كيف يسهم مقرر الثقافة المالية في مواكبة الطلبة لمستجدات العصر؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان- في الوقت الذي يعكف فيه المركز الوطني لتطوير المناهج على تطوير كتب مبحث الثقافة المالية لطلبة الصفوف من السابع حتى الثاني عشر للعامين المقبلين لمواكبة المستجدات والتطورات في مجال المال والاقتصاد والأعمال، أكد خبراء تربويون أن هذا المبحث أضحى متطلبا حياتيا وحاجة ملحة يتطلبها سوق العمل الأردني والعالمي، وأن امتلاك مهاراته من شأنه أن يسهم في تطوير قدرات الطلبة في اتخاذ قرارات مالية فعالة وصحيحة تساهم في رسم مستقبلهم المالي واستقلاله واستدامته.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" ضرورة تزويد الطلبة بتجارب مالية داخل المدارس عبر المزج بين النظري والعملي، بما في ذلك الاستعانة بالمقصف المدرسي وبعض موازنات المدارس نفسها وكيفية إعدادها، والتعامل مع المصطلحات الاقتصادية.
وفي هذا الشأن قال المدير التنفيذي للمركز الوطني لتطوير المناهج بالوكالة الدكتور عمر أبو غليون إن المركز يعكف حاليا على تطوير كتب الثقافة المالية للصفوف من السابع حتى الثاني عشر، لافتًا إلى أن تطويرها سيكون في العامين المقبلين وعلى مراحل.
وأشار أبو غليون إلى أن أهمية تدريس مبحث الثقافة المالية تنبع من ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات في مجالات المال والاقتصاد والإدارة وريادة الأعمال، وزيادة التوعية والتثقيف بالمنتجات المالية الجديدة المتوفرة في الأسواق ومنصات التداول عبر الإنترنت.
وبين أن منهاج الثقافة المالية يهدف إلى إكساب الطلبة مجموعة كفايات ومعارف ومهارات واتجاهات تعينهم على اتخاذ القرارات المالية السليمة، والمشاركة الفعالة في سوق العمل، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن أهم الموضوعات والمفاهيم التي يركز عليها منهاج الثقافة المالية بشكلٍ عام هي: إدارة الأعمال، والمحاسبة والتحليل المالي، وريادة الأعمال، وإنشاء المشروعات، والتأمين وإدارة المخاطر، والموضوعات والمفاهيم المتجددة في التكنولوجيا المالية الحديثة كالذكاء الاصطناعي التوليدي، والاشتمال المالي، والتمويل الأخضر.
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة إن الأنظمة التربوية الحية تسعى، باستمرار لإعداد أجيال قادرة على مواكبة المستجدات، والتعامل مع التحديات وإدارة المخاطر التي تحيط بهم، لتمكينهم من المهارات الضرورية لحياتهم المستقبلية.
وبين أبو غزلة أن تدريس مفاهيم ومهارات الثقافة المالية للطلبة أضحى متطلبا حياتي كونها تسهم في رسم مستقبلهم عن طريق المبادرة بتعليمهم الثقافة المالية نظرا لأهميتها وتطورها المستمر.
ولفت إلى أن الثقافة المالية التي بدأت بتدريسها وزارة التربية والتعليم كمادة مستقلة للصفوف من السابع حتى الثاني عشر يجب أن يتم التوسع فيها لتشمل صفوفا أساسية دنيا أخرى مع ضرورة أن يتم أيضا بث مفاهيمها ومهاراتها في الموضوعات الدراسية الأخرى للصفوف غير المستهدفة بالتدريس.
وأوضح أن تدريس هذا المبحث لا يعد فقط متطلبا حياتيا بل أصبح حاجة يتطلبها سوق العمل الأردني والعالمي لأن امتلاكها سيسهم، بالتأكيد، في تطوير قدرات الطلبة على اتخاذ قرارات مالية فعالة وصحيحة تسهم في رسم مستقبلهم المالي واستقلاله واستدامته.
وبين أن تدريس الثقافة المالية ينسجم مع ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/ 2025 من مشاريع وبرامج ضمن برنامج الاشتمال المالي الذي أطلقه البنك المركزي لنشر الثقافة المالية في المجتمع لتقديم خدمات مالية لهم لتلبية احتياجاته وتسهيل حياته بطريقة موثوقة ومستدامة ماليا.
