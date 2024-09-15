المركز الوطني للبحث والإنقاذ ينفذ إخلاء طبياً لحالة صحية طارئة في سفينة عابرة للمياه الإقليمية للإمارات

المركز الوطني للبحث والإنقاذ ينفذ إخلاء طبياً لحالة صحية طارئة في سفينة عابرة للمياه الإقليمية للإمارات
التاريخ
9/15/2024 3:00:28 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني عملية إخلاء طبي لأحد أفراد طاقم سفينة تجارية عابرة للمياة الإقليمية للدولة، أوكراني الجنسية، إثر تعرضه لحالة صحية طارئة، استدعت حالته الحرجة نقله جواً بواسطة طائرة البحث والإنقاذ إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي لتلقي العلاج اللازم.
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