السيميت التركي: من مطابخ القصور حصراً إلى أكشاك الطرقات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: سارة زايد
يزين السيميت قائمة الطعام التركي الشهي منذ ما يقرب الـ500 عام، فتراه في المدن والقرى، المخابز، الأكشاك الصغيرة وعربات الطرقات، وحتى على سفرة أغنى الأغنياء في تلك الجمهورية العابرة للقارات.
جرى إعداد السيميت لأول مرة في مطابخ قصر السلطان سليمان القانوني خلال القرن الخامس عشر، ليتم بيعه رسمياً في اسطنبول مطلع القرن السادس عشر، حيث كان عدد سكانها مايقرب 200000 نسمة، في الوقت الذي يعيش في هذه المدينة الصاخبة اليوم أكثر من 14 مليون نسمة.
جرى بيع السيميت لأول مرة في الشوارع بعد 50 عاما من إعداده حصرا في قصر سليمان القانوني
التسمية والشعبية
ربما تأتي كلمة ((سيميت)) من اللغة الفارسية بمعنى الشيء الملفوف أو المحاصر، في إشارة إلى الشكل المستدير الذي يتخذه هذا النوع من المخبوزات، والذي لم يفقد على مر العصور، شعبيته في تركيا، بل امتدت لتشمل دولا أخرى حيث يعيش فيها أتراك ينتجونه في مخابزها. لذا، وحتى اليوم، لا يزال باستطاعتك شراء السيميت من المخابز، ليس فقط في تركيا، وإنما في العديد من البلدان الأخرى حول العالم.
كيف تُحضّر السيميت التركي بنفسك؟
مكونات السيميت:
كوب ماء دافىء
كوب من الزيت
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة سكر
ظرف خميرة
نقلب المكونات جيداً حتى تتجانس وتصبح كتلة واحدة، ثم نضيف إليها 6 أكواب من الطحين.
نكمل عجن المكونات حتى تصبح طرية ومتماسكة.
نغطي العجينة بقماشة نظيفة لمدة 30 دقيقة بانتظار تخمّرها.
في طبق آخر نقوم بإضافة ربع كوب من العسل وربع كوب من المياه ونخلطهم سوية.
بعد مضي نصف ساعة على التخمير، نشكل من العجينة قطعاً صغيرة على هيئة دوائر ثم نقطع الدائرة إلى نصفين ونلفهما بشكل طولي داخل بعضهما البعض، ثم نصنع من العجينة المُشكَّلة دائرة صغيرة أخرى.
نغمّس العجينة بخليط العسل والماء ثم نغطسها بوعاء من السمسم.
نضع العجينة على ورق من الزبدة ثم ندخلها الفرن بدرجة حرارة 200 C لمدة ثلاثين دقيقة.
السيميت: حشوات مختلفة وفقاً للمنطقة التي يُحضَّر فيها
يختلف السيميت بمقاديره ومكونات حشوته باختلاف المدينة التي أُعدَّ فيها، فتارةً تراه محشوا بالجبن أو الشوكلاتة، بينما تفضله مناطق أخرى مغطساً بالسمسم، أو حتى من دون حشوة أو زينة على وجهه.
سيميت أنقرة: يكون الخبز أرق وأصغر حجماً، بلون داكن ولامع.
لون الخبز الداكن ليس ناتجاً عن احتراق العجين، وإنما بسبب إضافة دبس السكر لمقادير التحضير.
سيميت أنقرة
من الأشكال الشائعة للسيميت ما يسمى بـ ((سيبي سيميتي)) الاسطنبولي، والذي يتم رشه ببذور السمسم والخشخاش.
سيبي سيميتي
في إزمير، غالباً ما يتم حشو السيميت ببذور اليقطين والسمسم، ويطلق عليها اسم ((كاباكلي سيميت)).
سيميت إزميري
في أضنة، يتم إعداد السيميت بحشوها ببذور اليقطين والفلفل الحلو. وفي بورصة، يتم حشو السيميت بالجبن والزبدة. أما في غازي عنتاب، فتشتهر المنطقة بـ ((غازي عنتاب سيميتي)) المليئة بالفستق وبذور السمسم.
أفضل مخابز السيميت حول العالم
جالاتا سيميتشي Galata Simitçisi -اسطنبول
فرن زينيل إرجين Zeynel Ergin Gevrek Fırını - إزمير
سيميت ساراي Simit Sarayi - اسطنبول
La femme في برلين- ألمانيا
Taskin Bakery, INC - أميركا
Simit Bakery -كندا
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