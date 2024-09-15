أبطل آسيا للنخبة: رونالدو يأمل في إضافة لقب قاري إلى خزانته الذهبية

يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو في إضافة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في لمجموعته الفاخرة، عندما يستهل مع ناديه النصر السعودي النسخة الجديدة للمسابقة الإثنين.

انتهت محاولته الأولى مع فريق العاصمة الرياض الباحث عن لقبه الأول، في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام العين الإماراتي الذي أحرز اللقب لاحقا، وهو يستهل مشواره على أرض الشرطة بطل العراق في آخر ثلاثة مواسم.

وستكون الأندية السعودية مرشّحة للمنافسة على اللقب، خصوصا بعد التعاقدات الباذخة التي أجرتها الموسم الماضي. فبعد قدوم رونالدو (39 عاما وصاحب أكثر من 900 هدف في مسيرته الخارقة)، مطلع 2023، استُقدم أمثال الفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد والبرازيلي نيمار إلى الهلال الذي لم يستفد منه كثيرا لاصابته.

وكان المهاجم الدولي الإنكليزي إيفان توني آخر القادمين إلى الأهلي مقابل أكثر من 45 مليون دولار أميركي، ويبدأ فريقه مشواره مستضيفا برسيبوليس الإيراني.

وتقام مباراة الشرطة والنصر على استاد المدينة الدولي في بغداد الذي يتسع لـ35 ألف متفرج، بعد أن نقلها الاتحاد الآسيوي من استاد كربلاء الدولي لعدم جاهزيته.

ويسعى الشرطة إلى الاستفادة من فترة استعداداته المستقرة مبكرا عندما جدد لمدربه المصري مؤمن سليمان والثنائي السوري محمود المواس وفهد اليوسف.

لم يتردد سليمان عن الإفصاح بصعوبة المهمة "المواجهة ليست سهلة وعلينا ان نخرج بنتيجة مرضية قبل العقبة الثانية أمام الهلال في الرياض. نملك لاعبين نثق بهم كثيرا خاصة في مثل هذه المواجهات".

واتخذت الجهات الحكومية والأمنية تدابير صارمة للمحافظة على اجواء وسلامة المباراة وعدم السماح بأي تدافع جماهيري محتمل.

- 24 فريقا ودور اقصائي بنظام التجمع -ومع تغيّر عدد المشاركين إلى 24 فريقاً، سيقام الدور الاقصائي بدءا من ربع النهائي بنظام التجمع في السعودية، المرشحة الوحيدة لاستضافة مونديال 2034.

وسيحصل الفائز على جائزة تبلغ 12 مليون دولار أميركي على الأقل.

وتوزعّت الأندية الـ24 على مجموعتين في منطقتي الشرق والغرب، بحيث تقام 12 مباراة في كل من الجولات الثماني، وهو نظام جديد ينفّذ للمرة الأولى في بطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.

يواجه كل فريق ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، حتى 19 فبراير 2025.

يتأهل أول ثمانية فرق من كل مجموعة إلى دور الـ16 المقرر في مارس، قبل تحوّل المنافسة بدءا من ربع النهائي إلى السعودية من 25 أبريل لغاية 4 مايو 2025.

- الهلال للقب خامس -وبعد سقوطه أمام العين في نصف النهائي، يستهل قطب الرياض الآخر الهلال حملته لتعزيز رقمه القياسي البالغ خمسة ألقاب، وذلك في مشاركته التاسعة عشرة، القياسية مع باختاكور الأوزبكي (بما في ذلك دوري أبطال آسيا بشكله السابق).

لكن الفريق الذي يحل على الريان القطري الثلاثاء، لا يزال ينتظر عودة نيمار الذي تعرض لاصابة قوية بركبته مع منتخب بلاده، بعد قدومه العام الماضي بصفقة كبيرة من باريس سان جرمان الفرنسي.

تعاقد الفريق الأزرق مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنكليزي، لينضم إلى باقي النجوم أمثال الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش.

وحلّ النصر وصيفا بفارق كبير عن الهلال الموسم الماضي في الدوري السعودي، وهو يمتلك إلى جانب رونالدو، المهاجم السنغالي ساديو مانيه، المدافع الإسباني أيمريك لابورت والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

- العين لتكرار الانجاز -وتتركز الأنظار على العين الذي فاجأ الجميع الموسم الماضي، باحراز لقبه الثاني بعد الاول في 2003، على حساب يوكوهاما ماريوس الياباني 6-3 بمجموع المباراتين.

يستقبل السد، الفريق القطري الوحيد المتوج في 2011، على استاد هزاع بن زايد، في الظهور السابع عشر للفريقين في البطولة.

ويلعب مواطنه الغرافة المتأهل من الدور التمهيدي على أرض استقلال الإيراني في طهران.

ويستضيف استاد بونيودكور أول لقاء على الإطلاق بين باختاكور، المتوج بلقب الدوري المحلي مرة خامسة تواليا، والوصل الإماراتي.

- الشرق لاستعادة الهيمنة -في الشرق، حققت الأندية اليابانية أفضل النتائج في المواسم الأخيرة، وتشارك عبر يوكوهاما مارينوس الوصيف والذي أقال مدربه الأسترالي هاري كيويل لسوء النتائج المحلية، فيسيل كوبي وكاواساكي فرونتالي.

ويحمل لواء كوريا الجنوبية كل من بوهانغ ستيلرز حامل اللقب ثلاث مرات، أولسان المتوج في 2012 و2020 وغوانغجو الوحيد المشارك للمرة الأولى.

ورغم تراجع مستوى التعاقدات في الصين، لا يزال لاعب الوسط الهجومي البرازيلي المخضرم أوسكار، لاعب تشلسي الإنكليزي السابق، في صفوف شنغهاي بورت الذي يقوده الأسترالي كيفن موسكات.

وتبادلت أندية الشرق اللقب في المواسم الستة الماضية، لكن الشرق سيطر في العقد الذي سبق ذلك.

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