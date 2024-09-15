Monday, 16 September 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف يسهم مقرر الثقافة المالية في مواكبة الطلبة لمستجدات العصر؟

9/15/2024 3:02:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان- في الوقت الذي يعكف فيه المركز الوطني لتطوير المناهج على تطوير كتب مبحث الثقافة المالية لطلبة الصفوف من السابع حتى الثاني عشر للعامين المقبلين لمواكبة المستجدات والتطورات في مجال المال والاقتصاد والأعمال، أكد خبراء تربويون أن هذا المبحث أضحى متطلبا حياتيا وحاجة ملحة يتطلبها سوق العمل الأردني والعالمي، وأن امتلاك مهاراته من شأنه أن يسهم في تطوير قدرات الطلبة في اتخاذ قرارات مالية فعالة وصحيحة تساهم في رسم مستقبلهم المالي واستقلاله واستدامته.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" ضرورة تزويد الطلبة بتجارب مالية داخل المدارس عبر المزج بين النظري والعملي، بما في ذلك الاستعانة بالمقصف المدرسي وبعض موازنات المدارس نفسها وكيفية إعدادها، والتعامل مع المصطلحات الاقتصادية.
وفي هذا الشأن قال المدير التنفيذي للمركز الوطني لتطوير المناهج بالوكالة الدكتور عمر أبو غليون إن المركز يعكف حاليا على تطوير كتب الثقافة المالية للصفوف من السابع حتى الثاني عشر، لافتًا إلى أن تطويرها سيكون في العامين المقبلين وعلى مراحل.
وأشار أبو غليون إلى أن أهمية تدريس مبحث الثقافة المالية تنبع من ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات في مجالات المال والاقتصاد والإدارة وريادة الأعمال، وزيادة التوعية والتثقيف بالمنتجات المالية الجديدة المتوفرة في الأسواق ومنصات التداول عبر الإنترنت.
وبين أن منهاج الثقافة المالية يهدف إلى إكساب الطلبة مجموعة كفايات ومعارف ومهارات واتجاهات تعينهم على اتخاذ القرارات المالية السليمة، والمشاركة الفعالة في سوق العمل، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن أهم الموضوعات والمفاهيم التي يركز عليها منهاج الثقافة المالية بشكلٍ عام هي: إدارة الأعمال، والمحاسبة والتحليل المالي، وريادة الأعمال، وإنشاء المشروعات، والتأمين وإدارة المخاطر، والموضوعات والمفاهيم المتجددة في التكنولوجيا المالية الحديثة كالذكاء الاصطناعي التوليدي، والاشتمال المالي، والتمويل الأخضر.
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة إن الأنظمة التربوية الحية تسعى، باستمرار لإعداد أجيال قادرة على مواكبة المستجدات، والتعامل مع التحديات وإدارة المخاطر التي تحيط بهم، لتمكينهم من المهارات الضرورية لحياتهم المستقبلية.
وبين أبو غزلة أن تدريس مفاهيم ومهارات الثقافة المالية للطلبة أضحى متطلبا حياتي كونها تسهم في رسم مستقبلهم عن طريق المبادرة بتعليمهم الثقافة المالية نظرا لأهميتها وتطورها المستمر.
ولفت إلى أن الثقافة المالية التي بدأت بتدريسها وزارة التربية والتعليم كمادة مستقلة للصفوف من السابع حتى الثاني عشر يجب أن يتم التوسع فيها لتشمل صفوفا أساسية دنيا أخرى مع ضرورة أن يتم أيضا بث مفاهيمها ومهاراتها في الموضوعات الدراسية الأخرى للصفوف غير المستهدفة بالتدريس.
وأوضح أن تدريس هذا المبحث لا يعد فقط متطلبا حياتيا بل أصبح حاجة يتطلبها سوق العمل الأردني والعالمي لأن امتلاكها سيسهم، بالتأكيد، في تطوير قدرات الطلبة على اتخاذ قرارات مالية فعالة وصحيحة تسهم في رسم مستقبلهم المالي واستقلاله واستدامته.
وبين أن تدريس الثقافة المالية ينسجم مع ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/ 2025 من مشاريع وبرامج ضمن برنامج الاشتمال المالي الذي أطلقه البنك المركزي لنشر الثقافة المالية في المجتمع لتقديم خدمات مالية لهم لتلبية احتياجاته وتسهيل حياته بطريقة موثوقة ومستدامة ماليا.
