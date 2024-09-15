العيسوي يعزي عشيرة الحنيطي وآل السمكري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الحنيطي بوفاة الحاج عبدالله فلاح الحنيطي، وإلى آل السمكري بوفاة الحاج ياسين أحمد السمكري.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذويهما، وعموم عشيرة الحنيطي وآل السمكري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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