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الأردن وجورجيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون

9/15/2024 3:03:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الوزيران الحرص على ايجاد أفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية، وشددا على ضرورة العمل على الإفادة من فرص زيادة التبادل السياحي التي ستتوسع بشكل واضح مع قرب افتتاح المركز الثقافي الجورجي في منطقة المغطس الذي من المتوقع أن تبدأ أعمال بنائه قبل نهاية هذا العام.

وبحث الصفدي وداركياشفيلي الأوضاع الإقليمية والدولية وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب. وشدد الصفدي على أن وقف العدوان على غزة والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة هو الخطوة الأولى نحو حماية الإقليم من الانزلاق نحو حرب إقليمية.

كما بحث الوزيران جهود حل الأزمة الأوكرانية وانعكاس هذه الأزمة إقليمياً ودولياً.

وشدد الوزيران على ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه وفق معايير واحدة، حماية للنظام الدولي والعمل متعدد الأطراف.

وأتفق الوزيران على عقد جولة من المشاورات السياسية قريباً لتحديد أولويات التعاون بين البلدين.

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