وقال: "لعل ما قامت به وزارة التربية والتعليم من تطوير للميثاق الوطني لمهنة التعليم الذي أعدته عام 2019 وتضمنيه المعايير التخصصية لمعلم الثقافة المالية للصفوف من السابع حتى الثاني عشر ليكون الأساس في معايير وأسس وشروط اختيار وترخيص المعلمين الذين سيقومون بتدريس الثقافة المالية.. كل يعد خطوة بالاتجاه الصحيح لأنه يشكل إطارا عاما ومرشدا وموجها لأهم الموضوعات التي ستدرس للطلبة".
وأكد أبو غزلة أهمية خطوة المركز الوطني لتطوير المناهج في تطوير الكتب الثقافة المالية وخاصة في ظل التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا المالية وما فرضته التطورات التكنولوجية في مجالات الاقتصاد وممارستها في مواقف الحياة العملية، لافتا إلى ضرورة أن تتم توعية المعلمين والطلبة بالتشريعات القانونية والمالية والأخلاقية والتعليمية لضمان الحماية المالية ليكونوا قادرين على التخطيط المستقبلي وفق منهجية علمية تمكنهم من هذه المفاهيم والمهارات في حياتهم اليومية والمستقبلية.
وأشار إلى أن الجانب التطبيقي لتدريس هذه المادة يتطلب توفيرا لمعلمين متخصصين ومؤهلين قادرين على تمكينهم من هذه المفاهيم والمهارات؛ لأن هذه المهام والمهارات إذا ما نفذت بطريقة علمية سليمة، ستمكن الطلبة من اتخاذ القرارات الصحيحة، ومن بناء شبكات للتواصل في هذا المجال، ووضع تقييمات واقعية لخياراتهم والمخاطر المرتبطة بها، وتحمل المسؤوليات تجاه مختلف جوانب حياتهم اليومية الاقتصادية والاجتماعية، وستمكنهم من ممارسة السلوك الاقتصادي الصحيح المتعلق بإدارة مواردهم المالية وتعزيزها وتوجيهها لخدمة أهدافهم الحياتية اليومية والمستقبلية.
وشدد على ضرورة تطوير الميثاق الوطني للمعلمين وأسس اختيارهم لتدريس هذه المادة، وبالتالي أهمية تطوير الأدلة للطلبة لتتضمن أفكارا ومشاريع ودراسة حالات لخطط مالية تساعدهم وتوسع مداركهم، وتشجيعهم على تشرب هذا الفكر، مشيرا إلى أهمية تضمين الجوانب العملية التطبيقية المرتبطة بالواقع الحياتي للطلبة كونه سيكون هو الفيصل في تمكين الطلبة من هذه المفاهيم والمهارات وحثهم على التفكير المستقبلي، وفي إعداد المشاريع المالية الإنتاجية التي تسهم في تحسين حياتهم.
كما شدد على ضرورة وضع خطط لتقييم أداء الطلبة في مبحث الثقافة المالية كونه يختلف عن تقييم المواد الأخرى من حيث إن معظم جوانبه عملية تطبيقية، وضرورة أن يتم تقييم الطلبة وخاصة في الصفوف العليا بمشاركة الجهات والشركات التي ساهمت في فتح المجال للطلبة لتطبيق أفكارهم.
وأضاف إن من المهم أيضا التشبيك مع أولياء الأمور وتوعيتهم بذلك، والعمل على توسيع قاعدة الشركاء في القطاع الخاص، والمشاركة في حضور المؤتمرات والمعارض المتعلقة بالمشاريع المالية، وفتح السبل أمام الطلبة للإبداع في طرح الأفكار الخلاقة لهذه المشاريع، واستثمار البيئة التعليمية والمادية بجميع مواردها ومرافقها لتطبيق بعض الأفكار الخلاقة المطروحة من قبلهم لتطبيق بعض المشاريع في مدارسهم، ولضمان تعزيز مفاهيم ومهارات الطلبة المالية في الاقتصاد والمحاسبة المالية وإدارتها وتوعيتهم بها، وتعزيز قدرتهم على اتخاد قرارات استثمارية عند تحديد اختياراتهم المستقبلية في الجامعات وبما يمكنهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
بدوره، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن المركز الوطني للمناهج يعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج الدراسية؛ لتتماشى مع خططها التطويرية المبنية على التعامل مع المستجدات والتغيرات التقنية والرقمية وانعكاسها على الحياة والاستجابة لها؛ بغية تحقيق التعليم النوعي المميز على نحو يلائم حاجات الطلبة، ما ينجم عنه تهيئة جيل من المتعلمين على قدر من الكفاءة في المهارات والخبرات اللازمة والمتنوعة، والخروج عن المفهوم التقليدي للمنهاج، وتضييق فجواته المعرفية والمهاراتية والسلوكيةِ.
وأضاف النوايسة: "لذلك جاءت أهمية تطوير محتوى تعليمي خاص بالثقافة المالية كونها ترتبط ببناء قدرات الطلبة في فهم واستخدام المهارات المالية المختلفة بفعالية، بما في ذلك إدارة الأمور المالية الشخصية، ووضع الميزانية والاستثمار، واليوم تعد الثقاقة المالية من أساسيات المعرفة الحياتية لارتباطها بمتطلبات الحياة اليومية للجميع في ظل العصر التقني والرقمي، وانتشار الفكر المالي والاستثماري بطرق متنوعة".
وأكد أن كتب الثقافة المالية التي يعكف المركز على تطويرها، فإنه يسعى من خلالها للنهوض بالمعرفة المالية وإدارة المال، وتوضيحِ مفاهيم مالية واقتصادية أساسية، وتعميق مفهوم أخلاقيات العمل المالي لدى الطلبة، فضلا عن تعزيز جانب القيادة المجتمعية لديهم، لذا لا بد من تضمين مفاهيم مالية مترابطة مثل التحليل المالي والتوفير والاستثمار وإدارة الميزانية، ويجب تعلم مفاهيم مالية أخرى مثل الضرائب، والتأمين، والقروض، والتقاعد، وفهم كيفية التعامل معها بشكل صحيح.
وتابع: "بالإضافة إلى تضمين مفاهيم الخطر والتأمين وأنظمة الدفع الإلكترونية والريادة والسلوكيات المالية غير المسؤولة، والريادة، وتأسيس الشركات، والتعريف بآليات المحاسبة وقراءة القوائم المالية، والاستثمار وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وغيرها، وهذا يحتاج إلى منهاج دراسي يتضمن صورا وأمثلة واقعية تساعد الطلاب في إدراك المفاهيم المالية بطريقة مشوقة ومحفزة، وإتاحة فرص تدريب الطلبة في البنوك أو المؤسسات المالية، بحيث يتعلمون الأساسيات المالية ويكتسبون خبرات عملية.
أما الخبير الاقتصادي حسام عايش فقال إن أهم الطرق لإكساب الطلبة المعارف والمهارات الاقتصادية تكمن من خلال التعليم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة أمورهم المالية بشكل صحيح وذكي.
وبين عايش أن توطين الفكرة الاقتصادية وتوعية الطلبة بالمصطلحات المالية كالموازنة والعجز والمديونية والقروض وغيرها في كتب الثقافة المالية هو أمر في غاية الأهمية كونه سيساهم في بناء جيل مثقّف اقتصاديا، وقادر على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، والتخطيط لمستقبله المالي بثقة.
وأوضح أن هناك فوائد عديدة من تعليم الطلبة الثقافة المالية، من أبرزها إدراك قيمة المال، ومعرفة كيفية إدارته، والاعتماد على النفس، وتعلم طرق كسبه، بالإضافة إلى تعلم الادخار.
واعتبر أن تعليم الطلبة كيفية إدارة أموالهم ووضع ميزانية لهم، سيمكنهم من تحقيق الاستقرار المالي وبلوغ أهدافهم المالية في المستقبل.
وأشار عايش إلى أن تعلم الثقافة المالية يساعد الطلبة على بناء شخصية واعية حول العمليات المالية والاقتصادية التي تحدث في المجتمع، وبالتالي يصبحون قادرين على المشاركة الفعالة في النظام المالي، واتخاذ القرارات المالية الصائبة.
وبين أن تدريس مفاهيم هذه المادة يجب أن تشمل التطبيق العملي، عبر المزج بين النظري والعملي، بما في ذلك الاستعانة بالمقصف المدرسي وبعض موازنات المدارس نفسها وكيفية إعدادها، والتعامل مع المصطلحات الاقتصادية المشار إليها، وبالتالي إعطاء الطلاب تجارب مالية واقتصادية عملية في المدرسة، بما في ذلك تكليف الطلاب بإعداد مواضيع اقتصادية وموازنات إنفاق أسرهم ودخلهم، ولو بأرقام وبيانات مغطاة من خلال معلمي المادة.

MENAFN15092024000072011014ID1108675829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث