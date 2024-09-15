مصري يقاضي زوجته لكثرة اتصالها به خلال عمله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رفع رجل مصري، دعوى قضائية، للانفصال عن زوجته، بسبب ((كثرة اتصالها به أثناء العمل))؛ بحسب موقع (مصراوي).
ونقل الموقع عن الرجل، أنه تقدم بشكواه إلى محكمة الأسرة بعد تضرره من زوجته، وقال: ((مش سيباني أشتغل وبترن عليّا كتير أسبابها تافهة)).
وأوضح أحمد أنه ارتبط بزوجته بشكل تقليدي بعد ترشيحها من قبل عائلته، قبل عام واحد.
وأكد أن زوجته خلال فترة الخطوبة ظهرت ((محترمة))، لكن أصبحت ((زنانة -كثيرة كلام- وعاوزة تفضل معايا على التلفون وأنا شغال)).
ولفت إلى أن كثرة اتصالها به أثناء وجوده في العمل، أثارت خلافات بينهما دفعته إلى ضربها والتوجه إلى المحكمة للانفصال عنها. وكالات
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