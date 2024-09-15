الأردن وجورجيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات.
وأكد الوزيران الحرص على ايجاد أفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية، وشددا على ضرورة العمل على الإفادة من فرص زيادة التبادل السياحي التي ستتوسع بشكل واضح مع قرب افتتاح المركز الثقافي الجورجي في منطقة المغطس الذي من المتوقع أن تبدأ أعمال بنائه قبل نهاية هذا العام.
وبحث الصفدي وداركياشفيلي الأوضاع الإقليمية والدولية وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب. وشدد الصفدي على أن وقف العدوان على غزة والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة هو الخطوة الأولى نحو حماية الإقليم من الانزلاق نحو حرب إقليمية.
كما بحث الوزيران جهود حل الأزمة الأوكرانية وانعكاس هذه الأزمة إقليمياً ودولياً.
وشدد الوزيران على ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه وفق معايير واحدة، حماية للنظام الدولي والعمل متعدد الأطراف.
وأتفق الوزيران على عقد جولة من المشاورات السياسية قريباً لتحديد أولويات التعاون بين البلدين.
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