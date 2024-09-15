٨٦٠٦: ماذا يعني لي هذا الرقم؟

MENAFN - Alghad Newspaper) د. زيد روحي الكيلاني



في النظرية السياسية، يُنظر إلى التمثيل السياسي كأحد أعمدة الديمقراطية و يمثل رمزًا مهمًا لتحقيق هذا التمثيل، لكنه ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق إرادة الشعب. فالتمثيل السياسي لا يُختزل في المؤسسات، بل يتجلى أيضًا في الحركات الشعبية والمجتمع المدني والمشاركة السياسية النشطة خارج إطار الهياكل التقليدية. .



بالنسبة لي، الرمزية الحقيقية في حملتنا تكمن في عدد الأصوات التي حصلنا عليها، والأهم من ذلك، أن الغالبية من هؤلاء الناخبين لم يصوتوا من قبل. هذا بحد ذاته يبعث برسالة قوية إلى كل من يزعم أن الأردنيين غير جاهزين للديمقراطية أو أن الشعب غير مهتم وغير منخرط سياسيًا. فوفقًا لمدارس الفكر الديمقراطي، لا يمكن أن نطلق أحكاماً على استعداد الشعوب للديمقراطية دون أن نطرح برامج ومشاريع تستجيب لحاجاتهم وتصوراتهم.

لقد كانت هذه الانتخابات و خوضي لها، تجربة تثبت أن احترام الناخبين وتقديم سردية تعبر عن قضاياهم وهمومهم و تتحدث بلغتهم ستنتج التفاعل والإقبال، والدليل على ذلك، على الأقل بالنسبة لي شخصيا، بات ملموساً اليوم.



على الرغم من أن النتائج النهائية للانتخابات، كما تحدثت سابقاً، تعكس تأثيرات الأحزاب السياسية المنظمة و الناضجة زمنيا و تنظيميا و عقائديا، والمال السياسي، والعلاقات المتشابكة مناطقيا و اجتماعيا ، إلا أن هذا ليس غريبًا أو مفاجئاً في الأنظمة الانتخابية التي تعتمد على نموذج التعددية، حيث تؤثر الموارد والإمكانيات بشكل كبير على النتائج.

إلا أن انتخابات هذه الدورة أظهرت مدى تأثير هذه العوامل بشكل أوضح بسبب طبيعة القانون الانتخابي، الذي يفضل هذه القوى المنظمة على حساب الأصوات المستقلة أو غير المرتبطة بتكتلات سياسية كبيرة ناضجة.



كنت عضوًا في اللجنة الملكية للإصلاح السياسي، وحرصت دائمًا على أن أطبق ما أدعو إليه، فقد قررت الترشح كفرد ضمن قائمة في الدائرة الثانية بعمان. وفي إطار نظريات الإصلاح السياسي، يُفهم أن الإصلاح هو عملية طويلة الأمد تتطلب التزامًا مستمرًا وتراكماً للجهود. ومع ذلك، الهدف الأهم بالنسبة لي هو العمل مع الأغلبية الصامتة، وأن نثبت لهم أن ممارسة حقهم في التصويت ليست مجرد "طقس" انتخابي، بل هي ركيزة أساسية للتعبير عن إرادتهم السياسية.



بالإضافة إلى ذلك، أود التأكيد على أن المحاسبة السياسية ليست حكرًا على البرلمان. جون لوك، أحد المنظرين السياسيين البارزين، يرى أن السلطة الحقيقية للشعب تكمن في قدرته على مراقبة الحكومة ومساءلتها، سواء من خلال المؤسسات التمثيلية أو من خارجها. ما فعلناه الآن هو زرع بذرة يجب أن تنمو لتصبح حركة شعبية قادرة على تحقيق التغيير والمساءلة من الداخل والخارج.



المشهد السياسي في السنوات الأربع القادمة سيتطلب مشاركة أكبر وانخراطاً أعمق من كل الأطراف و مساحات أكبر للتعبير و التمثيل. إن الجغرافيا السياسية للمنطقة تمثل تحديات وفرصًا في الوقت ذاته، و أولئك الذين يسعون إلى التغيير يجب أن يستثمروا هذه اللحظة لتحقيق مزيد من المشاركة السياسية وبناء مشهد سياسي نابض بالحياة.

يحتاج الأردن، في هذه اللحظة التاريخية، إلى استعادة الثقة في مؤسساته، والاقتصاد بحاجة إلى إعادة إحياء من خلال انفتاح سياسي يتماشى مع متطلبات العصر.



نحن أمام فرصة نادرة لكتابة مستقبل الأردن بدلاً من أن نكون مجرد متلقين لسرديات لا صوت لنا فيها. في الفكر السياسي الحديث، تُعتبر الفترات الانتقالية هي اللحظات الأكثر أهمية لبناء الإجماع الوطني و تعزيز شرعية المنظومات السياسية و الاجتماعية. المكانة التي سيشغلها الأردن في العقد القادم ستكون بلا شك مرتبطة بانفتاحه السياسي وحيوية المشهد السياسي فيه، وهذا ما سيميزنا عن الآخرين اذا انخرطنا بجدية في تحقيق ذلك.



إن الاستجابة لأولوياتنا الوطنية الداخلية هي القاعدة للشرعية السياسية لمؤسساتنا و هي أساس الثقة التي ستمكن مملكتنا من عبور مئويتها الثانية بازدهار و صمود، لذلك فإن استثمار وحدتنا و تعزيزها على أسس مأسسة التعددية هو مصلحة وطنية أردنية عليا بامتياز.

