أرسنال يسقط توتنهام بـرأسية ماجاليس ويتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
عاد أرسنال لطريق الفوز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم لوصافة ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة.
وسجل البرازيلي جابرييل ماجاليس هدف اللقاء الوحيد لأرسنال في الدقيقة 64، عبر ضربة رأس رائعة، ليقود (المدفعجية) لحسم ديربي شمال لندن لمصلحته، ويواصل مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، احتفالاته بتمديد تعاقده مع الفريق، بعدما جدد عقده معه يوم الخميس الماضي.
ورفع أرسنال، الذي تعادل مع برايتون في المرحلة الماضية للمسابقة، رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب البطولة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.
في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، مقابل فوز وحيد وتعادل وحيد، عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.
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