Monday, 16 September 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريال مدريد يعلن عن تشخيص إصابة لاعبه المغربي إبراهيم دياز

9/15/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تشخيص إصابة لاعبه المغربي إبراهيم دياز، جناح الفريق.وأشار ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم الأحد إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة دياز في العضلة الضامة بالساق اليمنى.

وأضاف البيان أن النادي المدريدي يترقب تطورات تعافي اللاعب من إصابته.

وأصيب اللاعب المغربي خلال مباراة ريال سوسيداد أمس السبت، ليجبر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على استبداله بعد مرور 24 دقيقة ليشارك مكانه المهاجم البرازيلي رودريجو جوس.

وحقق الفريق المدريدي فوزا صعبا في معقل سوسيداد بهدفين سجلهما فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي من ركلتي جزاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتقل دياز /25 عاما/ إلى ريال مدريد في شتاء 2019 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأعاره النادي الإسباني إلى ميلان الإيطالي لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يعود مجددا في صيف 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15092024000110011019ID1108675816

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث