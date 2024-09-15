السيميت التركي: من مطابخ القصور حصراً إلى أكشاك الطرقات

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: سارة زايد

يزين السيميت قائمة الطعام التركي الشهي منذ ما يقرب الـ500 عام، فتراه في المدن والقرى، المخابز، الأكشاك الصغيرة وعربات الطرقات، وحتى على سفرة أغنى الأغنياء في تلك الجمهورية العابرة للقارات.



جرى إعداد السيميت لأول مرة في مطابخ قصر السلطان سليمان القانوني خلال القرن الخامس عشر، ليتم بيعه رسمياً في اسطنبول مطلع القرن السادس عشر، حيث كان عدد سكانها مايقرب 200000 نسمة، في الوقت الذي يعيش في هذه المدينة الصاخبة اليوم أكثر من 14 مليون نسمة.









جرى بيع السيميت لأول مرة في الشوارع بعد 50 عاما من إعداده حصرا في قصر سليمان القانوني



التسمية والشعبية









ربما تأتي كلمة ((سيميت)) من اللغة الفارسية بمعنى الشيء الملفوف أو المحاصر، في إشارة إلى الشكل المستدير الذي يتخذه هذا النوع من المخبوزات، والذي لم يفقد على مر العصور، شعبيته في تركيا، بل امتدت لتشمل دولا أخرى حيث يعيش فيها أتراك ينتجونه في مخابزها. لذا، وحتى اليوم، لا يزال باستطاعتك شراء السيميت من المخابز، ليس فقط في تركيا، وإنما في العديد من البلدان الأخرى حول العالم.



كيف تُحضّر السيميت التركي بنفسك؟











مكونات السيميت:

كوب ماء دافىء

كوب من الزيت

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة سكر

ظرف خميرة



نقلب المكونات جيداً حتى تتجانس وتصبح كتلة واحدة، ثم نضيف إليها 6 أكواب من الطحين.



نكمل عجن المكونات حتى تصبح طرية ومتماسكة.



نغطي العجينة بقماشة نظيفة لمدة 30 دقيقة بانتظار تخمّرها.



في طبق آخر نقوم بإضافة ربع كوب من العسل وربع كوب من المياه ونخلطهم سوية.



بعد مضي نصف ساعة على التخمير، نشكل من العجينة قطعاً صغيرة على هيئة دوائر ثم نقطع الدائرة إلى نصفين ونلفهما بشكل طولي داخل بعضهما البعض، ثم نصنع من العجينة المُشكَّلة دائرة صغيرة أخرى.



نغمّس العجينة بخليط العسل والماء ثم نغطسها بوعاء من السمسم.



نضع العجينة على ورق من الزبدة ثم ندخلها الفرن بدرجة حرارة 200 C لمدة ثلاثين دقيقة.





السيميت: حشوات مختلفة وفقاً للمنطقة التي يُحضَّر فيها

يختلف السيميت بمقاديره ومكونات حشوته باختلاف المدينة التي أُعدَّ فيها، فتارةً تراه محشوا بالجبن أو الشوكلاتة، بينما تفضله مناطق أخرى مغطساً بالسمسم، أو حتى من دون حشوة أو زينة على وجهه.



سيميت أنقرة: يكون الخبز أرق وأصغر حجماً، بلون داكن ولامع.

لون الخبز الداكن ليس ناتجاً عن احتراق العجين، وإنما بسبب إضافة دبس السكر لمقادير التحضير.









سيميت أنقرة



من الأشكال الشائعة للسيميت ما يسمى بـ ((سيبي سيميتي)) الاسطنبولي، والذي يتم رشه ببذور السمسم والخشخاش.









سيبي سيميتي



في إزمير، غالباً ما يتم حشو السيميت ببذور اليقطين والسمسم، ويطلق عليها اسم ((كاباكلي سيميت)).









سيميت إزميري

في أضنة، يتم إعداد السيميت بحشوها ببذور اليقطين والفلفل الحلو. وفي بورصة، يتم حشو السيميت بالجبن والزبدة. أما في غازي عنتاب، فتشتهر المنطقة بـ ((غازي عنتاب سيميتي)) المليئة بالفستق وبذور السمسم.

أفضل مخابز السيميت حول العالم









جالاتا سيميتشي Galata Simitçisi -اسطنبول











فرن زينيل إرجين Zeynel Ergin Gevrek Fırını - إزمير









سيميت ساراي Simit Sarayi - اسطنبول









La femme في برلين- ألمانيا









Taskin Bakery, INC - أميركا









Simit Bakery -كندا



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