Monday, 16 September 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك في ذكرى المولد النبوي: نسأل الله أن يعم الخير وتسود الطمأنينة

9/15/2024 3:03:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف غدا الاثنين.

ونشر جلالته عبر منصة X: "في ذكرى مولد سيد الخلق، سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يعم الخير وتسود الطمأنينة على الأمتين العربية والإسلامية."

MENAFN15092024000072011014ID1108675845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث