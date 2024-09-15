رحيل الكاتب والأديب اللبناني إلياس خوري

إلياس خوري (بيروت 1948)، روائي وكاتب مسرحي وناقد وأستاذ جامعي، كتب اثنتي عشرة رواية منها الجبل الصغير، والوجوه البيضاء، وباب الشمس، وتُرجمت مؤلفاته إلى أكثر من عشر لغات منها العبرية. وشغل منصب رئيس تحرير الملحق الثقافي لصحيفة "النهار" من عام 1992 إلى عام 2009، يشغل حالياً منصب رئيس تحرير "مجلة الدراسات الفلسطينية". حاز في العام 2011 على وسام جوقة الشرف الإسباني من رتبة كومندور، وهو أعلى وسام يمنحه الملك خوان كارلوس، تكريماً لمساره الأدبي؛ وفاز بجائزة اليونسكو للثقافة العربية لعام 2011 تقديرا للجهود التي بذلها في نشر الثقافة العربية وتعريف العالم بها.



وكتب الناشر ماهر كيّالي، صاحب "المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر" في بيروت، عبر صفحته فى موقع فيس بوك: "منذ قليل علمتُ برحيل الكاتب اللبنانيّ الكبير إلياس خوري، نصف قرن من الصداقة، خسرنا قامة أدبيّة ووطنيّة رفيعة.. أحرّ التعازي لأسرته والأصدقاء".



وكتب إلياس خوري عشرات الروايات التي تُرجمت إلى العديد من اللغات، بالإضافة إلى سيناريوهات ومسرحيّات وكتابات نقديّة، كما عمل في تحرير عدّة صحف لبنانيّة، وشغل منصب رئيس تحرير الملحق الثقافيّ الأسبوعيّ لصحيفة النهار اللبنانيّة اليوميّة.



بالإضافة إلى ذلك، درس خوري في جامعات عديدة حول العالم، وكتب إلياس خوري رواية ((باب الشمس)) الشهيرة، والتي أعاد من خلالها سرد حياة اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان، والتي تحوّلت بعد ذلك إلى فيلم سينمائيّ من إخراج المخرج المصريّ يسري نصرالله عام 2002.



ووصف كتّاب ومثقّفون وفاة إلياس خوري بالخسارة الكبيرة للبنان وفلسطين والوطن العربيّ على حدّ سواء، وذلك لالتحامه طوال مسيرته الأدبيّة مع القضيّة الفلسطينيّة، ومن الروايات التي نشرها إلياس خوري، كانت ((أولاد الغيتو - اسمي آدم)) بجزءيها، ورواية ((الجبل الصغير)) ورواية ((الوجوه البيضاء)) و((رحلة غاندي)) ورواية ((باب الشمس)). وغيرها الكثير. وكالات