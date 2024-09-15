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ما بين الدمج وغياب التهيئة.. معلمون مكفوفون يبحثون عن الإنصاف والعدالة

9/15/2024 3:03:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- في بيئة مدرسية ما تزال غير دامجة كما ينبغي؛ يواصل معلمون مكفوفون واجبهم المهني وسط الكثير من العراقيل والتحديات النفسية. واقعيا هم يقاسون ظروفا صعبة رغم أن لديهم ما يمكنهم من ممارسة عملهم على أكمل وجه بشرط أن تذلل العقبات أمامهم ليقدموا للطلبة كامل جهدهم وخبرتهم داخل أبنية مدرسية آمنة ومهيأة على كل المستويات. وبين قرار الدمج وبيئة تفتقد للتهيئة؛ يقف المعلمون المكفوفون في دائرة الإقصاء من دون حلول جذرية تنصفهم.
وضع نفسي صعب عاشته المعلمة ديما صلاح (اسم مستعار) والتي تشعر اليوم بالعجز والتهميش وذلك بعد انتقالها من أكاديمية المكفوفين إلى مدرسة حكومية تعتمد نظام الفترتين. حالة من الإحباط الشديد سيطرت عليها أفقدتها إحساسها بالأمان بسبب مواقف كثيرة اختبرتها في المدرسة الجديدة، وكلها تنصب في نقطة واحدة الإقصاء غير المبرر.
تلفت إلى أن الحياة تماما اختلفت بالنسبة لها فبعد أن كانت تتنقل بمفردها وتؤدي وظيفتها كأي معلمة أخرى باستقلالية تامة فهي من تحض الدروس وتشرحها وتعد أسئلة الامتحانات، أصبحت تشعر بالتهميش وهي بحاجة لمن يساعدها بالتنقل من مكان لآخر، إضافة إلى شعورها القاسي بأن "وجودها مثل عدمه" ليس هناك ما تفعله طوال ساعات الدوام.
وتبين ديما أن الدمج لا يكون بالاسم فقط هناك خطوات وإجراءات كثيرة يجب العمل عليها والاهتمام بها للوصول إلى مدارس دامجة ومن كل النواحي، "نحن كمجتمع نحتاج الوعي وتقبل المختلف والأبنية المهيأة لكل الإعاقات وبأفضل المعايير التي تمكن الأفراد من خوض غمار الحياة كما يستحقون وكما يجب". وبحسب ديما وهي كأم لطفلتين؛ تشعر بغياب القيمة في مكان عملها رغم محاولات التأقلم على الوضع الجديد، موضحة أنها ليست ضد الدمج الحقيقي المدروس لكنها ضد العشوائية في القرارات.
وسارة أيضا (اسم مستعار) تبحث عن شيء من العدالة فهي لم تدرس وتتعب حتى تكون المكافأة كرسي تلقي عليه همومها ويأسها من واقع لم يتعلم بعد كيف ينصفها ويقدم لها التسهيلات لتبدع.
تقول "أنا كمعلمة في إحدى المدارس الحكومية منذ قرار تعييني واجهت رفضا غير مفهوم لفكرة دخولي إلى الغرفة الصفية رغم وجود الكثير من الحلول التي تجعل عملية التأقلم أسرع ليستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة أخذ أماكنهم الصحيحة في الحياة"، مشيرة إلى أن من حقها أن تحصل على فرصة لتثبت استحقاقها للوظيفة. هي تعي تماما أن العقبات موجودة في كل شيء، لكن المطلوب هو تذليلها قدر الإمكان لكي يطبق الدمج واقعيا بعيدا عن الشعارات والتنظير.
وتوافقها الرأي المعلمة ندى خالد (اسم مستعار)، حيث تقول "إن فوضى كبيرة أحست بها بعد قرار انتقالها وبخبرة 13 عاما في المدرسة الخاصة بالمكفوفين فهي ترى أن كل ما بنته طيلة السنوات الماضية لم يقدر وذهب أدراج الرياح".
اليوم هي تعاني بصمت داخل بيئة مدرسية تشعرها بالغربة، فالمشكلة ليس في الانتقال بل المشكلة تكمن حقيقة في غياب الوعي والإصرار على التهميش مهما بدت الصورة من الخارج عكس ذلك. توضح ندى أن حياتها تغيرت بالكامل فأصبحت مضطرة أن تعتمد على والدتها في الذهاب إلى المدرسة والعودة منها، هذا الأمر لم يكن موجودا قبل انتقالها من أكاديمية المكفوفين بل كانت مستقلة في حركتها وخاصة أن والدتها مريضة. وتلفت ندى إلى أن الدمج يجب أن يسبقه الكثير من الترتيبات، بالإضافة إلى الاهتمام بتوعية الطلبة والمعلمين وإعطائهم دورات إرشادية تهدف إلى تعزيز التقبل واحترام الآخر.
"لا توجد عدالة"؛ هذا ما تؤكده المعلمة مرام أحمد، عملها في إحدى المدارس الحكومية كان بمثابة امتحان لصبرها وقوتها، فالشخص الكفيف ليس انطوائيا بطبيعته وإنما المحيط هو من يجعله كذلك ويقيده بسلسلة من المعتقدات الخاطئة والتصورات غير الحقيقية عن الإعاقة، لذلك هي اليوم تعاني والحجة حوادث سقوط كثيرة تعرضت لها بسبب أن المبنى قديم، وأن الناس في المدرسة لا يبالون بوجودها كشخص كفيف يحتاج أن يكون الطريق آمنا أمامه خاليا من كل شيء قد يعرضه للخطر، وهي بنظر الجميع "معلم زائد" من دون قيمة أو فائدة ولا يحق لها أن تمارس المهنة التي تحبها وتنتمي إليها.
من جهته يوضح الناطق الإعلامي في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي أن من حق الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى العمل وأخذ فرصهم على أساس الكفاءة وتمكينهم بتوفير الأدوات التيسيرية والتكنولوجيا المساندة التي تعينهم على تأدية مهامهم على أكمل وجه.
ويشير إلى ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص بتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ليستطيعوا أن يكونوا في المكان الصحيح، فهم أشخاص يمتلكون الخبرة والطموح وقادرون على أن يحققوا نجاحات باهرة، إذا أعطوا الفرصة المناسبة بما ينسجم مع ظروف الإعاقة لديهم. ويبين الزيتاوي أن في المجلس توجد لجنة تكافؤ الفرص والتي أصدرت بموجب المادة 45 من نظام الخدمة المدنية، وعملها يتلخص في أن كل شخص يتم تعيينه يعرض على اللجنة ومن ثم تقيم وضعه واحتياجاته وتقرر ما يلزمه من أدوات ليتمكن من تأدية عمله بالشكل المطلوب وعلى المؤسسة أن توفرها له.
وبحسب الزيتاوي؛ فإن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل أيضا يتطلب التخلص من الصورة النمطية التي تحكم على الشخص بأنه غير قادر على تأدية المهام المطلوبة منه كما يجب، وهذا غير صحيح فهو بجدارته اجتاز مرحلة الثانوية العامة والجامعة، واستحق الوظيفة لذلك لا بد من توعية العاملين في المؤسسات على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على الإنجاز واعتبارهم كأي شخص آخر. ووفق الزيتاوي؛ فإن الأشخاص من ذوي الإعاقة جزء من التنوع المجتمعي، فهناك من لديه قدرات عالية وهناك من قدراته متوسطة تماما كغيرهم من الموظفين غير ذوي الإعاقة، ولهذا نؤكد على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعية المجتمع وتحديدا بيئة العمل. ووفق الزيتاوي فإن عمل المجلس أيضا يتمثل بإلزام المؤسسات كوزارة التربية والتعليم مثلا على تأمين كل ما من شأنه أن يسهل مهمة المعلم من ذوي الإعاقة داخل المدرسة، بالإضافة إلى استقبال لجنة تكافؤ الفرص للشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والنظر فيها والعمل على حلها ورفع التقارير للجهات المعنية ومتابعتها للنهاية.
وتؤكد الناشطة الحقوقية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة تقى المجالي أنه لا يوجد مصطلح يسمى "المعلم الزائد"؛ المعلم هو معلم، مشيرة إلى أن هناك فترة زمنية كان فيها الأشخاص من ذوي الإعاقة دون حقوق وغير ممكنين.
وتوضح المجالي أن كتاب التعيين لا يتضمن نهائيا مصطلح المعلم الزائد لكن الممارسات العملية على الأرض تترجم كل ذلك كحرمانه من الدخول إلى الغرفة الصفية أو السماح له بالدخول كمساعد أو إعطائه مهام ليست من اختصاصه أساسا، كالأنشطة مثلا وهناك من يلغيه تماما ويتعامل معه بتهميش تجريد المعلم من قيمته كإنسان وكموظف فقط لأنه من ذوي الإعاقة يعتبر تمييزا وإقصاء وتقليلا من نتاجه العلمي والأكاديمي وهذا غير مقبولا.
وتذهب إلى أن الصورة ظاهريا تخفي كل الظلم الواقع على نسبة كبيرة من المعلمين ذوي الإعاقة، لكن الحقيقة وما يحدث خلف الكواليس "انتهاك صارخ بحقهم وخاصة أن هناك من يسعى لتجميل الحقيقة رغم مرارتها".
وبحسب المجالي، فإن القانون يمنع التمييز على أساس الإعاقة أو حتى حرمانهم من الترفيع لكونهم لا يمارسون عملهم، إضافة إلى أن هيبة المعلم في نفوس الطلبة تختلف بتقديمه كمعلم مساعد. وهذا التهميش حتما ينعكس على نفسية المعلم الكفيف سواء في أسرته أو حتى اجتماعيا وماديا.
مع وجود التكنولوجيا، لم يعد هناك أي عذر يحول بين المعلم الكفيف ووظيفته، لذلك مهم جدا أن يتم تقدير طاقاتهم والاستثمار فيها كما من الضروري تهيئة البيئة لتكون آمنة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة غير معيقة لأحلامهم وإصرارهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
أما عن الحلول، فترى المجالي أن الإجراءات كثيرة للحد من هذا الانتهاك والتمييز كتقديم شكاوى للجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن كل الممارسات المجحفة التي يتعرضون لها داخل المدارس وعمل حملات كسب تأييد ومناصرة للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإثبات أنهم قادرون على الإنجاز وأيضا رفع التوعية لدى الطلبة والعاملين في البيئة التربوية، وهذا يشمل الطلبة والمعلمين من ذوي الإعاقة وأخيرا زيادة ثقة الأشخاص ذوي الإعاقة بأنفسهم.
وترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن ذوي الإعاقة لديهم خصائص مختلفة، ولهم الحق في العمل والحصول على الوظائف كباقي الأفراد، من خلال التركيز على قدراتهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم. وفي حال عدم توفر ذلك وبالأخص الدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي ومواقف وسلوكيات الأفراد الإيجابية والداعمة داخل بيئة عملهم سيكون هناك الكثير من المعيقات أمامهم، وتكون الإعاقة في المجتمع وليس في الأفراد ذوي الإعاقة.
وينبغي على المجتمع أن يحترم قدرات هؤلاء الأشخاص، وإيقاف كافة أشكال التمييز السلبي، كما أن وجودهم في أي مؤسسة أمر طبيعي وليس منة أو فضلا من أحد، والتعامل معهم يجب أن يكون كالتعامل مع باقي الأشخاص من دون الانتقاص من أهمية وجودهم في أي عمل. ولضمان حصول ذوي الإعاقة على المعاملة الإيجابية والعادلة داخل عملهم يجب النظر إلى تغير نظرة المجتمع العامة، وتغيير مواقف وسلوكيات الأفراد تجاههم. كذلك، توفير البيئة المادية والأبنية والأدوات والوسائل المناسبة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، وعلى المديرين والأشخاص المسؤولين عن ذوي الإعاقة، النظر إلى تنوع قدراتهم ومهاراتهم وأن يكون لديهم الثقة التامة بأنهم قادرون على تقديم كل ما هو أفضل لمؤسساتهم، بعيدا عن إضاعة هذه الإمكانات غير المستغلة لديهم.
إلى ذلك، التعامل الجيد والظروف المناسبة لعمل ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم يساعد على استقرارهم الوظيفي ويحولهم من مستهلكين إلى منتجين ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وجانب التدريب والتأهيل مهم جداً للأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك التدريب للجميع على اسس التعامل داخل بيئة العمل وتقديم كل أنواع الدعم ليكونوا أشخاصا منتجين يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، وإلغاء النظرة التقليدية السلبية عنهم وكأنهم أشخاص مختلفون.
حاولت "الغد" الاتصال بالمعنيين في وزير التربية والتعليم للحديث عن واقع معلمين مكفوفين والتحديات التي يواجهونها داخل المدارس الحكومية، لكن لم يتسن لها الحصول على رد رسمي.

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