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علاء البطاينة مديرا لمكتب الملك

9/15/2024 3:03:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي المهندس علاء عارف البطاينة، مديرا لمكتب جلالة الملك، اعتبارا من تاريخ 15/9/2024.

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