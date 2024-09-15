الدفاع المدني يحرّر يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تمكنت فرق الدفاع المدني المتخصصة، بالتعاون مع الكوادر الطبية من مستشفى التوتنجي ، من تحرير يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم .
وأوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن فرق الانقاذ في دفاع مدني شرق عمان استجابت للبلاغ الوارد من طوارئ مستشفى التوتنجي الحكومي حول وجود طفلة تبلغ من العمر اربعة سنوات علقت يدها داخل ماكينة لفرم الحمة وتم احضارها من قبل ذويها الى المستشفى.
وأضاف أن الفرق تحركت على الفور الى داخل طوارئ مستشفى التوتنجي الحكومي، وتعاملت بمهنية وخبرة عالية بالتعاون مع الكوادر الطبية، وعملت بتأنٍ وقدمت المساعدة للطفلة وأخرجت يدها من الماكنة والتي عانت من جروح بكف اليد اليمنى وتم استكمال علاجها من قبل طوارئ المستشفى.
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