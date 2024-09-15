مريم كريم لاعبة منتخب الناشئين تحرز الذهبية الثانية في «عربية القوى» بالسعودية



أحرزت العداءة مريم كريم لاعبة الإمارات لألعاب القوى وشرطة دبي، الميدالية الذهبية في البطولة العربية للناشئين تحت 18 سنة، والتي استضافتها مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد حصولها على المركز الأول في منافسات نهائي 200 متر مساء اليوم، بمشاركة نحو 400 ولاعبة من 18 دولة، وشارك اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى في مراسم التتويج، بجانب مسؤولي اللجنة المنظمة.

وتمكنت بطلة منتخبنا الوطني من انتزاع الذهبية محققة رقماً جديداً للإمارات «24.30 ثانية»، كما نجحت في كسر الأرقام القياسية للسيدات والشابات والناشئات في الدولة.

كما تملك اللاعبة سجلاً حافلاً في حصد الميداليات الذهبية، إذ فازت بذهبيتي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، والبطولة العربية بجمهورية مصر العربية في مايو وأبريل الماضيين.

وتعد ذهبية مريم كريم هي الثانية لها إثر تتويجها بذهبية سباق 400 متر مؤخراً، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات بعد فوز اللاعب سالم المقبالي بفضية رمي الجلة.

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