما كان الدم أكثر كثافة، كلما كان على القلب أن يعمل بشكل أكثر صعوبة لتحريكه عبر الأوردة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل نبضك، وربما يؤدي إلى خفقان القلب.
لذلك إذا شعرت بتسارع نبضك، تناول كوبًا من الماء، كما أنه إذا لاحظت أن لون البول أصفر داكن، فيجب شرب المزيد من السوائل لمنع خفقان القلب.
4- الاعتماد على نظام غذائي متوازن
يعد تناول الطعام الصحي أمرًا مهمًا لصحة القلب بشكل عام، وهناك أدلة موثوقة على أن النظام الغذائي غير المتوازن قد يرتبط بعدم انتظام ضربات القلب، حيث يتكون النظام الغذائي المغذي والمتوازن من:
- الفواكه الطازجة.
- الخضروات.
- الحبوب الكاملة.
- البروتينات الخالية من الدهون.
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