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الكرملين: بوتين يتروى قبل أي رد على السياسات الغربية

9/15/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين من هيئة عموم روسيا للإذاعة والتليفزيون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسم عادةً بالتروّي قبل اتخاذ أي ردود فعل على السياسات الغربية، رغم الخيارات الصارمة التي يتم بحثها من قبل الخبراء الروس.

عند سؤاله عن إمكانية أن يكون الوقت قد حان لمناقشة ردود فعل روسيا الرسمية على ما وصفه بالعدوان الغربي، بما في ذلك تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، أشار بيسكوف إلى أن روسيا تمتلك عددًا كافيًا من المتخصصين والخبراء الكفؤين الذين يناقشون هذه القضايا بفعالية. وأضاف، "أعتقد أن هذا يكفي في الوقت الراهن"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

كما ذكر بيسكوف مقابلة صحفية حديثة مع سيرجي كاراجانوف، الرئيس الفخري لهيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، الذي عرض موقفه المعروف بشأن استخدام الأسلحة النووية كإجراء استباقي لتخويف الأعداء المحتملين لروسيا. وأكد بيسكوف، "لدينا ما يكفي من مثل هذه المناقشات، ولكن الرئيس بوتين يتروى كثيرًا قبل اتخاذ أي رد."

تصريحات بيسكوف تأتي في وقت يشهد توترًا متزايدًا بين روسيا والغرب، حيث يتم تناول موضوعات حساسة تتعلق بالأمن الدولي والاستراتيجيات العسكرية.

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