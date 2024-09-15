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منع بيع منتجات الألبان بأوزان تزيد على 5 كغم

9/15/2024 3:02:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات بمنع تداول وتوزيع منتجات الألبان إلا ضمن عبوات تحمل بطاقات بيان مطبوعة وصعبة الإزالة، وتقييد حجم العبوات المعدة للتوزيع بأوزان لا تزيد على 5 كغم ومحكمة الإغلاق، باستثناء ماده الشنينة والأجبان البيضاء المغلية.
وجاءت هذه التعليمات بحسب كتاب صادر عن المؤسسة بتاريخ التاسع من أيلول (سبتمبر) الحالي حصلت "الغد" على نسخه منه، لغايات تتبع منتجات الألبان المصنعة محليا وضمان سلامة المادة الغذائية وحماية المستهلك.
وأكدت التعليمات منع استخدام العبوات المستخدمة سابقا، ومنع إرجاعها إلى المنتج، ومنع تداول أو توزيع منتجات الألبان دون إبراز فواتير أصولية تثبت مصدر هذه المنتجات، بحيث يتحمل كل من المورد وتاجر التجزئة المسؤولية القانونية بخلاف ذلك.
ودعت مصانع مواد التعبئة والتغليف إلى عدم بيع منتجاتها إلى أي من مصانع ومعامل الألبان دون التأكد من أن هذه المنشأة مرخصة حسب الأصول.
وبين الكتاب الذي وجّهت مؤسسة الغذاء والدواء نسخة منه إلى غرفة صناعة الأردن ورئيس تجارة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الأردن وأصحاب مصانع ومعامل الألبان بأنه سيتم تطبيق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إصدار الكتاب.
وأشار الكتاب إلى أنه وفي ضوء الإجراءات التي قامت بها المؤسسة لغايات تتبع منتجات الألبان المصنعة محليا، تم ضبط مخالفات متكررة كان أبرزها لمنتجات ألبان طازجة ومغشوشة بالزيوت النباتية والحليب المجفف، ومعبأة في عبوات بأحجام مختلفة، حيث لوحظ أن هذه العبوات إما أن تكون لا تحمل بطاقة بيان أو تحمل بطاقة بيان سهلة الإزالة أو بطاقات بيان وهمية.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة من مجموعة من المؤسسات الرسمية المعنية مؤخرا توصلت فيه إلى عدة بنود بعد عدة شكاوى فيما يخص ملف حليب البودرة، كان أهمها ديمومة التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بما ينعكس على تطوير الخدمات وتدعيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع سائر القطاعات بما يحقق الأهداف المنشودة وينعكس على الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.
كما شددت على زيادة الرقابة على الكميات المستوردة من بودرة الحليب، سواء التي تم إدخالها إلى السوق المحلي أو الكميات المخزنة في المناطق الحرة، بما في ذلك التي يتم إدخالها للمصانع الموجودة في المنطقة الحرة، ودعت إلى تحديد الجهات المعنية بمراقبة ومراجعة معادلات التصنيع ووضع التدابير الاحترازية التي تضمن الرقابة على رخص الاستيراد، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر للمتابعة.

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