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المركز الوطني للبحث والإنقاذ ينفذ إخلاء طبياً لحالة صحية طارئة في سفينة عابرة للمياه الإقليمية للإمارات

9/15/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني عملية إخلاء طبي لأحد أفراد طاقم سفينة تجارية عابرة للمياة الإقليمية للدولة، أوكراني الجنسية، إثر تعرضه لحالة صحية طارئة، استدعت حالته الحرجة نقله جواً بواسطة طائرة البحث والإنقاذ إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي لتلقي العلاج اللازم.

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