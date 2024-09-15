Monday, 16 September 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النتيجة النهائية

9/15/2024 3:02:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لم تكن مجرد انتخابات نيابية تلك التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، ربما كانت اختبارا حقيقيا خاضه الأردن في ظروف بالغة الدقة، وفي مرحلة أولى من عملية التحديث السياسي التي كانت في حد ذاتها نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية، ومنطلقا نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ترافقها رؤية اقتصادية طموحة، وتطوير إداري حتمي وهي بمثابة حلقات تستكمل الإطار الأشمل لإتمام مشروع الأردن الجديد.
كنا جميعا أمام اختبار تطبيقي لقانونين حديثين للأحزاب والانتخاب، وجميع الأحزاب التي نشأت أو أعادت تشكيل ذاتها وفق القانون الخاص بها عملت وخلال فترة زمنية قصيرة نسبيا على تهيئة نفسها تنظيميا وبرامجيا لكي يصل ممثلوها إلى مجلس النواب العشرين من خلال القائمتين العامة والمحلية، وكان الناخب الأردني أمام اختبار من نوع آخر وهو يدلي بصوته في الصندوقين الأحمر والأخضر، وقد تمت تلك العملية بنجاح منقطع النظير!
حضرت الهيئة المستقلة للانتخاب بأبهى ما يكون عليه الحضور في المشهد العام لتلك الانتخابات، ودلت الحقائق والشواهد على أن العملية الانتخابية قد جرت في جو مثالي، ودلت النتائج على أن الشفافية والنزاهة قد تحققت بالقدر الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني، وقد شهدنا على أنفسنا وشهد لنا المراقبون والهيئات الدولية بأننا قد اجتزنا اختبار المصداقية بنجاح كبير.
التحليلات التي أعقبت النتائج، والقراءات التي تناولت المشهد النيابي الجديد بطيفيه الحزبي والاجتماعي، وما بينهما من ظلال متداخلة لم تكن بعيدة عن الواقع، إلا أن بعضها لم يأخذ في الاعتبار ثوابت الدولة القائمة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، وربما بالغ بعضها الآخر في وصفه لصلاحيات ومهام سلطة على أخرى، أو تجاوز على الضوابط التي تحكم أداء الدولة سواء في إدارة شؤونها الداخلية أو شؤونها وعلاقاتها ومصالحها الإقليمية والدولية، لكن ذلك لا يغير من طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية بمجلسيها النواب والأعيان، والسلطة التنفيذية أي الحكومة على مستوى الرقابة والتشريع، وهي في الأصل علاقة تكاملية تقوم على خدمة الصالح العام، ولا يجوز أن تخرج عن ذلك في أي حال من الأحوال!
الجميع يدرك أن التطورات الإقليمية، وخاصة تلك المتعلقة بمجريات القضية الفلسطينية تمسنا بصورة مباشرة، وأن هذه المسيرة السياسية التي نمضي بها قدما إلى الأمام هي جزء لا يتجزأ من عملية تحصين بيتنا الداخلي، وتعظيم قدراتنا الوطنية، وعناصر قوتنا الذاتية للحافظ على أمن واستقرار بلدنا، وللذود عن مصالح بلدنا العليا، وأن هذه المسألة لا تخضع لوجهات النظر أو المزايدات السياسية، وإنما للحسابات الموضوعية والدقيقة، خاصة وأن الأردن يقف اليوم على خط المواجهة مع وضع إقليمي قابل للانفجار في أي وقت، وهو يواصل حشد كل الامكانات لوضع نهاية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، ولتهديدها المتصاعد للسلام في المنطقة والعالم .
اليوم نحن بأشد الحاجة إلى تضامننا الوطني، وتحالفنا الحقيقي في وجه التحديات والمخاطر وإلى الاستعداد لمرحلة قادمة ستبدأ قريبا عندما يأذن جلالة الملك بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة، لتكون نتيجة ذلك كله هي أننا نتقدم بمزيد من الخطوات نحو مشروعنا النهضوي، وبمزيد من التحصينات لحياضنا الأردني المتين!

MENAFN15092024000072011014ID1108675825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث