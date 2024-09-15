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الدفاع المدني يحرّر يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم

9/15/2024 3:03:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكنت فرق الدفاع المدني المتخصصة، بالتعاون مع الكوادر الطبية من مستشفى التوتنجي ، من تحرير يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم .

وأوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن فرق الانقاذ في دفاع مدني شرق عمان استجابت للبلاغ الوارد من طوارئ مستشفى التوتنجي الحكومي حول وجود طفلة تبلغ من العمر اربعة سنوات علقت يدها داخل ماكينة لفرم الحمة وتم احضارها من قبل ذويها الى المستشفى.

وأضاف أن الفرق تحركت على الفور الى داخل طوارئ مستشفى التوتنجي الحكومي، وتعاملت بمهنية وخبرة عالية بالتعاون مع الكوادر الطبية، وعملت بتأنٍ وقدمت المساعدة للطفلة وأخرجت يدها من الماكنة والتي عانت من جروح بكف اليد اليمنى وتم استكمال علاجها من قبل طوارئ المستشفى.

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