وقال: "لعل ما قامت به وزارة التربية والتعليم من تطوير للميثاق الوطني لمهنة التعليم الذي أعدته عام 2019 وتضمنيه المعايير التخصصية لمعلم الثقافة المالية للصفوف من السابع حتى الثاني عشر ليكون الأساس في معايير وأسس وشروط اختيار وترخيص المعلمين الذين سيقومون بتدريس الثقافة المالية.. كل يعد خطوة بالاتجاه الصحيح لأنه يشكل إطارا عاما ومرشدا وموجها لأهم الموضوعات التي ستدرس للطلبة".
وأكد أبو غزلة أهمية خطوة المركز الوطني لتطوير المناهج في تطوير الكتب الثقافة المالية وخاصة في ظل التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا المالية وما فرضته التطورات التكنولوجية في مجالات الاقتصاد وممارستها في مواقف الحياة العملية، لافتا إلى ضرورة أن تتم توعية المعلمين والطلبة بالتشريعات القانونية والمالية والأخلاقية والتعليمية لضمان الحماية المالية ليكونوا قادرين على التخطيط المستقبلي وفق منهجية علمية تمكنهم من هذه المفاهيم والمهارات في حياتهم اليومية والمستقبلية.
وأشار إلى أن الجانب التطبيقي لتدريس هذه المادة يتطلب توفيرا لمعلمين متخصصين ومؤهلين قادرين على تمكينهم من هذه المفاهيم والمهارات؛ لأن هذه المهام والمهارات إذا ما نفذت بطريقة علمية سليمة، ستمكن الطلبة من اتخاذ القرارات الصحيحة، ومن بناء شبكات للتواصل في هذا المجال، ووضع تقييمات واقعية لخياراتهم والمخاطر المرتبطة بها، وتحمل المسؤوليات تجاه مختلف جوانب حياتهم اليومية الاقتصادية والاجتماعية، وستمكنهم من ممارسة السلوك الاقتصادي الصحيح المتعلق بإدارة مواردهم المالية وتعزيزها وتوجيهها لخدمة أهدافهم الحياتية اليومية والمستقبلية.
وشدد على ضرورة تطوير الميثاق الوطني للمعلمين وأسس اختيارهم لتدريس هذه المادة، وبالتالي أهمية تطوير الأدلة للطلبة لتتضمن أفكارا ومشاريع ودراسة حالات لخطط مالية تساعدهم وتوسع مداركهم، وتشجيعهم على تشرب هذا الفكر، مشيرا إلى أهمية تضمين الجوانب العملية التطبيقية المرتبطة بالواقع الحياتي للطلبة كونه سيكون هو الفيصل في تمكين الطلبة من هذه المفاهيم والمهارات وحثهم على التفكير المستقبلي، وفي إعداد المشاريع المالية الإنتاجية التي تسهم في تحسين حياتهم.
كما شدد على ضرورة وضع خطط لتقييم أداء الطلبة في مبحث الثقافة المالية كونه يختلف عن تقييم المواد الأخرى من حيث إن معظم جوانبه عملية تطبيقية، وضرورة أن يتم تقييم الطلبة وخاصة في الصفوف العليا بمشاركة الجهات والشركات التي ساهمت في فتح المجال للطلبة لتطبيق أفكارهم.
وأضاف إن من المهم أيضا التشبيك مع أولياء الأمور وتوعيتهم بذلك، والعمل على توسيع قاعدة الشركاء في القطاع الخاص، والمشاركة في حضور المؤتمرات والمعارض المتعلقة بالمشاريع المالية، وفتح السبل أمام الطلبة للإبداع في طرح الأفكار الخلاقة لهذه المشاريع، واستثمار البيئة التعليمية والمادية بجميع مواردها ومرافقها لتطبيق بعض الأفكار الخلاقة المطروحة من قبلهم لتطبيق بعض المشاريع في مدارسهم، ولضمان تعزيز مفاهيم ومهارات الطلبة المالية في الاقتصاد والمحاسبة المالية وإدارتها وتوعيتهم بها، وتعزيز قدرتهم على اتخاد قرارات استثمارية عند تحديد اختياراتهم المستقبلية في الجامعات وبما يمكنهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
بدوره، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن المركز الوطني للمناهج يعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج الدراسية؛ لتتماشى مع خططها التطويرية المبنية على التعامل مع المستجدات والتغيرات التقنية والرقمية وانعكاسها على الحياة والاستجابة لها؛ بغية تحقيق التعليم النوعي المميز على نحو يلائم حاجات الطلبة، ما ينجم عنه تهيئة جيل من المتعلمين على قدر من الكفاءة في المهارات والخبرات اللازمة والمتنوعة، والخروج عن المفهوم التقليدي للمنهاج، وتضييق فجواته المعرفية والمهاراتية والسلوكيةِ.
