كوابيس 2024 لوحات تشكيلية لمحمد صبح توثق أهوال حرب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان - وثق الفنان التشكيلي الأردني محمد صبح أهوال الحرب على قطاع غزة، من خلال مجموعة من اللوحات الفنية بأحجام مختلفة، خشية أن تتحول هذه المشاهد المروعة إلى طي النسيان. وجاء ذلك في معرضه الشخصي الثاني الذي حمل عنوان "كوابيس 2024".
وأقيم المعرض في جاليري إطلالة اللويبدة، وسط حضور لافت من رواد الحركة التشكيلية وعشاقها. ويستمر المعرض حتى الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
احتوى المعرض على 20 عملا فنيا تشكيليا بأحجام كبيرة (130×140) و(150×160)، جسدت سلسلة من القصص التي روتها هذه اللوحات. استخدم الفنان صبح في أعماله عددا من التقنيات، وبرزت تقنية الألوان الزيتية في معظمها. ركز الفنان على الحالة التعبيرية في المقام الأول، مستلهما تلك الأحداث والمواقف المؤلمة والموجعة من الصور، الفيديوهات، والمشاهد اليومية المتداولة عبر الإعلام ووسائل النشر المختلفة.
ومن المشاهد التي جسدها الفنان ووثقها في إحدى لوحاته عمل بعنوان "طابور الماء"، حيث عبر عن الكابوس الذي يعيشه أهالي قطاع غزة في سعيهم للحصول على قطرة ماء. أظهر الفنان في اللوحة تعابير الوجوه الشاحبة والحزينة، مستخدما كثافات لونية قوية، لجذب انتباه المشاهد إلى تلك اللحظة العصيبة التي يعيشها سكان القطاع.
وفي عمل آخر بعنوان "زفاف شهيد"، وثق الفنان المشهد التعبيري المهيب لمشاركة الأيدي المتكاتفة في رفع الشهيد، وكأنهم يحملون وطنا بأكمله. تميزت اللوحة بتكرار العديد من اللمسات والألوان مع الحفاظ على تماسكها، مما يرمز إلى توحد جميع أطياف الشعب في هذا "الزفاف"، الذي يجسد تلاحم الشعب.
ويؤكد الفنان التشكيلي محمد صبح أن السبب وراء اختيار تسمية المعرض بـ"كوابيس 2024"، يعود إلى توثيق لما قاله أحد الشهود في حرب غزة: "إن ما عايشه كان كابوساً"، فرأى أن كل حدث يمر على الأهل في غزة هو كابوس بحد ذاته، الحصول على الطعام كابوس وطابور الأسرى كابوس والهجرة من مكان لآخر هي كابوس أيضاً.
خلال زيارتها لمعرض "كوابيس" للتشكيلي محمد صبح، أعربت الفنانة نهلة أسيا عن إعجابها بالأعمال المعروضة، واصفة إياها بأنها تجسد معاناة غزة. وقالت: "كأن الفنان عاش كل تفاصيل الأحداث هناك، ليحاكي الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة". وأشارت إلى أن الأعمال الفنية تعكس بشكل مؤثر الألم والوجع المستمر للشعب الفلسطيني، مشددة على أن صبح قد أتقن استخدام الألوان وكأنها خيوط يغزل بها ملامح الوجوه، التي بدت كأنها تستنجد وتصرخ، فهو يمتلك براعة فريدة في حرفية أعماله التي تفيض بالألم.
كما أشادت الفنانة التشكيلية الفلسطينية ماريهان بالأعمال قائلة: "إن بعض الرسومات المطبوعة في ذاكرتنا لا نقوى على رسمها وإن رسمناها لا نقوى على عرضها فواقعنا متعب وصعب"، مضيفة أن هذا المعرض ترجمة لمشاعرنا بالألوان وتعبيراً عما نعايشه من أحداث. فقد أتاح لنا الفرصة للتوقف عند هذه اللحظات".
كما أكدت قمر الفواز إحدى زائرات المعرض وطالبة معهد الفنون الجميلة، أن المعرض في غاية الدقة والإتقان في تفاصيل وأحداث اللوحات، وفي كل لوحة قصة تأخذنا لواقع مرير تعيشه غزة وأهلها، وأبرز ذلك الفنان محمد صبح، وجعل المشاهد يغوص في أعماق اللوحات ليأخذنا لغزة ويجعلنا نعيش لحظات الواقع المرير هناك.
ويذكر أن الفنان محمد صبح، حاصل على درجة ماجستير فنون جميلة-تخصص فنون تشكيلية-جامعة اليرموك، وخريج كلية الفنون والتصميم- جامعة العلوم التطبيقية. ويعمل محاضرا في الفنون البصرية والتصميم ومدرسا في معهد الفنون الجميلة- وزارة الثقافة الأردنية، وعضوا في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين.
وله مشاركات محلية ودولية وعالمية، وعدد من الجوائز في مجال الرسم والتصوير والتصميم. ومعرضه الشخصي الأول "رحيل" 2017-عمان، إضافة إلى معرضه الشخصي الثاني "كوابيس 2024".
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