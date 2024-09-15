٨٦٠٦: ماذا يعني لي هذا الرقم؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. زيد روحي الكيلاني
بدأنا حملتنا قبل شهرين فقط من موعد الانتخابات، واتخذنا
عهداً على أنفسنا بعدم استخدام المال السياسي. كان هدفنا واضحا منذ
البداية: الوصول إلى قلوب وعقول الأغلبية الصامتة.
في النظرية السياسية، يُنظر إلى التمثيل السياسي كأحد
أعمدة الديمقراطية و البرلمان يمثل رمزًا مهمًا لتحقيق هذا التمثيل، لكنه
ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق إرادة الشعب. فالتمثيل السياسي لا يُختزل في
المؤسسات، بل يتجلى أيضًا في الحركات الشعبية والمجتمع
المدني والمشاركة السياسية النشطة خارج إطار الهياكل التقليدية. .
بالنسبة لي، الرمزية الحقيقية في حملتنا تكمن في عدد
الأصوات التي حصلنا عليها، والأهم من ذلك، أن الغالبية من هؤلاء الناخبين
لم يصوتوا من قبل. هذا بحد ذاته يبعث برسالة قوية إلى كل من يزعم أن
الأردنيين غير جاهزين للديمقراطية أو أن الشعب غير مهتم
وغير منخرط سياسيًا. فوفقًا لمدارس الفكر الديمقراطي، لا يمكن أن نطلق
أحكاماً على استعداد الشعوب للديمقراطية دون أن نطرح برامج ومشاريع تستجيب
لحاجاتهم وتصوراتهم.
لقد كانت هذه الانتخابات و خوضي لها، تجربة تثبت أن
احترام الناخبين وتقديم سردية تعبر عن قضاياهم وهمومهم
و تتحدث بلغتهم ستنتج التفاعل والإقبال، والدليل على ذلك، على الأقل
بالنسبة لي شخصيا، بات ملموساً اليوم.
على الرغم من أن النتائج النهائية للانتخابات، كما تحدثت
سابقاً، تعكس تأثيرات الأحزاب السياسية المنظمة و الناضجة زمنيا و تنظيميا و
عقائديا، والمال السياسي، والعلاقات المتشابكة مناطقيا و اجتماعيا ، إلا
أن هذا ليس غريبًا أو مفاجئاً في الأنظمة الانتخابية
التي تعتمد على نموذج التعددية، حيث تؤثر الموارد والإمكانيات بشكل كبير
على النتائج.
إلا أن انتخابات هذه الدورة أظهرت مدى تأثير هذه العوامل بشكل
أوضح بسبب طبيعة القانون الانتخابي، الذي يفضل هذه القوى المنظمة على حساب
الأصوات المستقلة أو غير المرتبطة بتكتلات
سياسية كبيرة ناضجة.
كنت عضوًا في اللجنة الملكية للإصلاح السياسي، وحرصت دائمًا
على أن أطبق ما أدعو إليه، فقد قررت الترشح كفرد ضمن قائمة في الدائرة
الثانية بعمان. وفي إطار نظريات الإصلاح السياسي، يُفهم أن الإصلاح هو
عملية طويلة الأمد تتطلب التزامًا مستمرًا وتراكماً
للجهود. ومع ذلك، الهدف الأهم بالنسبة لي هو العمل مع الأغلبية الصامتة،
وأن نثبت لهم أن ممارسة حقهم في التصويت ليست مجرد "طقس" انتخابي، بل هي
ركيزة أساسية للتعبير عن إرادتهم السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، أود التأكيد على أن المحاسبة السياسية
ليست حكرًا على البرلمان. جون لوك، أحد المنظرين السياسيين البارزين، يرى
أن السلطة الحقيقية للشعب تكمن في قدرته على مراقبة الحكومة ومساءلتها،
سواء من خلال المؤسسات التمثيلية أو من خارجها. ما
فعلناه الآن هو زرع بذرة يجب أن تنمو لتصبح حركة شعبية قادرة على تحقيق
التغيير والمساءلة من الداخل والخارج.
المشهد السياسي في السنوات الأربع القادمة سيتطلب مشاركة
أكبر وانخراطاً أعمق من كل الأطراف و مساحات أكبر للتعبير و التمثيل. إن
الجغرافيا السياسية للمنطقة تمثل تحديات وفرصًا في الوقت ذاته، و أولئك
الذين يسعون إلى التغيير يجب أن يستثمروا هذه اللحظة
لتحقيق مزيد من المشاركة السياسية وبناء مشهد سياسي نابض بالحياة.
يحتاج
الأردن، في هذه اللحظة التاريخية، إلى استعادة الثقة في مؤسساته، والاقتصاد
بحاجة إلى إعادة إحياء من خلال انفتاح سياسي يتماشى مع متطلبات العصر.
نحن أمام فرصة نادرة لكتابة مستقبل الأردن بدلاً من أن نكون
مجرد متلقين لسرديات لا صوت لنا فيها. في الفكر السياسي الحديث، تُعتبر
الفترات الانتقالية هي اللحظات الأكثر أهمية لبناء الإجماع الوطني و تعزيز
شرعية المنظومات السياسية و الاجتماعية. المكانة
التي سيشغلها الأردن في العقد القادم ستكون بلا شك مرتبطة بانفتاحه
السياسي وحيوية المشهد السياسي فيه، وهذا ما سيميزنا عن الآخرين اذا
انخرطنا بجدية في تحقيق ذلك.
إن الاستجابة لأولوياتنا الوطنية الداخلية هي القاعدة
للشرعية السياسية لمؤسساتنا و هي أساس الثقة التي ستمكن مملكتنا من عبور
مئويتها الثانية بازدهار و صمود، لذلك فإن استثمار وحدتنا و تعزيزها على
أسس مأسسة التعددية هو مصلحة وطنية أردنية عليا بامتياز.
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