وأضاف النوايسة: "لذلك جاءت أهمية تطوير محتوى تعليمي خاص بالثقافة المالية كونها ترتبط ببناء قدرات الطلبة في فهم واستخدام المهارات المالية المختلفة بفعالية، بما في ذلك إدارة الأمور المالية الشخصية، ووضع الميزانية والاستثمار، واليوم تعد الثقاقة المالية من أساسيات المعرفة الحياتية لارتباطها بمتطلبات الحياة اليومية للجميع في ظل العصر التقني والرقمي، وانتشار الفكر المالي والاستثماري بطرق متنوعة".
وأكد أن كتب الثقافة المالية التي يعكف المركز على تطويرها، فإنه يسعى من خلالها للنهوض بالمعرفة المالية وإدارة المال، وتوضيحِ مفاهيم مالية واقتصادية أساسية، وتعميق مفهوم أخلاقيات العمل المالي لدى الطلبة، فضلا عن تعزيز جانب القيادة المجتمعية لديهم، لذا لا بد من تضمين مفاهيم مالية مترابطة مثل التحليل المالي والتوفير والاستثمار وإدارة الميزانية، ويجب تعلم مفاهيم مالية أخرى مثل الضرائب، والتأمين، والقروض، والتقاعد، وفهم كيفية التعامل معها بشكل صحيح.
وتابع: "بالإضافة إلى تضمين مفاهيم الخطر والتأمين وأنظمة الدفع الإلكترونية والريادة والسلوكيات المالية غير المسؤولة، والريادة، وتأسيس الشركات، والتعريف بآليات المحاسبة وقراءة القوائم المالية، والاستثمار وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وغيرها، وهذا يحتاج إلى منهاج دراسي يتضمن صورا وأمثلة واقعية تساعد الطلاب في إدراك المفاهيم المالية بطريقة مشوقة ومحفزة، وإتاحة فرص تدريب الطلبة في البنوك أو المؤسسات المالية، بحيث يتعلمون الأساسيات المالية ويكتسبون خبرات عملية.
أما الخبير الاقتصادي حسام عايش فقال إن أهم الطرق لإكساب الطلبة المعارف والمهارات الاقتصادية تكمن من خلال التعليم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة أمورهم المالية بشكل صحيح وذكي.
وبين عايش أن توطين الفكرة الاقتصادية وتوعية الطلبة بالمصطلحات المالية كالموازنة والعجز والمديونية والقروض وغيرها في كتب الثقافة المالية هو أمر في غاية الأهمية كونه سيساهم في بناء جيل مثقّف اقتصاديا، وقادر على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، والتخطيط لمستقبله المالي بثقة.
وأوضح أن هناك فوائد عديدة من تعليم الطلبة الثقافة المالية، من أبرزها إدراك قيمة المال، ومعرفة كيفية إدارته، والاعتماد على النفس، وتعلم طرق كسبه، بالإضافة إلى تعلم الادخار.
واعتبر أن تعليم الطلبة كيفية إدارة أموالهم ووضع ميزانية لهم، سيمكنهم من تحقيق الاستقرار المالي وبلوغ أهدافهم المالية في المستقبل.
وأشار عايش إلى أن تعلم الثقافة المالية يساعد الطلبة على بناء شخصية واعية حول العمليات المالية والاقتصادية التي تحدث في المجتمع، وبالتالي يصبحون قادرين على المشاركة الفعالة في النظام المالي، واتخاذ القرارات المالية الصائبة.
وبين أن تدريس مفاهيم هذه المادة يجب أن تشمل التطبيق العملي، عبر المزج بين النظري والعملي، بما في ذلك الاستعانة بالمقصف المدرسي وبعض موازنات المدارس نفسها وكيفية إعدادها، والتعامل مع المصطلحات الاقتصادية المشار إليها، وبالتالي إعطاء الطلاب تجارب مالية واقتصادية عملية في المدرسة، بما في ذلك تكليف الطلاب بإعداد مواضيع اقتصادية وموازنات إنفاق أسرهم ودخلهم، ولو بأرقام وبيانات مغطاة من خلال معلمي المادة.
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