ملكة جمال تركيا 2024 تتعرض لحملة تنمر شرسة

MENAFN - Alghad Newspaper)وواجهت إيديل الانتقادات منذ لحظة انتخابها، إذ لاحظ البعض أنّ صورها المرفقة على حساب المسابقة الرسمي معدّلة، معتبرين أن شكلها في الصور مختلف عن الشاشة.













وزعم البعض أخيراً أن الملكة الجديدة فازت بلقبها بـ "الواسطة"، إذ إن والدها هو السفير التركي في أوكرانيا، ليفنت بلجين.



وردّ الحساب الرسمي لمسابقة ملكة جمال تركيا على الهجوم الواسع الذي تعرضت له بلجين، من خلال تعريف معنى الجمال، وفقاً لقاموس "TDK"، الذي عرّف الجمال بأنه "المتعة الجمالية، الحماس، الإعجاب، السمة المثيرة للمشاعر، الكلمة الرحيمة أو السلوك الرحيم، اللطف، اللين، محبوبة بصفاتها الأخلاقية والفكرية".





وقالت بلجين بعد انتخابها: "أنا متحمسة جداً وسعيدة جداً. عندما شاركت في هذه المسابقة، أردت حقاً أن أكون الأولى. ولكن هل يمكنني الوصول إلى هذا الحد؟ لم أكن أعرف. لقد بذلت قصارى جهدي. إن الفخر والفرح بتمثيل بلدي يجعلني أشعر بسعادة غامرة".



ولفتت بلجين أنظار لجنة التحكيم بعد خطابها النهائي في المسابقة، حين وعدت بأنها ستكون سفيرة لجمال المرأة التركية وثقافتها، مؤكّدة عزمها على العمل لتحقيق أهدافها وطموحاتها، وأن تكون قدوة للشابات في تركيا.







وقالت في ختام خطابها: "أنا طبيبة، ولكنني أيضاً امرأة تركية. لذلك أريد أن أكون صوت المرأة التركية في مسابقة ملكة جمال العالم".



وتهدف من خلال مشروعها الذي طرحته في المسابقة إلى نشر التوعية بسرطان الثدي، بصفتها طبيبة تساعد مرضى سرطان الثدي.



يذكر أن بلجين تبلغ من العمر 24 عاماً، وهي خريجة كلية الطب في جامعة "كوتش" التركية، وستمثل تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم. واستطاعت بلجين أن تخطف أنظار لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء، بالنظر إلى تميّزها بأدائها في المرحلة النهائية وإجاباتها الوازنة والمؤثّرة. وكالات