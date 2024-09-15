كوابيس 2024 لوحات تشكيلية لمحمد صبح توثق أهوال حرب غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمان - وثق التشكيلي الأردني محمد صبح أهوال الحرب على قطاع غزة، من خلال مجموعة من اللوحات الفنية بأحجام مختلفة، خشية أن تتحول هذه المشاهد المروعة إلى طي النسيان. وجاء ذلك في معرضه الشخصي الثاني الذي حمل عنوان "كوابيس 2024".











وأقيم المعرض في جاليري إطلالة اللويبدة، وسط حضور لافت من رواد الحركة التشكيلية وعشاقها. ويستمر المعرض حتى الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

احتوى المعرض على 20 عملا فنيا تشكيليا بأحجام كبيرة (130×140) و(150×160)، جسدت سلسلة من القصص التي روتها هذه اللوحات. استخدم الفنان صبح في أعماله عددا من التقنيات، وبرزت تقنية الألوان الزيتية في معظمها. ركز الفنان على الحالة التعبيرية في المقام الأول، مستلهما تلك الأحداث والمواقف المؤلمة والموجعة من الصور، الفيديوهات، والمشاهد اليومية المتداولة عبر الإعلام ووسائل النشر المختلفة.

ومن المشاهد التي جسدها الفنان ووثقها في إحدى لوحاته عمل بعنوان "طابور الماء"، حيث عبر عن الكابوس الذي يعيشه أهالي قطاع غزة في سعيهم للحصول على قطرة ماء. أظهر الفنان في اللوحة تعابير الوجوه الشاحبة والحزينة، مستخدما كثافات لونية قوية، لجذب انتباه المشاهد إلى تلك اللحظة العصيبة التي يعيشها سكان القطاع.

وفي عمل آخر بعنوان "زفاف شهيد"، وثق الفنان المشهد التعبيري المهيب لمشاركة الأيدي المتكاتفة في رفع الشهيد، وكأنهم يحملون وطنا بأكمله. تميزت اللوحة بتكرار العديد من اللمسات والألوان مع الحفاظ على تماسكها، مما يرمز إلى توحد جميع أطياف الشعب في هذا "الزفاف"، الذي يجسد تلاحم الشعب.

ويؤكد الفنان التشكيلي محمد صبح أن السبب وراء اختيار تسمية المعرض بـ"كوابيس 2024"، يعود إلى توثيق لما قاله أحد الشهود في حرب غزة: "إن ما عايشه كان كابوساً"، فرأى أن كل حدث يمر على الأهل في غزة هو كابوس بحد ذاته، الحصول على الطعام كابوس وطابور الأسرى كابوس والهجرة من مكان لآخر هي كابوس أيضاً.

خلال زيارتها لمعرض "كوابيس" للتشكيلي محمد صبح، أعربت الفنانة نهلة أسيا عن إعجابها بالأعمال المعروضة، واصفة إياها بأنها تجسد معاناة غزة. وقالت: "كأن الفنان عاش كل تفاصيل الأحداث هناك، ليحاكي الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة". وأشارت إلى أن الأعمال الفنية تعكس بشكل مؤثر الألم والوجع المستمر للشعب الفلسطيني، مشددة على أن صبح قد أتقن استخدام الألوان وكأنها خيوط يغزل بها ملامح الوجوه، التي بدت كأنها تستنجد وتصرخ، فهو يمتلك براعة فريدة في حرفية أعماله التي تفيض بالألم.

كما أشادت الفنانة التشكيلية الفلسطينية ماريهان بالأعمال قائلة: "إن بعض الرسومات المطبوعة في ذاكرتنا لا نقوى على رسمها وإن رسمناها لا نقوى على عرضها فواقعنا متعب وصعب"، مضيفة أن هذا المعرض ترجمة لمشاعرنا بالألوان وتعبيراً عما نعايشه من أحداث. فقد أتاح لنا الفرصة للتوقف عند هذه اللحظات".

كما أكدت قمر الفواز إحدى زائرات المعرض وطالبة معهد الفنون الجميلة، أن المعرض في غاية الدقة والإتقان في تفاصيل وأحداث اللوحات، وفي كل لوحة قصة تأخذنا لواقع مرير تعيشه غزة وأهلها، وأبرز ذلك الفنان محمد صبح، وجعل المشاهد يغوص في أعماق اللوحات ليأخذنا لغزة ويجعلنا نعيش لحظات الواقع المرير هناك.

ويذكر أن الفنان محمد صبح، حاصل على درجة ماجستير فنون جميلة-تخصص فنون تشكيلية-جامعة اليرموك، وخريج كلية الفنون والتصميم- جامعة العلوم التطبيقية. ويعمل محاضرا في الفنون البصرية والتصميم ومدرسا في معهد الفنون الجميلة- وزارة الثقافة الأردنية، وعضوا في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين.

وله مشاركات محلية ودولية وعالمية، وعدد من الجوائز في مجال الرسم والتصوير والتصميم. ومعرضه الشخصي الأول "رحيل" 2017-عمان، إضافة إلى معرضه الشخصي الثاني "كوابيس 2024".

