الأردن يعزي مصر ورومانيا



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية رومانيا بضحايا الفيضانات في منطقة جالاتس، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية رومانيا حكومة وشعباً، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين.