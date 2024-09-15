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اليوم التالي للاقتراع

9/15/2024 3:02:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتهت الانتخابات لاختيار مجلس النواب العشرين في عمر الدولة الأردنية، فاز من فاز، وخسر من خسر، استمعنا لبرامج حزبية مختلفة، وفي نهاية المطاف فاز 13 حزبا سياسيا من اصل 38 حزبا بمقعد نيابي او اكثر، كانت حصة الأسد من نصيب جبهة العمل الإسلامي.
جاءت انتخابات مجلس النواب العشرين كخطوة أولى من خطوات تحديث المنظومة السياسية، والانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي الأولى بعد إجراء تعديلات دستورية وإقرار قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب، اذ اعتمد قانون الأحزاب فكرة التدرج في منح الأحزاب حق التواجد تحت القبة، وكانت البداية من خلال منح الاحزاب 41 مقعدا ثم يتوسع الامر في البرلمان القادم الى 50 % ومن ثم في مجلس النواب الثاني والعشرين الى 65 % من عدد المقاعد.
ليس هذا فقط، بل منحت التشريعات الجديدة المرأة والشباب فرصة لوجودهم بشكل أكبر تحت قبة البرلمان، وأكدت الانتخابات من حيث النتائج والشفافية أن الإصلاح السياسي مستمر بقوة، وذلك بعد المشاركة الحزبية الواسعة التي تقوم على برامج أعلنتها الأحزاب وخاضوا بناء عليها الانتخابات، كما ان إجراء الاستحقاق الدستوري جاء ليؤكد للجميع على الالتزام برؤية الدولة الإصلاحية الشاملة، والسير نحو اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية وفكرية واسعة.
بعض الاحزاب كانت نتائجها مفاجأة ودون التوقعات، وبعضها خرج من معركة الانتخابات دون مقعد، وربما كان الخاسر الأكبر تيار الاحزاب اليسارية والقومية ووسط اليسار الذين لم يحصلوا على أي مقعد، ويعود السبب الرئيس لخسارته تلك لتشتت اصواته ومشاركته في الانتخابات عبر 3 قوائم عامة وقائمة محلية، ولو حسبنا الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة منفردة فإن التيار ذاك كان يمكنه الحصول على 3 - 5 مقاعد مع الكوتات، فعدد الاصوات التي حصل عليها تناهز الـ70 الف صوت، وهو رقم كان يرشحهم للمنافسة، اذ كانت الانتخابات فرصة مواتية لأولئك وغيرهم للخروج من الرؤية الحزبية الضيقة والذهاب لفكرة التحالفات الحزبية وتوحيد الرؤى.
استعادة ما حصل لا يفيد حاليا، ولكنه ضروري لأي قراءة مستقبلية، كما ان الذهاب من التسليم بما حصل واستخراج العبر والدروس، وانتقاد القانون والمخرجات يدلل على مواصلة السير في الرؤية الضيقة التي يتوجب التخلص منها إذا أراد بعض الخاسرين العودة بقوة للواجهة السياسية.
لسنا بصدد البقاء في دائرة ما قبل يوم الاقتراع، وانما علينا التفكير مليا في اليوم التالي، فالانتخابات انتهت، والمجلس الجديد لديه ملفات إقليمية ومجلية وجب عليه التعامل معها، وربما بداية ذلك هو انتخاب رئيس جديد للمجلس، وإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، وإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس وتوسيع الرؤية الإصلاحية في مواد في مواد النظام، وتشكيل كتل المجلس بشكل يتوافق مع الكفاءة والتخصص، ومن ثم مناقشة البيان الوزاري للحكومة سواء اكانت الحكومة الحالية او أي حكومة جديدة، ومن ثم مناقشة الموازنة العامة للدولة، وبعد ذلك الانتقال لمناقشة القضايا الإقليمية الضاغطة واتخاذ موقف نيابي بشأنها.
مقتل المجلس الجديد سيكون دخول اعضائه في مناكفات فيما بينهم، وعدم التشكيك بولاء احد، فالجميع يريد مصلحة الأردن، وعلى الجميع احترام كل الرؤى والأفكار التي تطرح تحت القبة والتعامل معها بالنقاش والحوار، والخروج بمواقف عامة للمجلس تثبيت للناخبين والرأي العام ان المجلس مختلف، وان بداية الطريق لتعزيز رؤى الإصلاح بدأت.
المجلس الجديد سيكون عليه في المقاوم الرئيس إعادة الاعتبار في المؤسسة التشريعية التي اهتزت طوال سنوات مضت، وإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية لا يمكن ان يحصل الا اذا لمس المواطن ان النواب يناقشون الحكومات في برامجها ويقبلون ويرفضون، ويصوتوا وفق برامجهم وقناعاتهم، وهذا من شأنه ان حصل تعزيز المشاركة لاحقا في الانتخابات وزيادة نسب المقترعين.

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