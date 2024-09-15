الملك في ذكرى المولد النبوي: نسأل الله أن يعم الخير وتسود الطمأنينة

الملك في ذكرى المولد النبوي: نسأل الله أن يعم الخير وتسود الطمأنينة
التاريخ
9/15/2024 3:03:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف غدا الاثنين.
ونشر جلالته عبر منصة X: "في ذكرى مولد سيد الخلق، سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يعم الخير وتسود الطمأنينة على الأمتين العربية والإسلامية."
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