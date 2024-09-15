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كريسبو: العين جاهز لمواجهة السد «الخطير» وأثق في فريقي

9/15/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، على صعوبة المباراة التي تجمع فريقه غداً الأحد بالسد القطري في استهلالية مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، وقال: السد القطري فريق قوي وهو أحد أفضل الأندية الخليجية، ويمتلك لاعبين أقوياء يلعبون في المنتخب الوطني القطري، لكننا نؤمن بفريقنا ونثق في جميع اللاعبين، وجميعهم متحمسون وجاهزون لانطلاقة قوية في هذه البطولة القارية الكبيرة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني، الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات العين لمباراة الليلة: بالطبع أنا سعيد كوننا نشارك في هذه البطولة الكبيرة بوصفنا أبطال اللقب بالنسخة السابقة بالمسمى القديم، ونأمل أن يكون هذا دافعاً لنا لنظهر بالصورة المطلوبة في أولى مبارياتنا الليلة، مع إدراكنا لصعوبة المهمة في مواجهة الفريق القطري المتميز.

وأضاف: ننظر للبطولة بمسؤولية كبيرة، ونريد أن نبدأ بقوة لأننا ندرك أن الرحلة لن تكون سهلة أبداً، وينبغي علينا التركيز طوال زمن المباراة، فنحن بصدد كتابة تاريخ جديد، وسنحث اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في المباراة، ومن المهم أن ننظر باحترام كبير لجميع المنافسين، ونعمل بجد من أجل تحقيق أفضل النتائج في هذا الموسم على كل المستويات وفي جميع المسابقات.

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