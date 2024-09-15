الكرة الإماراتية يحدوها الطموح مع انطلاق موسم المنافسات الآسيوية

تبدأ الأندية الإماراتية مشوارها في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، سواء على مستوى النخبة، أو آسيا "2"، بحسب النظام الجديد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بطموحات كبيرة في المنافسة على الألقاب حيث تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بفريقين في كل مسابقة، بتواجد فريق العين بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا ومعه فريق نادي الوصل حامل لقب بطولة المحلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين يتواجد شباب الأهلي والشارقة صاحبي المركزين الثالث والرابع في الدوري الإماراتي في أبطال آسيا 2.

يبدأ فريق العين مشوار الأندية الإماراتية بلقاء نادي السد على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين غدا الإثنين، في مواجهة تحمل الكثير من التحديات أمام البطل الإماراتي، ضمن فرق مجموعة منطقة غرب آسيا، وقد منحت القرعة لفريق العين لعب 4 مباريات على ملعبه في استاد هزاع بن زايد أمام كل من السد القطري والهلال والأهلي السعوديين والريان القطري، فيما سيخوض خارج أرضه أربع مباريات أمام فرق الغرافة القطري والنصر السعودي وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي.

وقد تم تقسيم الأندية الـ24 المشاركة في النسخة الأولى والتي تحمل اسم "النخبة" إلى مجموعتين (شرق)، و(غرب)، بحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه، على أن تسفر هذه المباريات عن تحديد هوية الأندية الثمانية المتأهلة عن كل منطقة إلى الدور الـ16.

وبمعنويات عالية استعد فريق العين لهذه المباراة مدركا خطورة وقوة الفريق القطري، لكن العين يمتلك بالفعل مقومات كبيرة للمنافسة على البطولة في نسختها الجديدة، بالنظر إلى المنظومة المتكاملة من اللاعبين القادرين على تقديم أفضل المستويات، وما فعله الفريق في النسخةه الأخيرة من البطولة القارية، حينما توج باللقب، خير دليل على قدرات لاعبيه العالية.

ويتسلح العين في مباراة الغد بطموحات جماهيره، وبقدرات لاعبيه، لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالمنافسة بقوة على اللقب، أملاً في التتويج الثالث في تاريخه، والثاني على التوالي، معتمداً على المدرسة اللاتينية بعد التعاقد مع عناصر مميزة، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاركين بالبطولة من اللاعبين الأجانب إلى 10 لاعبين في قائمة المباراة، و7 لاعبين داخل الملعب، بحسب اللوائح المحلية، لكل اتحاد وطني.

ويقود كتيبة العين المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وسوف يتواجد العين في موسمه الجديد في جبهات مختلفة للمنافسة على ألقابها ما بين محلية وخارجية.

وأبرم العين 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، أحدثها منذ أيام، بالتعاقد مع الأرجنتيني فيليبي سالوموني الظهير الأيسر لجوراني الباراجواياني، وقبله ماتياس سيجوفيا، لاعب بوتافوجو البرازيلي، وماتيو سنابريا، الجناح الأيسر لفريق لانوس الأرجنتيني، وخالد بطي، لاعب وسط الوحدة، وسيكو بابا جاساما، لاعب وسط نادي البطائح، وفابيو كاردوسو، قلب دفاع بورتو البرتغالي، ويتسلح العين كذلك بعناصر الخبرة والخطورة في تشكيلته، متمثلة في الهداف التوجولي لابا كودجو والمغربي سفيان رحيمي والبرازيلي كاكو.



أما ممثل دولة الإمارات الثاني في بطولة النخبة فهو نادي الوصل، حيث يدشن بطل ثنائية الموسم الماضي (دوري وكأس)، مشواره الآسيوي بلقاء صاحب الضيافة فريق باختاكور الأوزبكي بعد غد الثلاثاء.

وقد منحت القرعة فريق الوصل خوض مواجهات قوية خارج أرضه، تجمعه بجانب باختاكور، بكل من الغرافة القطري والشرطة العراقي والنصر السعودي، فيما يلتقي على ملعبه كلاً من الأهلي والهلال السعوديين والسد والريان القطريين.

