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صدور الكتابة الأكاديمية من الإملاء إلى المنهج لـشفيق النوباني

9/15/2024 3:03:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر مؤخرًا كتاب بعنوان "الكتابة الأكاديمية من الإملاء إلى المنهج" لأستاذ الأدب والنقد المساعد في جامعة ظفار د. شفيق طه النوباني.
احتوى الكتاب الذي جاء في 160 صفحة على فصلين، إذ ينطوي الفصل الأول على مسار يوصل القارئ إلى كتابة المقالة، أما الفصل الثاني فيسعى إلى إيصال القارئ إلى كتابة بحث علمي على وفق الأصول المتعارف عليها.
ويحتوي هذا الفصل على 6 أجزاء؛ تناول الجزء الأول مفهوم الكتابة وعلاقتها بمهارات اللغة الأخرى، وتناول الجزء الثاني الضوابط الإملائية في الكتابة في العربية، أما الجزء الثالث فقد تناول تكوين الجملة في العربية من منطلق يؤسس لتمكين مهارة الكتابة، في حين تناول الجزء الرابع علامات الترقيم بما في ذلك قواعد كتابة الفقرة التي يعدّ التمكّن من صياغتها أساس الكتابة الاحترافية.
وكي يؤسس الكتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن لممارسة كتابية أكثر شمولًا، جاء الجزء الأخير من الفصل الأول في كتابة المقالة التي تعدّ أكثر الفنون الأدبية شيوعًا وقابلية للتعامل مع الموضوعات على اختلافها وتنوعها، وقد تناول الكتاب شكلًا واحدًا من أشكال الكتابة الوظيفية التي ترتبط بقالب ثابت نسبيًا، وهو الرسائل الإدارية.
أما الفصل الثاني فيحتوي على خمسة أجزاء؛ تناول الجزء الأول منها الوحدات المعنوية في النص. ووفقًا للمؤلف، على الرغم من أن تناول الفكرة العامة والأفكار الرئيسة والأفكار الفرعية والمعاني الجزئية يعد من أهم أدوات معلم اللغة في تدريس أيّ نص، إلا أن تناول هذه الوحدات المعنوية "لم يقدَّم بصورة منهجية قبل هذا الكتاب، هذا إذا تجاوزنا دراسات نحو النص المتخصصة في مجال اللسانيات والنقد الأدبي".
أما الجزء الثاني، فقد تناول فيه النوباني التلخيص بما فيه من ارتباط واضح بالجزء الذي سبقه. وتناول الجزء الثالث إنشاء التعريفات، وهو "مبحث مهم لأي باحث في أي مجال كان، إذ يحتاج الباحث إلى أن يوصل مفاهيم جديدة للقارئ، وهذا ما يتطلب التعرف إلى كيفية صياغة التعريف وأسسه". ومع أن هذا الجزء من الكتاب يمثل مبحثًا منطقيًا صرفًا إلا أنه لم يقُد إلى تناول بعض المفاهيم الفلسفية على الرغم من اتصالها بالمحتوى المقدم، كمفهوم المقولات مثلًا؛ ذلك أن الغاية من تناول هذا الموضوع "غاية مهارية بالدرجة الأولى" بحسب المؤلف.
وتناول الجزء الرابع "الاستدلال والبحث العلمي"، إذ وقف المؤلف فيه على أهم أدوات المنطق الصوري الذي تولّد منه المنطق التطبيقي الذي ارتبط بمناهج البحث العلمي الحديثة. ويقول المؤلف: "إذا كان الاستدلال من أهم أدوات الكتابة الأكاديمية في تفاصيلها التي تقود إلى الاستنتاجات النهائية، فإن التقرير العلمي يمثل القالب الذي يظهر من خلاله البحث في صورته النهائية"، وهذا ما جعل من المناسب أن يخصّص الجزء الخامس لكتابة التقرير العلمي. أما الجزء السادس المتمثل بالتوثيق فـ "إجراء لا بد منه من أجل التوصل إلى استدلال أكثر وثوقية فضلًا عن أهميته في تحقيق الأمانة العلمية".
وقد أُلحق بهذين الفصلين ملحقان، تمثّلَ الملحق الأول بجداول بُينت فيها بعض أصناف الأسماء المبنية، أما الملحق الثاني فتمثل في إجابات التدريبات الموجودة في نهاية كل جزء.
نقرأ على الغلاف الأخير كلمة للدكتور يوسف حمدان، أستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك في الجامعة الأردنية، جاء فيها: "يتسم هذا الكتاب التعليميّ بالتنظيم والترتيب والسلاسة في تقديمه أسس الكتابة في اللغة العربيَّة، وهو مبني على رؤية عمليَّة ناتجة من خبرة المؤلف في تعليم الكتابة لطلبة المرحلة الجامعية. وهذا التصور العملي جعل الكتاب شاملًا للمنطلقات النظريَّة اللازمة لتمكين الطلبة من الكتابة، انطلاقًا من أسس الإملاء إلى بناء الجملة والتوسُّع بها، إلى بناء الفقرة بصورة مناسبة، وصولًا إلى النصّ المتماسك الذي يطور فكرته بمنطقٍ ومنهجٍ يُحقِّقان أهداف التواصل بكفاءة عالية".
وبحسب الناشر، فإن الطبيعة الوظيفيَّة التي بُنِي عليها هذا الكتاب أهمُّ ما يحتاج إليه الطالب الجامعيُّ في تطوير مهارة الكتابة، لا سيَّما أنَّ مؤلفه متمرِّسٌ بالتعليم الجامعيِّ ولديه خبرةٌ كبيرةٌ بمشكلات الطلبة ومستويات تلقِّيهم. وهذا يظهر جليًّا في تقديم المادة النظريَّة بوضوحٍ وشمولٍ يقودان إلى التمارين والتدريبات في محاور الكتاب كله.
من الجدير ذكره أن شفيق طه النوباني تربوي وناقد وقاص أردني ولد في مدينة جرش، عضو رابطة الكتاب الأردنيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وعضو اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. يعمل في كلية الآداب والعلوم – جامعة ظفار.

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