الأردنيون في انتظار شتوة أيلول (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشير أحدث مخرجات النماذج العددية والمحاكاة حاسوبياً في "طقس العرب"، إلى تزايد تأثر المملكة نهار يوم الإثنين بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة وانخفاض إضافي متوقع على درجات الحرارة بمشيئة الله.
وبحسب توقعات موقع طقس العرب، فأنه خلال ساعات الصباح الباكر من الإثنين تتزايد كميات من السحب المنخفضة في أجزاء متفرقة من المملكة قد يرافقها هطول زخات متفرقة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، كما يحتمل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
وقال المتنبئون الجويون، إن ما يميز الأجواء عموماً خلال ساعات النهار هو الأجواء اللطيفة وظهور السحب المنخفضة ونشاط على سرعة الرياح والتي تثير الغبار في المناطق المكشوفة والصحراوية، بينما تصبح الأجواء ليلاً مائلة للبرودة في كافة المناطق وباردة نسبياً في المرتفعات العالية مما يستدعي الحاجة لارتداء ملابس أكثر دفئاً.
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