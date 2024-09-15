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الملكة رانيا تهنئ في ذكرى المولد النبوي

9/15/2024 3:03:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.


وكتب جلالتها عبر منصة X: "في مولد خير الخلق الذي أُرسِل رحمة للعالمين، اللهم ندعوك الرحمة لعبادك والفرج القريب."

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