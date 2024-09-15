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برشلونة يرد اعتباره برباعية في شباك جيرونا ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني

9/15/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


رد فريق برشلونة اعتباره من مضيفه جيرونا وهزمه بنتيجة 1/4 في ديربي كتالوني ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم برشلونة بهدفين في الشوط الأول سجلهما نجمه الواعد لامين يامال في الدقيقتين 30 و37.

ورفع يامال البالغ من العمر رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني عزز الضيوف تفوقهم بهدفين آخرين سجلهما داني أولمو وبيدري في الدقيقتين 47 و64.

وقلص جيرونا الفارق بهدف البديل كريستيان ستواني في الدقيقة 80 بعد تمريرة من البديل الآخر كريستيان بورتو.

وأكمل برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد فيران توريس ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 68، لكن الضيوف حافظوا على الثلاث نقاط.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة ليعتلي الصدارة منفردا محققا العلامة الكاملة بخمسة انتصارات متتالية حتى الآن ، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد وفياريال اللذين يتساويان برصيد 11 نقطة.

ورد برشلونة اعتباره أيضا من جاره جيرونا الذي هزمه ذهابا وإيابا في مباراتي الموسم الماضي.

وتراجع جيرونا ثالث الترتيب في الموسم الماضي للمركز السابع بعدما تجمد رصيده عند سبع نقاط بعد فوزين وتعادل مقابل خسارتين.

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