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ولي العهد يهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف

9/15/2024 3:03:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، بمناسبة المولد النبوي الشريف.


ونشر سموه صورة عبر تطبيق انستغرام، جاء فيها: "يا خير من جاء الوجود تحية، محمد صلى الله عليه وسلم".




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