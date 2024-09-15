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سانشيز: أمامنا تحدٍ كبير في مواجهة العين حامل اللقب

9/15/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


عبّر المدرب الإسباني فليكس سانشيز، المدير الفني للسد القطري، عن تمنياته ببداية قوية لفريقه في البطولة الآسيوية للنخبة، عندما يواجه العين الأحد، وقال: هذا تحدٍ كبير، فنحن نلعب أمام حامل اللقب، وتحضيراتنا لم تكن لفترة طويلة، لأن معظم اللاعبين عادوا لتوهم من المنتخب، ولكن لديهم حماس ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية الليلة.

وأرجع المدرب الإسباني خسارة فريقه المباراة الأخيرة بالدوري القطري، وعدم ظهوره بالمستوى المأمول، إلى أن فريقه لعب معظم أوقات المباراة منقوصاً، كما أن اللاعبين عانوا ضغط المباريات، ما بين المسابقات المحلية وتصفيات كأس العالم، وقال: نأمل ألا يؤثر ذلك فيهم في مباراة اليوم.

وأضاف: نلعب أمام حامل اللقب بأرضه ووسط جمهوره، وهو بالإضافة لذلك فريق قوي ومنظم ومستقر، على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، ويتميز باللعب الجماعي والهجومي، وعلينا أن نقاتل في الميدان، فنحن أيضاً أقوياء، ونثق أننا سنظهر أفضل ما لدينا، وجميع اللاعبين في كامل جهوزيتهم للمباراة.

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