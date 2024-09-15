أرسنال يسقط توتنهام بـرأسية ماجاليس ويتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي

عاد أرسنال لطريق الفوز في بطولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم لوصافة ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الرابعة للمسابقة.

وسجل البرازيلي جابرييل ماجاليس هدف اللقاء الوحيد لأرسنال في الدقيقة 64، عبر ضربة رأس رائعة، ليقود (المدفعجية) لحسم ديربي شمال لندن لمصلحته، ويواصل مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، احتفالاته بتمديد تعاقده مع الفريق، بعدما جدد عقده معه يوم الخميس الماضي.

ورفع أرسنال، الذي تعادل مع برايتون في المرحلة الماضية للمسابقة، رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب البطولة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، مقابل فوز وحيد وتعادل وحيد، عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز