ما بين الدمج وغياب التهيئة.. معلمون مكفوفون يبحثون عن الإنصاف والعدالة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي
عمان- في بيئة مدرسية ما تزال غير دامجة كما ينبغي؛ يواصل معلمون مكفوفون واجبهم المهني وسط الكثير من العراقيل والتحديات النفسية. واقعيا هم يقاسون ظروفا صعبة رغم أن لديهم ما يمكنهم من ممارسة عملهم على أكمل وجه بشرط أن تذلل العقبات أمامهم ليقدموا للطلبة كامل جهدهم وخبرتهم داخل أبنية مدرسية آمنة ومهيأة على كل المستويات. وبين قرار الدمج وبيئة تفتقد للتهيئة؛ يقف المعلمون المكفوفون في دائرة الإقصاء من دون حلول جذرية تنصفهم.
وضع نفسي صعب عاشته المعلمة ديما صلاح (اسم مستعار) والتي تشعر اليوم بالعجز والتهميش وذلك بعد انتقالها من أكاديمية المكفوفين إلى مدرسة حكومية تعتمد نظام الفترتين. حالة من الإحباط الشديد سيطرت عليها أفقدتها إحساسها بالأمان بسبب مواقف كثيرة اختبرتها في المدرسة الجديدة، وكلها تنصب في نقطة واحدة الإقصاء غير المبرر.
تلفت إلى أن الحياة تماما اختلفت بالنسبة لها فبعد أن كانت تتنقل بمفردها وتؤدي وظيفتها كأي معلمة أخرى باستقلالية تامة فهي من تحض الدروس وتشرحها وتعد أسئلة الامتحانات، أصبحت تشعر بالتهميش وهي بحاجة لمن يساعدها بالتنقل من مكان لآخر، إضافة إلى شعورها القاسي بأن "وجودها مثل عدمه" ليس هناك ما تفعله طوال ساعات الدوام.
وتبين ديما أن الدمج لا يكون بالاسم فقط هناك خطوات وإجراءات كثيرة يجب العمل عليها والاهتمام بها للوصول إلى مدارس دامجة ومن كل النواحي، "نحن كمجتمع نحتاج الوعي وتقبل المختلف والأبنية المهيأة لكل الإعاقات وبأفضل المعايير التي تمكن الأفراد من خوض غمار الحياة كما يستحقون وكما يجب". وبحسب ديما وهي كأم لطفلتين؛ تشعر بغياب القيمة في مكان عملها رغم محاولات التأقلم على الوضع الجديد، موضحة أنها ليست ضد الدمج الحقيقي المدروس لكنها ضد العشوائية في القرارات.
وسارة أيضا (اسم مستعار) تبحث عن شيء من العدالة فهي لم تدرس وتتعب حتى تكون المكافأة كرسي تلقي عليه همومها ويأسها من واقع لم يتعلم بعد كيف ينصفها ويقدم لها التسهيلات لتبدع.
تقول "أنا كمعلمة في إحدى المدارس الحكومية منذ قرار تعييني واجهت رفضا غير مفهوم لفكرة دخولي إلى الغرفة الصفية رغم وجود الكثير من الحلول التي تجعل عملية التأقلم أسرع ليستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة أخذ أماكنهم الصحيحة في الحياة"، مشيرة إلى أن من حقها أن تحصل على فرصة لتثبت استحقاقها للوظيفة. هي تعي تماما أن العقبات موجودة في كل شيء، لكن المطلوب هو تذليلها قدر الإمكان لكي يطبق الدمج واقعيا بعيدا عن الشعارات والتنظير.
وتوافقها الرأي المعلمة ندى خالد (اسم مستعار)، حيث تقول "إن فوضى كبيرة أحست بها بعد قرار انتقالها وبخبرة 13 عاما في المدرسة الخاصة بالمكفوفين فهي ترى أن كل ما بنته طيلة السنوات الماضية لم يقدر وذهب أدراج الرياح".
اليوم هي تعاني بصمت داخل بيئة مدرسية تشعرها بالغربة، فالمشكلة ليس في الانتقال بل المشكلة تكمن حقيقة في غياب الوعي والإصرار على التهميش مهما بدت الصورة من الخارج عكس ذلك. توضح ندى أن حياتها تغيرت بالكامل فأصبحت مضطرة أن تعتمد على والدتها في الذهاب إلى المدرسة والعودة منها، هذا الأمر لم يكن موجودا قبل انتقالها من أكاديمية المكفوفين بل كانت مستقلة في حركتها وخاصة أن والدتها مريضة. وتلفت ندى إلى أن الدمج يجب أن يسبقه الكثير من الترتيبات، بالإضافة إلى الاهتمام بتوعية الطلبة والمعلمين وإعطائهم دورات إرشادية تهدف إلى تعزيز التقبل واحترام الآخر.
"لا توجد عدالة"؛ هذا ما تؤكده المعلمة مرام أحمد، عملها في إحدى المدارس الحكومية كان بمثابة امتحان لصبرها وقوتها، فالشخص الكفيف ليس انطوائيا بطبيعته وإنما المحيط هو من يجعله كذلك ويقيده بسلسلة من المعتقدات الخاطئة والتصورات غير الحقيقية عن الإعاقة، لذلك هي اليوم تعاني والحجة حوادث سقوط كثيرة تعرضت لها بسبب أن المبنى قديم، وأن الناس في المدرسة لا يبالون بوجودها كشخص كفيف يحتاج أن يكون الطريق آمنا أمامه خاليا من كل شيء قد يعرضه للخطر، وهي بنظر الجميع "معلم زائد" من دون قيمة أو فائدة ولا يحق لها أن تمارس المهنة التي تحبها وتنتمي إليها.
من جهته يوضح الناطق الإعلامي في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي أن من حق الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى العمل وأخذ فرصهم على أساس الكفاءة وتمكينهم بتوفير الأدوات التيسيرية والتكنولوجيا المساندة التي تعينهم على تأدية مهامهم على أكمل وجه.
ويشير إلى ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص بتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ليستطيعوا أن يكونوا في المكان الصحيح، فهم أشخاص يمتلكون الخبرة والطموح وقادرون على أن يحققوا نجاحات باهرة، إذا أعطوا الفرصة المناسبة بما ينسجم مع ظروف الإعاقة لديهم. ويبين الزيتاوي أن في المجلس توجد لجنة تكافؤ الفرص والتي أصدرت بموجب المادة 45 من نظام الخدمة المدنية، وعملها يتلخص في أن كل شخص يتم تعيينه يعرض على اللجنة ومن ثم تقيم وضعه واحتياجاته وتقرر ما يلزمه من أدوات ليتمكن من تأدية عمله بالشكل المطلوب وعلى المؤسسة أن توفرها له.
وبحسب الزيتاوي؛ فإن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل أيضا يتطلب التخلص من الصورة النمطية التي تحكم على الشخص بأنه غير قادر على تأدية المهام المطلوبة منه كما يجب، وهذا غير صحيح فهو بجدارته اجتاز مرحلة الثانوية العامة والجامعة، واستحق الوظيفة لذلك لا بد من توعية العاملين في المؤسسات على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على الإنجاز واعتبارهم كأي شخص آخر. ووفق الزيتاوي؛ فإن الأشخاص من ذوي الإعاقة جزء من التنوع المجتمعي، فهناك من لديه قدرات عالية وهناك من قدراته متوسطة تماما كغيرهم من الموظفين غير ذوي الإعاقة، ولهذا نؤكد على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعية المجتمع وتحديدا بيئة العمل. ووفق الزيتاوي فإن عمل المجلس أيضا يتمثل بإلزام المؤسسات كوزارة التربية والتعليم مثلا على تأمين كل ما من شأنه أن يسهل مهمة المعلم من ذوي الإعاقة داخل المدرسة، بالإضافة إلى استقبال لجنة تكافؤ الفرص للشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والنظر فيها والعمل على حلها ورفع التقارير للجهات المعنية ومتابعتها للنهاية.
وتؤكد الناشطة الحقوقية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة تقى المجالي أنه لا يوجد مصطلح يسمى "المعلم الزائد"؛ المعلم هو معلم، مشيرة إلى أن هناك فترة زمنية كان فيها الأشخاص من ذوي الإعاقة دون حقوق وغير ممكنين.
وتوضح المجالي أن كتاب التعيين لا يتضمن نهائيا مصطلح المعلم الزائد لكن الممارسات العملية على الأرض تترجم كل ذلك كحرمانه من الدخول إلى الغرفة الصفية أو السماح له بالدخول كمساعد أو إعطائه مهام ليست من اختصاصه أساسا، كالأنشطة مثلا وهناك من يلغيه تماما ويتعامل معه بتهميش تجريد المعلم من قيمته كإنسان وكموظف فقط لأنه من ذوي الإعاقة يعتبر تمييزا وإقصاء وتقليلا من نتاجه العلمي والأكاديمي وهذا غير مقبولا.
وتذهب إلى أن الصورة ظاهريا تخفي كل الظلم الواقع على نسبة كبيرة من المعلمين ذوي الإعاقة، لكن الحقيقة وما يحدث خلف الكواليس "انتهاك صارخ بحقهم وخاصة أن هناك من يسعى لتجميل الحقيقة رغم مرارتها".
وبحسب المجالي، فإن القانون يمنع التمييز على أساس الإعاقة أو حتى حرمانهم من الترفيع لكونهم لا يمارسون عملهم، إضافة إلى أن هيبة المعلم في نفوس الطلبة تختلف بتقديمه كمعلم مساعد. وهذا التهميش حتما ينعكس على نفسية المعلم الكفيف سواء في أسرته أو حتى اجتماعيا وماديا.
مع وجود التكنولوجيا، لم يعد هناك أي عذر يحول بين المعلم الكفيف ووظيفته، لذلك مهم جدا أن يتم تقدير طاقاتهم والاستثمار فيها كما من الضروري تهيئة البيئة لتكون آمنة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة غير معيقة لأحلامهم وإصرارهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
أما عن الحلول، فترى المجالي أن الإجراءات كثيرة للحد من هذا الانتهاك والتمييز كتقديم شكاوى للجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن كل الممارسات المجحفة التي يتعرضون لها داخل المدارس وعمل حملات كسب تأييد ومناصرة للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإثبات أنهم قادرون على الإنجاز وأيضا رفع التوعية لدى الطلبة والعاملين في البيئة التربوية، وهذا يشمل الطلبة والمعلمين من ذوي الإعاقة وأخيرا زيادة ثقة الأشخاص ذوي الإعاقة بأنفسهم.
وترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن ذوي الإعاقة لديهم خصائص مختلفة، ولهم الحق في العمل والحصول على الوظائف كباقي الأفراد، من خلال التركيز على قدراتهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم. وفي حال عدم توفر ذلك وبالأخص الدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي ومواقف وسلوكيات الأفراد الإيجابية والداعمة داخل بيئة عملهم سيكون هناك الكثير من المعيقات أمامهم، وتكون الإعاقة في المجتمع وليس في الأفراد ذوي الإعاقة.
وينبغي على المجتمع أن يحترم قدرات هؤلاء الأشخاص، وإيقاف كافة أشكال التمييز السلبي، كما أن وجودهم في أي مؤسسة أمر طبيعي وليس منة أو فضلا من أحد، والتعامل معهم يجب أن يكون كالتعامل مع باقي الأشخاص من دون الانتقاص من أهمية وجودهم في أي عمل. ولضمان حصول ذوي الإعاقة على المعاملة الإيجابية والعادلة داخل عملهم يجب النظر إلى تغير نظرة المجتمع العامة، وتغيير مواقف وسلوكيات الأفراد تجاههم. كذلك، توفير البيئة المادية والأبنية والأدوات والوسائل المناسبة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، وعلى المديرين والأشخاص المسؤولين عن ذوي الإعاقة، النظر إلى تنوع قدراتهم ومهاراتهم وأن يكون لديهم الثقة التامة بأنهم قادرون على تقديم كل ما هو أفضل لمؤسساتهم، بعيدا عن إضاعة هذه الإمكانات غير المستغلة لديهم.
إلى ذلك، التعامل الجيد والظروف المناسبة لعمل ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم يساعد على استقرارهم الوظيفي ويحولهم من مستهلكين إلى منتجين ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وجانب التدريب والتأهيل مهم جداً للأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك التدريب للجميع على اسس التعامل داخل بيئة العمل وتقديم كل أنواع الدعم ليكونوا أشخاصا منتجين يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، وإلغاء النظرة التقليدية السلبية عنهم وكأنهم أشخاص مختلفون.
حاولت "الغد" الاتصال بالمعنيين في وزير التربية والتعليم للحديث عن واقع معلمين مكفوفين والتحديات التي يواجهونها داخل المدارس الحكومية، لكن لم يتسن لها الحصول على رد رسمي.
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