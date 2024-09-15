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وسط أجواء متوترة.. نتنياهو يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

9/15/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن نتنياهو سيشارك مجدداً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك هذا العام. ومن المقرر أن يصل نتنياهو إلى نيويورك في 24 سبتمبر، على أن يعود إلى إسرائيل بعد أربعة أيام.

تأتي زيارة نتنياهو في وقت تتسم فيه الأجواء بالتوتر، حيث من المتوقع أن تلقي الحرب المستمرة في قطاع غزة بظلالها على مشاركته في الاجتماعات هذا العام. وتأتي هذه الزيارة في ظل انتقادات متزايدة من قبل العديد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه السياسات الإسرائيلية، إضافة إلى الدعم الدولي المتزايد للفلسطينيين.

ويُذكر أن نتنياهو ألقى كلمات عدة مرات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان آخرها في العام الماضي.

وفي مايو الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً
بأغلبية ساحقة يمنح فلسطين صفة مراقب، ما يوسع من مشاركتها في الاجتماعات الدولية دون منحها حقوق التصويت.

سيكون من اللافت أن يتناول نتنياهو في كلمته هذا العام القضايا المتصلة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، في ظل الوضع الراهن والحالة الإنسانية في غزة، والتي تشكل محوراً
أساسياً للانتقادات الدولية.

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