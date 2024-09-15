الأهلي المصري يقترب من دور المجموعات بأبطال أفريقيا بثلاثية في عقر دار جورماهيا الكيني

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشر الأهلي المصري عن أنيابه مبكرا، ووجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن قدومه بقوة للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي توج بها في النسختين الأخيرتين،
ووضع أكثر من قدم في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه جورماهيا الكيني، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.
وافتتح رامي ربيعة التسجيل في الدقيقة 13 لمصلحة الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا، فيما أضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث للفريق الأحمر في الدقيقتين 14 و74 على الترتيب.
وبات يكفي الأهلي الخسارة بفارق هدفين أمام نظيره الكيني في لقاء الإياب، الذي سيقام بالقاهرة الأسبوع المقبل، من أجل بلوغ مرحلة المجموعات في البطولة، بينما أصبح جورماهيا بحاجة لمعجزة من أجل الاستمرار في البطولة.
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