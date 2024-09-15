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الأردنيون في انتظار شتوة أيلول (فيديو)

9/15/2024 3:03:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشير أحدث مخرجات النماذج العددية والمحاكاة حاسوبياً في "طقس العرب"، إلى تزايد تأثر المملكة نهار يوم الإثنين بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة وانخفاض إضافي متوقع على درجات الحرارة بمشيئة الله.

وبحسب توقعات موقع طقس العرب، فأنه خلال ساعات الصباح الباكر من الإثنين تتزايد كميات من السحب المنخفضة في أجزاء متفرقة من المملكة قد يرافقها هطول زخات متفرقة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، كما يحتمل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وقال المتنبئون الجويون، إن ما يميز الأجواء عموماً خلال ساعات النهار هو الأجواء اللطيفة وظهور السحب المنخفضة ونشاط على سرعة الرياح والتي تثير الغبار في المناطق المكشوفة والصحراوية، بينما تصبح الأجواء ليلاً مائلة للبرودة في كافة المناطق وباردة نسبياً في المرتفعات العالية مما يستدعي الحاجة لارتداء ملابس أكثر دفئاً.

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