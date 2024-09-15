الأهلي المصري يقترب من دور المجموعات بأبطال أفريقيا بثلاثية في عقر دار جورماهيا الكيني

كشر الأهلي المصري عن أنيابه مبكرا، ووجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن قدومه بقوة للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي توج بها في النسختين الأخيرتين،

ووضع أكثر من قدم في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه جورماهيا الكيني، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.

وافتتح رامي ربيعة التسجيل في الدقيقة 13 لمصلحة الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا، فيما أضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث للفريق الأحمر في الدقيقتين 14 و74 على الترتيب.

وبات يكفي الأهلي الخسارة بفارق هدفين أمام نظيره الكيني في لقاء الإياب، الذي سيقام بالقاهرة الأسبوع المقبل، من أجل بلوغ مرحلة المجموعات في البطولة، بينما أصبح جورماهيا بحاجة لمعجزة من أجل الاستمرار في البطولة.

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