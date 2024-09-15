زيلينسكي: التأخير في توريد الأسلحة يفاقم الخسائر الأوكرانية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) تم بثها اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تواجه خسائر كبيرة بسبب التأخير الحاد في وصول الأسلحة الغربية اللازمة لتسليح قواتها بشكل مناسب.

وأوضح زيلينسكي أن تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا، بما في ذلك حول مدينة بوكروفسك، يشكل تهديداً كبيراً، حيث قد يتيح الاستيلاء على هذا المركز الاستراتيجي فرصاً لموسكو لفتح خطوط هجوم جديدة. وصرح بأن الوضع في المنطقة الشرقية صعب للغاية، حيث إن نصف الألوية الأوكرانية هناك غير مجهزة بشكل كافٍ.

وقال الرئيس الأوكراني، الذي تحدث باللغة الإنجليزية: "نخسر العديد من الجنود بسبب نقص المعدات. لا تتوفر لدينا مركبات مسلحة، ولا مدفعية، ولا قذائف مدفعية".

وأشار إلى أن حزم المساعدات العسكرية التي وعدت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية تصل ببطء، مضيفاً "نحتاج لتجهيز 14 لواء، ولكن حتى الآن لم نتمكن من تجهيز سوى أربعة ألوية".

في هذا السياق، أعلن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم السبت، أن واشنطن تستعد لإرسال حزمة مساعدات جديدة وكبيرة لأوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر لعرض خطة تهدف إلى إنهاء الصراع.

وقال زيلينسكي إن أكبر مخاوفه هو ألا يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأثير الحرب في الشعب الروسي، مضيفاً "إذا جعلنا أوكرانيا قوية، ستجدون بوتين يجلس ويتفاوض".

كما سيجدد زيلينسكي مطالبته للولايات المتحدة بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية طويلة المدى لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

وأوضح لشبكة (سي.إن.إن) أن كييف بحاجة إلى هذا الإذن؛ نظراً لأن الطائرات الروسية التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية بدأت تعمل من مسافة تصل إلى 500 كيلومتر من خطوط الجبهة، مقارنةً بمسافة 150 كيلومتراً في السابق.

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