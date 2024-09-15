ريال مدريد يعلن عن تشخيص إصابة لاعبه المغربي إبراهيم دياز

أعلن نادي الإسباني عن إصابة لاعبه المغربي إبراهيم دياز، جناح الفريق.وأشار ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم الأحد إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة دياز في العضلة الضامة بالساق اليمنى.

وأضاف البيان أن النادي المدريدي يترقب تطورات تعافي اللاعب من إصابته.

وأصيب اللاعب المغربي خلال ريال سوسيداد أمس السبت، ليجبر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على استبداله بعد مرور 24 دقيقة ليشارك مكانه المهاجم البرازيلي رودريجو جوس.

وحقق الفريق المدريدي فوزا صعبا في معقل سوسيداد بهدفين سجلهما فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي من ركلتي جزاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتقل دياز /25 عاما/ إلى ريال مدريد في شتاء 2019 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأعاره النادي الإسباني إلى ميلان الإيطالي لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يعود مجددا في صيف 2023.

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