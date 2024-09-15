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أتالانتا يحقق فوزاً مثيراً على فيورنتينا في الدوري الإيطالي

9/15/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق أتالانتا فوزا مثيرا على ضيفه فيورنتينا 3 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 15 عن طريق لوكاس مارتينز، وأدرك أتالانتا التعادل عبر ماتيو ريتيجي في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 32 عاد فيورنتينا للتقدم مجددا عن طريق مويس كين، لكن أتالانتا أدرك التعادل مرة أخرى عبر شارل دي كيتليلر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل أديمولا لوكمان الهدف الثالث لأتالانتا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مواجهة تورينو وليتشي.
ورفع تورينو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، فيما رفع ليتشي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

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