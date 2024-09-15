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مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان نموذج اللعب لتقييم الطلبة في بيئة التعلم الرقمي

9/15/2024 3:03:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ناقشت الدكتورة إسلام عطاء الحربي، رسالة دكتوراه بعنوان: "نموذج مُقترح لتقييم التلعيب في بيئة التعلم الإلكتروني - دراسة حالة في التعليم العالي الأردني"، وذلك في جامعة سلطان زين العابدين في ماليزيا.

وقالت الحربي، التي حصلت على درجة الدكتوراة بامتياز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتربية / تعلم باللعب الإلكتروني، إن هذه الدراسة أُجريت بهدف تحليل نموذج اللعب لتقييم الطلبة في بيئة التعلم الرقمي.

وأضافت على الرغم من تكامل التعلم الإلكتروني، إلا أنه كانت هُناك تحديات تتعلق بالتقييم الرقمي للطلبة، فضلًا عن أن إجراء الامتحان إلكترونيًا والحفاظ على الصدق الأكاديمي للطلبو يُمثل تحديًا.

وأوضحت الحربي "لذلك، لا بد من تحديد مدى فائدة نموذج التلعيب لتقييم الأداء الأكاديمي للطلبة"، مُشيرة في الوقت نفسه إلى أن الدراسة
ركزت على الإجراءات التي تتخذها مؤسسات التعليم العالي الأردنية، لتقييم فعالية بيئة التعلم الرقمي، وصياغة نموذج اللعب لتلبية احتياجات تقييم الطلبة، والتفاعل بين الطلبة ونموذج اللعب في بيئة التعلم الرقمي، وتحفيز الطلبة على المُشاركة الفعالة في أنشطة التعلم من خلال نموذج التلعيب.

وأكدت أن الدراسة عبارة عن بحث استكشافي يعتمد على الطلبة الذين يأخذون نسخة الألعاب من مُقرر التعلم الرقمي في الجامعة الأردنية، موضحة أن هذه الدراسة توفر نموذج لعب أكثر فعالية لتحسين نتائج تعلم الطلبة في بيئة التعلم الرقمي.

وكشفت نتائج الدراسة، حسب الحربي، عن أن نموذج اللعب يزيد من تحفيز الطلبة، ويُشجعهم على المُشاركة، موضحة أن مُعظم الطلبة لديهم موقف إيجابي تجاه النموذج، ويميلون إلى أن يكونوا أكثر اهتمامًا بالتقييم القائم على اللعب إذا كان يعتمد على معرفتهم الخلفية، حيث أكدوا أن النموذج مُثير للاهتمام وسهل المُتابعة.

كما أكدت نتائج الدراسة أن النموذج المُقترح الذي يُمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تقييم الطلبة، يُمكن أن يكون إضافة مُفيدة لنظام التعلم الرقمي التقليدي، ويُساعد الطلبة على أن يصبحوا أكثر نشاطًا ويتفاعلوا بشكل أكبر مع أقرانهم.

ولتعزيز مُشاركة الطلبة في نموذج التقييم، ركزت الدراسة على جودة النظام، وجودة المعلومات، وجودة الخدمة، وصافي الفائدة، لأنها تميل إلى التأثير بشكل كبير على رضا الطالب عن نموذج التلعيب، كما هو موضح من خلال نتائج الدراسة الحالية.

واقترحت الدراسة نموذجًا يُمكن استخدامه لتعزيز المُنافسة والتعاون والتحفيز والمُشاركة لدى المُتعلمين، قائلة إن نموذج اللعب المُقترح يُلبي احتياجات الطلبة ليُصبحوا أكثر نشاطًا، ويتفاعلون بسهولة أكبر مع أقرانهم.

وأشارت الدراسة إلى أن نموذج اللعب المُقترح قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التعلم النشط لدى الطلبة بدلاً من إشراكهم على المدى القصير.


ولجمع المعلومات ذات الصلة، تم استخدام الاستبيانات والمُقابلات، حيث تمت تعبئة الاستبيان من قبل 30 طالبًا وطالبة، علمًا بأن هذا العدد من الطلبة هم فقط يجرون تجربة التقييم في الجامعة الأردنية، بينما تم إجراء مُقابلات مع 5 خبراء في مجال التكنولوجيا والمعلومات، فضلًا عن أربعة طلبة تم اختيارهم عشوائيًا.

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