ويعود الوصل والملقب في الكرة الإماراتية باسم "الإمبراطور"، إلى البطولات الآسيوية، بعد غياب 5 سنوات، منذ آخر ظهور له عام 2019، ولم يترك وقتها بصمة لافتة للأنظار، في 3 مشاركات سابقة في دوري الأبطال، ويبحث من خلال تواجده للمرة الرابعة في آسيا إلى تأكيد جدارته وأبرم العديد من الصفقات التي مكنته من التفوق، سواء الموسم الماضي، أو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واستعد الوصل بخوض مباراة ودية قوية أمام الرفاع البحريني، انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، وعزز الوصل صفوفه تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش بـ 4 صفقات قوية، يتصدرهم سرديان ميجايلوفيتش لاعب وسط النجم الأحمر الصربي، وتاكاشي أوتشينو الظهير الأيمن لفورتونا دوسلدورف، وطحنون الزعابي لاعب وسط الوحدة، وماجد سرور لاعب الشارقة.

وفي البطولة الثانية (دوري أبطال آسيا 2)، التي تُقام بمشاركة 32 فريقاً موزعين على ثماني مجموعات، يمثل الامارات فيها كل من الشارقة وشباب الأهلي، وتُلعب مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب في الفترة من 17 سبتمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل، وتسفر نتائج هذا الدور عن تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور الـ16 الذي تقام منافساته في

فبراير 2025.

ووقع فريق الشارقة الذي يبدأ مشواره في البطولة خارج أرضه مع فريق استقلال طاجكيستان بعد غد الثلاثاء في العاصمة دوشانبي، ضمن فرق المجموعة الثالثة بجوار سيباهان أصفهان الإيراني والوحدات الأردني.

واستعد فريق الشارقة تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو بشكل جيد سواء بصدارته للدوري الإماراتي بعد جولتين منها برصيد 6 نقاط من انتصارين مناصفة مع النصر والوحدة وشباب الأهلي، أو من خلال تدعيم صفوفه مؤخرا بضم لاعب برازيلي يلعب بصفة مقيم، وهو جيليرمي بيرو قادما من نادي كورينثيانز، إضافة إلى وجود عناصر تمتلك خبرات كبيرة سابقة ومنها كايو لوكاس والتونسي فراس بالعربي وعثمان كمارا ولوان بيريرا وشاهين عبدالرحمن وخالد الظنحاني، ودعم صفوفه بلاعب وسط كرواتي جيد وهو داركو نياشمتش، ويتواجد من قبل بصفوف الفريق المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، ويؤدي الفريق مرانه الأساسي غدا الاثنين في العاصمة الطاجيكية



أما الممثل الرابع للكرة الإماراتية فهو نادي شباب الأهلي فقد وقع في المجموعة الرابعة بجوار ناساف الأوزبكي، والحسين الأردني، والكويت الكويتي، ويبدأ مشواره القاري الأربعاء المقبل بلقاء الحسين الأردني بملعبه في استاد راشد بإمارة دبي، وجاءت مشاركة شباب الأهلي في المستوى الثاني، بعد أن تعثر الفريق في المرحلة الثانية من ملحق النخبة الآسيوي، بالخسارة خارج ملعبه أمام الغرافة القطري بهدف دون رد،

ويتطلع الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي باولو سوسا، إلى المنافسة على هذه البطولة متسلحا بمجموعة من اللاعبين الجدد والقدامى منهم الإيراني سردار أزمون، كما تم قيد مواطنه سعيد عزت الله في قائمة البطولات الخارجية، ليكون متاحاً للمنافسات الآسيوية.



وكان فريق شباب الأهلي قد حقق الفوز على آخر منافس أردني في البطولات الآسيوية، عندما تفوق على الوحدات بثلاثية في

أغسطس من العام الماضي، ضمن تصفيات الصعود إلى دوري أبطال آسيا، وعلى الملعب نفسه، استاد راشد، إلا أنه يدرك أن المهمة ستكون صعبة أمام الحسين إربد.

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