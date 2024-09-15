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للسائقين.. احذروا أول شتوة

9/15/2024 3:03:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت مديرية الأمن العام من الحالة الجوية المتوقع أن تشهد خلال اليومين القادمين هطول زخات متفرقة من الامطار، وتشكلٍ للضباب في ساعات الصباح الباكر، ورياح محملة بالأتربة والغبار خاصة في المناطق الشرقية.
وأكدت المديرية على ضرورة القيادة بتأنٍ وحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، خاصة مع أولى زخات المطر التي عادة ما تتسبب بانزلاقات، بسبب اختلاط مياه الأمطار مع الأتربة ومخلفات المركبات على الطرقات، لافتة إلى ضرورة التأكد من سلامة الإطارات والكوابح تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

وأكدت مديرية الأمن العام على جاهزيتها العالية وانتشار دورياتها المرورية العاملة بالميدان، داعية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك

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