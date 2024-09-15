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مصري يقاضي زوجته لكثرة اتصالها به خلال عمله

9/15/2024 3:04:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفع رجل مصري، دعوى قضائية، للانفصال عن زوجته، بسبب ((كثرة اتصالها به أثناء العمل))؛ بحسب موقع (مصراوي).
ونقل الموقع عن الرجل، أنه تقدم بشكواه إلى محكمة الأسرة بعد تضرره من زوجته، وقال: ((مش سيباني أشتغل وبترن عليّا كتير أسبابها تافهة)).

وأوضح أحمد أنه ارتبط بزوجته بشكل تقليدي بعد ترشيحها من قبل عائلته، قبل عام واحد.

وأكد أن زوجته خلال فترة الخطوبة ظهرت ((محترمة))، لكن أصبحت ((زنانة -كثيرة كلام- وعاوزة تفضل معايا على التلفون وأنا شغال)).

ولفت إلى أن كثرة اتصالها به أثناء وجوده في العمل، أثارت خلافات بينهما دفعته إلى ضربها والتوجه إلى المحكمة للانفصال عنها. وكالات

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