ولي العهد يهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف

ولي العهد يهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/15/2024 3:03:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
ونشر سموه صورة عبر تطبيق انستغرام، جاء فيها: "يا خير من جاء الوجود تحية، محمد صلى الله عليه وسلم".
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