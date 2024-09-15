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ماذا ينتظر الأردن في أكتوبر؟

9/15/2024 3:02:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا يمكن أن تقرأ كثيرا من المؤشرات الإسرائيلية إلا باعتبارها تهديدا مباشرا للأردن من حيث النتيجة الإستراتيجية، ليأتي السؤال حول إدارتنا للموقف، والضمانات التي تحمي الأردن.
يذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحدود مع الأردن في منطقة الأغوار ويعلن عن نيته إقامة جدار عازل مع الأردن، وهذا الجدار العازل تم الحديث عنه مرارا على مدى العامين الفائتين، مع تركيز إسرائيل على ما تقوله من عمليات تهريب للأسلحة إلى فلسطين المحتلة، ولن يكون غريبا أن تخرج إسرائيل لتقول إن هناك أنفاقاً بين الأردن وفلسطين على طول الحدود بين البلدين، في سياقات تبرير مشروع الجدار العازل، والسطو على حدود الأردن مع الضفة الغربية، ومساحات الأردن، وغور الأردن من الجهة الغربية، ودفن مشروع الدولة الفلسطينية.
يترافق هذا مع مهددات الضفة الغربية من حيث تفكيك سلطة أوسلو تدريجيا، والمواجهات الأمنية اليومية، وقتل الفلسطينيين، والتهيئة لضم الضفة الغربية، في سياقات الإنهاء الكامل لمشروع الدولة الفلسطينية، وتحويلها من مشكلة أرض محتلة وحقوق شعب، إلى مشكلة سكانية، بحاجة إلى رعاية إدارية وصحية واقتصادية، وهي رعاية قد يتم فرضها على الأردن من خلال سيناريو التهجير، الذي لا يبدو سهلا أيضا، أو من خلال ترحيل الفلسطينيين في الضفة ذاتها، وتجميعهم في مواقع محددة لصالح إخلاء مدن كاملة مثل الخليل والقدس وغيرهما، تحت عنوان التنقية الدينية والعرقية، بما يعنيه ذلك من ضغط على خواصر الأردن المرهقة أصلا.
يأتي كل هذا مع ما يتوقعه كثيرون من انفجار الوضع في مدينة القدس، والمسجد الأقصى خلال شهر أكتوبر- تشرين الأول المقبل، حيث تمر الذكرى الأولى للهجوم على إسرائيل في أكتوبر- تشرين الأول 2023، وفي الوقت ذاته يتزامن الأمر مع التوقعات باقتحامات غير مسبوقة في تاريخ الأقصى الذي يدار برعاية أردنية، حيث يشير تقدير كتبه الباحث المتخصص في شؤون القدس والمسجد الأقصى زياد ابحيص وصادر عن مؤسسة القدس الدولية أن موسم الأعياد اليهودية هذا العام يأتي في الفترة من 3 إلى 24 أكتوبر- تشرين الأول، وستتلوه مباشرة الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى التي ستتطابق وفقا للتقويم اليهودي صباح الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول، بما يجعل كل احتمالات التفجير في المسجد الأقصى واردة بشدة، وتمس عموم الوضع، وسيؤثر الوضع على الأردن مباشرة، على المستوى المرحلي والإستراتيجي.
كل هذا يجري في ظل تعقيدات أردنية داخلية تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتأتي في سياقات تجديد حكومي وبرلماني، وأجندة إقليمية صعبة جدا، تأخذنا إلى مسارات أخطر، تحديدا في لبنان مع التصعيد الإسرائيلي، وتوسعة العملية الإسرائيلية، بما يعنيه على كل بلاد الشام التاريخية، وترابط التأثيرات بين دول المنطقة، وصولا إلى الارتداد الأكبر على جبهات ثانية مثل اليمن، والتأثير على الملاحة وأسعار النفط والسلع وغير ذلك من مؤثرات قد تمتد إلى إيران ذاتها التي لا تفضل وقوع حرب حاليا، ولا تريد أن يتم استدراجها إليها، كونها لم تكمل مشروعها الإقليمي، ولا ينقص شعبها وقوع حرب، فوق العقوبات الاقتصادية الحالية، وكل ما تريده هو تحسين شروط التفاوض معها، قبيل الانتخابات الأميركية إذا أمكن ذلك.
الخلاصة التي تقال اليوم إن كل البرقيات الإسرائيلية المشفرة عبر نهر الأردن، خطيرة، ولا تتراجع حدتها، فيما يجهد الأردن لاستعادة أجندته الداخلية وتفعيلها بعد التراجعات الحادة التي شهدها الأردن منذ حرب غزة، حتى يومنا هذا، وهي تراجعات لا يبدو أنها تتوقف، لتكون ذروتها الإقليمية في شهر أكتوبر المقبل، خصوصا، أن الحكومة الإسرائيلية ستحاول الثأر لضربة أكتوبر في الذكرى الأولى داخل القدس، والمسجد الأقصى، بما يعنيه ذلك من تهديد مباشر للأردن، وأولوياته، وقدرته أيضا على احتمال كل هذه الضغوطات، بما يعني أن شهر أكتوبر مهدد للأردن بشدة من زاوية ملف الأقصى، وباعتباره حلقة في سلسلة أكبر.

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