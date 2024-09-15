نيوكاسل يقلب الطاولة على وولفرهامبتون بثنائية في خمس دقائق بالدوري الإنجليزي

قلب نيوكاسل يونايتد تأخره صفر / 1 إلى انتصار مثير 2 / 1 على مضيفه وولفرهامبتون، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة لبطولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم وولفرهامبتون بهدف عن طريق ماريو ليمينا في الدقيقة 36، قبل أن ينتفض نيوكاسل في ربع الساعة الأخيرة من عمر اللقاء، عقب تسجيل فابيان شار وهارفي بارنيس هدفي الضيوف في الدقيقتين 75 و80 على الترتيب.

بتلك النتيجة، حافظ نيوكاسل على سجله خاليا من الهزائم في البطولة خلال الموسم الحالي، بعدما حقق فوزه الثالث مقابل تعادل وحيد، ليتقدم للمركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق الأهداف خلف أرسنال، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يبتعد كلاهما بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، عند نقطة وحيدة فقط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، علما بأنه ضمن 6 أندية مازالت تبحث عن حصد انتصارها الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي.

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