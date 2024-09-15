أول تصريح لجعفر حسان بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على "إكس".

وأضاف فيها: "شرّفني سيدي جلالة الملك اليوم بتكليفي بتشكيل حكومة جديدة. أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله، وستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد".