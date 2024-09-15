علاء البطاينة مديرا لمكتب الملك
التاريخ
9/15/2024 3:03:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي المهندس علاء عارف البطاينة، مديرا لمكتب جلالة الملك، اعتبارا من تاريخ 15/9/2024.
MENAFN15092024000072011014ID1108675853
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.