الملكة رانيا تهنئ في ذكرى المولد النبوي

الملكة رانيا تهنئ في ذكرى المولد النبوي
التاريخ
9/15/2024 3:03:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
وكتب جلالتها عبر منصة X: "في مولد خير الخلق الذي أُرسِل رحمة للعالمين، اللهم ندعوك الرحمة لعبادك والفرج القريب."
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